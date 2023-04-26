Xa vợ lâu ngày, vừa đến nhà tôi ghì ngay vợ xuống giường, sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Tâm sự 26/04/2023 09:26

Sau màn thân mật, thay vì sẽ ngủ ngay như thường ngày, tôi muốn đi tắm vì dù sao tôi cũng mới đi xa về. Vợ tôi vẫn đang mơ màng bên cạnh, không thấy tôi nhẹ nhàng đứng dậy.

Tháng vừa rồi, tôi phải đi công tác gần 2 tuần. Tôi và vợ chỉ mới lấy nhau được nửa năm nên vẫn còn mặn nồng lắm. Tôi nào chịu được cảm giác xa vợ mới cưới. Vì thế, tôi dồn hết sức làm việc để nhanh chóng về sớm với vợ.

Tôi về sớm hơn thời gian ban đầu nói với vợ, lúc tôi xuống máy bay đã gần nửa đêm. Tôi bắt xe về nhà ngay, trong lòng nghĩ rằng chắc vợ sẽ bất ngờ lắm. Lúc tôi đẩy cửa bước vào nhà, bước vào phòng ngủ, tôi ngỡ ngàng thấy vợ đang mặc bộ đồ ngủ quyến rũ, mỉm cười nhìn tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ ăn mặc như thế. Tôi say mê ngắm dáng vẻ hư hỏng của vợ. Không kiềm được lòng, tôi ôm lấy vợ, hai chúng tôi cuồng nhiệt quấn lấy nhau sau 2 tuần xa cách. Trong lúc đắm say cùng nhau tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ hỏi vợ có phải biết trước chồng về sớm nên mới thế này không? Vợ tôi e thẹn nói cô ấy chỉ thử mặc trước cho quen để chờ tôi về mà thôi. Tôi nghe thế càng nồng nàn hôn vợ, một phút cũng không muốn rời.

Xa vợ lâu ngày, vừa đến nhà tôi ghì ngay vợ xuống giường, sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau màn thân mật, thay vì sẽ ngủ ngay như thường ngày, tôi muốn đi tắm vì dù sao tôi cũng mới đi xa về. Vợ tôi vẫn đang mơ màng bên cạnh, không thấy tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Đến khi cô ấy nghe tiếng tôi mở cửa tủ quần áo, thì bất ngờ hét lên rồi nhào đến định ngăn tôi lại. Nhưng đã quá muộn, tôi đã mở cửa tủ và chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong. Một người đàn ông cởi trần, mặc mỗi chiếc quần lót đang ngồi trong tủ quần áo nhà tôi.

Vừa nhìn thấy thế thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện. Hóa ra vợ tôi ăn mặc nóng bỏng như thế là để chuẩn bị tiếp đón nhân tình. Chẳng ngờ được tôi về sớm, nghe tiếng tôi gọi từ ngoài cửa thì gã nhân tình chỉ còn cách nhảy vào tủ quần áo trốn. Hắn ta đành ở trong đó chứng kiến tôi và vợ thân mật cả buổi.

Tôi lôi gã đàn ông kia ra đánh cho một trận, tôi quá căm hận khi bị vợ phản bội. Sau đó tôi biết gã ta là đồng nghiệp của vợ tôi, đã theo đuổi vợ tôi bấy lâu nay. Vợ tôi ban đầu không động lòng, nhưng vì tôi thường xuyên xa nhà nên bị gã ta dụ dỗ. Cô ấy cũng to gan thật, dám làm chuyện này ngay trong nhà tôi, còn trên giường ngủ của chúng tôi!

Xa vợ lâu ngày, vừa đến nhà tôi ghì ngay vợ xuống giường, sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định viết đơn ly hôn, dù vợ có quỳ gối van xin, khóc lóc thế nào. Tôi chẳng còn cách nào có thể tha thứ cho vợ. Tôi không muốn con mình sau này có một người mẹ sống buông thả, không có trách nhiệm với gia đình!

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