Hôm đó tôi về nhà không thấy vợ đâu, mẹ nói cô ấy dọn đồ bỏ đi rồi. Hốt hoảng gọi điện tìm vợ, vợ khẳng định không thể chịu được nổi cuộc sống chung nữa, cô ấy muốn ly hôn.

Mấy hôm trước, tôi có việc về muộn, trên đường bỗng nhiên xe chết máy hỏng hóc. Khu vực ấy gần chỗ trọ của vợ cũ, tôi quyết định dắt xe vào nhà cô ấy xin ngủ nhờ một đêm. Sở dĩ làm vậy vì tôi biết hiện tại cô ấy vẫn còn độc thân. Vợ cũ thấy tôi rất bất ngờ. Nghe lời đề nghị xin ngủ nhờ, cô ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vợ cũ pha trà mời tôi uống. Lúc cầm ấm trà rót nước, cô ấy vén tay áo lên, tôi lặng người nhìn phần cổ tay vợ cũ, tim nhói đau. Nơi đó có một vết sẹo dài, to, là sẹo do vết thương bỏng nước sôi để lại.

Lúc trước sau đám cưới, mẹ tôi bảo con dâu nghỉ việc ở nhà phụ bà bán quán phở, rồi sinh con, chăm sóc con nhỏ một thể. Tôi nghĩ đằng nào vợ mang bầu cũng phải nghỉ, thôi nghỉ luôn cũng được. Mẹ tôi có quán phở khá đông khách, bình thường bà thuê một nhân viên phụ, có con dâu thì bà cho nhân viên nghỉ việc. Hàng ngày vợ dậy từ 4h sáng để làm các công việc của quán. Ảnh minh họa: Internet Sau 4 tháng kết hôn, vợ tôi mang thai nhưng chỉ 2 tháng sau cô ấy bị sảy thai. Ngày đó tôi đang ở công ty thì nghe mẹ gọi điện nói vợ vào bệnh viện rồi. Cô ấy bị ngã do bưng nồi nước sôi lớn. Tai nạn ấy không chỉ khiến vợ bị bỏng mảng lớn ở tay, mà còn khiến chúng tôi mất con. Thực sự không ai muốn điều đó cả, cũng chẳng phải lỗi tại ai…

Sau lần đó, vợ tôi mang thai thêm 2 lần nhưng đều không giữ được. Mẹ tôi bảo cô ấy "sảy quen dạ" rồi, không cứu vãn nổi nữa đâu. Cũng từ ấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng căng thẳng. Hôm đó tôi về nhà không thấy vợ đâu, mẹ nói cô ấy dọn đồ bỏ đi rồi. Hốt hoảng gọi điện tìm vợ, vợ khẳng định không thể chịu được nổi cuộc sống chung nữa, cô ấy muốn ly hôn. Thời gian đó rất căng thẳng, mẹ tôi chướng mắt con dâu mà vợ lại không chịu nín nhịn. Tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Cuối cùng vợ chồng tôi ly hôn. Một năm đã qua từ ngày chúng tôi ra tòa ly dị. Thời gian qua giúp tôi nhận ra mình là một người chồng thật tệ. Tôi không bảo vệ được vợ, để cô ấy mang thai vẫn phải làm việc vất vả mới dẫn đến cơ sự này. Tôi rất hối hận. Tối hôm đó nhìn vết sẹo trên tay vợ cũ, nhớ về kỷ niệm buồn lúc trước mà tôi không ngăn được nước mắt. Ảnh minh họa: Internet Tôi nắm tay cô ấy cầu xin được đoàn tụ, lần này nhất định tôi sẽ bảo vệ vợ thật tốt. "Em không biết mình có thể sinh con cho anh được không? Nếu không thể thì việc chúng ta quay lại cũng chẳng có ý nghĩa…", vợ cũ cười buồn trả lời. Tôi rất mừng vì cô ấy không từ chối nhưng quả thật đó là một vấn đề cần phải cân nhắc đến. Với tình huống của cô ấy, từng sảy thai liên tiếp 3 lần thì chúng tôi cần khám xét và chuẩn bị ra sao để có thể mang thai thuận lợi lần kế tiếp?

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng Tôi và Hảo thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi.

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