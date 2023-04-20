Đêm tân hôn, tôi choáng váng khi nhìn cô ấy bước ra từ phòng tắm với bộ váy ren nóng bỏng hết chỗ nói. Tôi thấy ngào ngạt hương và nóng bừng bừng hết cả người.

Tôi và vợ yêu nhau hơn một năm thì làm đám cưới. Cô ấy là giáo viên mầm non, mới đi làm chưa lâu, xinh xắn, hiền dịu. Tôi hơn vợ gần chục tuổi, khá trưởng thành, từng trải. Thú thật, tôi yêu nhiều, đổ vỡ cũng nhiều, không có cảm xúc nào chưa từng trải qua, nhưng khi yêu đến em, tôi thấy em phù hợp nhất để làm vợ, làm mẹ. Em chín chắn, có công việc, có học thức và biết cư xử. Nhất là bố mẹ tôi cũng yêu quý lắm. Yêu nhau cả năm trời, tôi cũng có vài lần đề cập chuyện đó nhưng em không cho. Em bảo cứ cưới đi rồi "làm gì thì làm". Em sống lương thiện, trong sáng, vô ưu, chính vì thế tôi cũng không đả động gì đến chuyện đó nữa.

Ảnh minh họa: Internet Vậy mà đêm tân hôn, tôi choáng váng khi nhìn cô ấy bước ra từ phòng tắm với bộ váy ren nóng bỏng hết chỗ nói. Tôi thấy ngào ngạt hương và nóng bừng bừng hết cả người. Thế mà vừa nãy, tôi đã tưởng tượng ra cảnh cô ấy mặc quần áo ngủ, trên đầu tóc gội ướt được quấn trong chiếc khăn tắm vấn cao. Bây giờ tóc cô ấy vẫn ướt, nhưng thả dài, nhìn gợi cảm kinh khủng. Cô ấy bảo tôi sấy tóc, tôi làm theo như một con rối. Thú thực, những chuyện giường chiếu thế này, tôi không lạ gì, mà giờ trước vợ cứ như đứa trẻ mới lớn vào đời. Tôi cứ như pho tượng sống, vợ bảo gì làm đấy.

Cô ấy dẫn dắt tôi, lôi tôi từ phòng ngủ vào phòng tắm. Tôi quýnh quáng, đỏ mặt, chân tay thì cuống cả lên. Cô vợ ngoan như con mèo của tôi bỗng chốc trở thành mèo hoang chính hiệu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ bạo như thế. Ảnh minh họa: Internet Lúc mệt bơ phờ, nằm bên nhau, tôi ôm cô ấy mà không nghĩ đó chính là cô gái rụt rè tôi yêu cả năm qua. Kết thúc cuộc yêu, cô ấy lại trở về đúng vẻ yêu kiều như trước. Tôi cũng không hết hoang mang, lần đầu tiên mà đã khiến tôi sốc thế này... so ra, cô ấy còn "máu" và "ký thuật" hơn tôi vạn lần. Từ hôm đó đến nay, mỗi ngày đều là một ngày khiến tôi phải há miệng vì ngạc nhiên. Cô ấy rất tuyệt và chúng tôi cực kỳ hòa hợp trên giường. Thế nhưng cô ấy giỏi quá khiến tôi nghi hoặc. Liệu có phải trước đó cô ấy từng có góc khuất nào mà tôi chưa phát hiện ra?

Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng Trong lòng không hề dễ chịu chút nào, tôi gọi cho vợ cũ hỏi tại sao lấy chồng không mời tôi, dù ly hôn thì cũng có thể coi nhau là bạn cơ mà.

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