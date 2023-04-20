'Yêu chay' cả năm trời chờ đêm tân hôn, không ngờ sau phút mặn nồng, tôi chỉ dám he hé mắt nhìn trộm vì 'không biết phải vợ mình không'

Tâm sự 20/04/2023 13:11

Đêm tân hôn, tôi choáng váng khi nhìn cô ấy bước ra từ phòng tắm với bộ váy ren nóng bỏng hết chỗ nói. Tôi thấy ngào ngạt hương và nóng bừng bừng hết cả người.

Tôi và vợ yêu nhau hơn một năm thì làm đám cưới. Cô ấy là giáo viên mầm non, mới đi làm chưa lâu, xinh xắn, hiền dịu. Tôi hơn vợ gần chục tuổi, khá trưởng thành, từng trải. Thú thật, tôi yêu nhiều, đổ vỡ cũng nhiều, không có cảm xúc nào chưa từng trải qua, nhưng khi yêu đến em, tôi thấy em phù  hợp nhất để làm vợ, làm mẹ. Em chín chắn, có công việc, có học thức và biết cư xử. Nhất là bố mẹ tôi cũng yêu quý lắm.

Yêu nhau cả năm trời, tôi cũng có vài lần đề cập chuyện đó nhưng em không cho. Em bảo cứ cưới đi rồi "làm gì thì làm". Em sống lương thiện, trong sáng, vô ưu, chính vì thế tôi cũng không đả động gì đến chuyện đó nữa.

'Yêu chay' cả năm trời chờ đêm tân hôn, không ngờ sau phút mặn nồng, tôi chỉ dám he hé mắt nhìn trộm vì 'không biết phải vợ mình không' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà đêm tân hôn, tôi choáng váng khi nhìn cô ấy bước ra từ phòng tắm với bộ váy ren nóng bỏng hết chỗ nói. Tôi thấy ngào ngạt hương và nóng bừng bừng hết cả người. Thế mà vừa nãy, tôi đã tưởng tượng ra cảnh cô ấy  mặc quần áo ngủ, trên đầu tóc gội ướt được quấn trong chiếc khăn tắm vấn cao. Bây giờ tóc cô ấy vẫn ướt, nhưng thả dài, nhìn gợi cảm kinh khủng.

Cô ấy bảo tôi sấy tóc, tôi làm theo như một con rối. Thú thực, những chuyện giường chiếu thế này, tôi không lạ gì, mà giờ trước vợ cứ như đứa trẻ mới lớn vào đời. Tôi cứ như pho tượng sống, vợ bảo gì làm đấy.

Cô ấy dẫn dắt tôi, lôi tôi từ phòng ngủ vào phòng tắm. Tôi quýnh quáng, đỏ mặt, chân tay thì cuống cả lên. Cô vợ ngoan như con mèo của tôi bỗng chốc trở thành mèo hoang chính hiệu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ bạo như thế.

'Yêu chay' cả năm trời chờ đêm tân hôn, không ngờ sau phút mặn nồng, tôi chỉ dám he hé mắt nhìn trộm vì 'không biết phải vợ mình không' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc mệt bơ phờ, nằm bên nhau, tôi ôm cô ấy mà không nghĩ đó chính là cô gái rụt rè tôi yêu cả năm qua. Kết thúc cuộc yêu, cô ấy lại trở về đúng vẻ yêu kiều như trước. Tôi cũng không hết hoang mang, lần đầu tiên mà đã khiến tôi sốc thế này... so ra, cô ấy còn "máu" và "ký thuật" hơn tôi vạn lần.

Từ hôm đó đến nay, mỗi ngày đều là một ngày khiến tôi phải há miệng vì ngạc nhiên. Cô ấy rất tuyệt và chúng tôi cực kỳ hòa hợp trên giường. Thế nhưng cô ấy giỏi quá khiến tôi nghi hoặc. Liệu có phải trước đó cô ấy từng có góc khuất nào mà tôi chưa phát hiện ra?

Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng

Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng

Trong lòng không hề dễ chịu chút nào, tôi gọi cho vợ cũ hỏi tại sao lấy chồng không mời tôi, dù ly hôn thì cũng có thể coi nhau là bạn cơ mà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 26 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức