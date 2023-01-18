Xe hỏng vào đêm muộn, lê bước đến nhà vợ cũ xin ngủ nhờ, lúc cô ấy đang rót trà tôi chết lặng khi nhìn cánh tay dưới lớp áo che phủ

Tâm sự 18/01/2023 16:50

Hôm đó tôi về nhà không thấy vợ đâu, mẹ nói cô ấy dọn đồ bỏ đi rồi. Hốt hoảng gọi điện tìm vợ, vợ khẳng định không thể chịu được nổi cuộc sống chung nữa, cô ấy muốn ly hôn.

Mấy hôm trước, tôi có việc về muộn, trên đường bỗng nhiên xe chết máy hỏng hóc. Khu vực ấy gần chỗ trọ của vợ cũ, tôi quyết định dắt xe vào nhà cô ấy xin ngủ nhờ một đêm. Sở dĩ làm vậy vì tôi biết hiện tại cô ấy vẫn còn độc thân. 

Vợ cũ thấy tôi rất bất ngờ. Nghe lời đề nghị xin ngủ nhờ, cô ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vợ cũ pha trà mời tôi uống. Lúc cầm ấm trà rót nước, cô ấy vén tay áo lên, tôi lặng người nhìn phần cổ tay vợ cũ, tim nhói đau. Nơi đó có một vết sẹo dài, to, là sẹo do vết thương bỏng nước sôi để lại. 

Lúc trước sau đám cưới, mẹ tôi bảo con dâu nghỉ việc ở nhà phụ bà bán quán phở, rồi sinh con, chăm sóc con nhỏ một thể. Tôi nghĩ đằng nào vợ mang bầu cũng phải nghỉ, thôi nghỉ luôn cũng được. Mẹ tôi có quán phở khá đông khách, bình thường bà thuê một nhân viên phụ, có con dâu thì bà cho nhân viên nghỉ việc. Hàng ngày vợ dậy từ 4h sáng để làm các công việc của quán.

Xe hỏng vào đêm muộn, lê bước đến nhà vợ cũ xin ngủ nhờ, lúc cô ấy đang rót trà tôi chết lặng khi nhìn cánh tay dưới lớp áo che phủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 4 tháng kết hôn, vợ tôi mang thai nhưng chỉ 2 tháng sau cô ấy bị sảy thai. Ngày đó tôi đang ở công ty thì nghe mẹ gọi điện nói vợ vào bệnh viện rồi. Cô ấy bị ngã do bưng nồi nước sôi lớn. Tai nạn ấy không chỉ khiến vợ bị bỏng mảng lớn ở tay, mà còn khiến chúng tôi mất con. Thực sự không ai muốn điều đó cả, cũng chẳng phải lỗi tại ai…

Sau lần đó, vợ tôi mang thai thêm 2 lần nhưng đều không giữ được. Mẹ tôi bảo cô ấy "sảy quen dạ" rồi, không cứu vãn nổi nữa đâu. Cũng từ ấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng căng thẳng. 

Hôm đó tôi về nhà không thấy vợ đâu, mẹ nói cô ấy dọn đồ bỏ đi rồi. Hốt hoảng gọi điện tìm vợ, vợ khẳng định không thể chịu được nổi cuộc sống chung nữa, cô ấy muốn ly hôn. Thời gian đó rất căng thẳng, mẹ tôi chướng mắt con dâu mà vợ lại không chịu nín nhịn. Tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Cuối cùng vợ chồng tôi ly hôn.

Một năm đã qua từ ngày chúng tôi ra tòa ly dị. Thời gian qua giúp tôi nhận ra mình là một người chồng thật tệ. Tôi không bảo vệ được vợ, để cô ấy mang thai vẫn phải làm việc vất vả mới dẫn đến cơ sự này. Tôi rất hối hận. Tối hôm đó nhìn vết sẹo trên tay vợ cũ, nhớ về kỷ niệm buồn lúc trước mà tôi không ngăn được nước mắt. 

Xe hỏng vào đêm muộn, lê bước đến nhà vợ cũ xin ngủ nhờ, lúc cô ấy đang rót trà tôi chết lặng khi nhìn cánh tay dưới lớp áo che phủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nắm tay cô ấy cầu xin được đoàn tụ, lần này nhất định tôi sẽ bảo vệ vợ thật tốt. "Em không biết mình có thể sinh con cho anh được không? Nếu không thể thì việc chúng ta quay lại cũng chẳng có ý nghĩa…", vợ cũ cười buồn trả lời. 

Tôi rất mừng vì cô ấy không từ chối nhưng quả thật đó là một vấn đề cần phải cân nhắc đến. Với tình huống của cô ấy, từng sảy thai liên tiếp 3 lần thì chúng tôi cần khám xét và chuẩn bị ra sao để có thể mang thai thuận lợi lần kế tiếp? 

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng

Tôi và Hảo thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 59 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả