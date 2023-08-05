Thời gian bên nhau, tôi và anh sinh được 2 cô con gái. Thực ra, anh là con một, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để sinh con trai nhưng “trời không chiều lòng người”. Đứa con thứ hai dù đã tính toán kĩ càng thì vẫn là con gái. Khi biết giới tính của con, tôi đã từng có ý định điên rồ là phá thai. Nhưng rồi, bản năng làm mẹ không cho phép tôi làm như vậy.

Tôi đã từng rất tự hào khi lấy được người đàn ông hiểu chuyện quan tâm vợ con như anh. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ ngoại tình với ai đó. Bởi anh luôn nhắc nhở tôi về sự chung thuỷ và cho rằng mình rất căm ghét chuyện ngoại tình.

Sinh con ra, con kháu khỉnh ngoan ngoãn, rất đáng yêu càng làm tôi cảm thấy may mắn khi không dại dột ngày đó. Chúng tôi có một gia đình được người khác đánh giá là hạnh phúc, vui vẻ. Bản thân tôi cũng luôn cảm nhận được điều đó vì chồng tôi hết mực yêu thương tôi.

Nhưng tất cả có lẽ chỉ là tôi tự nghĩ ra hoặc tự huyễn hoặc bản thân. Anh yêu tôi nhưng anh có lẽ cũng coi trọng chuyện con trai con gái hơn bao giờ hết. Anh từng nói muốn sinh thêm một cậu con trai nhưng tôi vì sinh mổ 2 lần, sức khoẻ không tốt, tôi không dám mạo hiểm.

3 năm trôi qua, anh lại nhắc đến chuyện đó khiến tôi bắt đầu hoang mang. Cứ tưởng anh sẽ vì tôi mà bỏ qua chuyện trai gái. Thực tế nhiều người là con một cũng đâu quá nặng đầu chuyện gái trai.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà anh lại cói đó là nguồn sống. Anh nói với tôi, dù thế nào, 3 năm, 5 năm hay 7 năm nữa cũng phải sinh cho anh một thằng cu. Lời anh nói khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.

Sự yếu đuối của người đàn bà vì quá yêu chồng khiến tôi chấp nhận. Tôi dù sợ sinh nở, sợ tuổi trung niên còn bế con thơ nhưng đành theo ý anh. Tôi tìm thông tin trên mạng, nhờ thầy thuốc tính toán chuyện sinh con trai. Tôi cố gắng hết sức nhưng có lẽ vì stress quá đà mà mãi chưa có kết quả. Phải sau gần nửa năm, tôi mới có bầu.

Lúc này, tôi lo hơn là vui. Lo vì không biết nỗ lực của tôi có được đền đáp. Nếu lại là con gái nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế rồi… tôi mang bầu con trai thật. Nghe tin, anh vui lắm. Anh đưa tôi đi 3-4 phòng siêu âm để xác minh sự thật. Tôi thực sự không dám tin khi các bác sĩ đều nói tôi bầu con trai. Niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Và ngay ngày hôm sau, anh chuyển khoản cho tôi 100 triệu đồng.

Thấy anh vui, tôi cũng rất phấn khởi. Tối đó nằm bên cạnh anh, tôi thầm ước mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng, ngay lúc đó, tôi thấy một tin nhắn lạ từ điện thoại anh. Anh thì đã ngủ say nên tôi thử đọc.

Ảnh minh họa: Internet

Thật không tin nổi vào những gì tôi vừa nhìn thấy. Dòng chữ hiện ra khiến tôi sốc toàn tập. Anh ngoại tình. Cô bồ của anh đang nhắn tin cho anh.

“Anh vui lắm à? Vợ anh mang bầu con trai nên anh quên cả em sao? Anh đưa 100 triệu cho cô ta rồi à? Anh có nói nếu em mang bầu con trai, anh cũng cho em 100 triệu cơ mà. Em còn 3 tuần nữa là biết giới tính của con thôi. Nếu em cũng mang bầu con trai thì sao? Không lẽ vợ anh có bầu trước là anh thưởng, còn em thì không? Con dù sao cũng là con anh mà”.

Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn đập phá tất cả. Tôi gọi anh dậy, ném vào mặt anh chiếc điện thoại rồi lập tức sắp xếp đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Những ngày sau đó anh liên tục gọi điện xin lỗi, van xin tôi. Anh còn nói với bố mẹ tôi để tôi quay về. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhưng tôi không tin lời anh. Người đàn ông mang chuyện con cái ra để đổi chác, "trao giải thưởng" thì đúng là một gã tồi. Anh làm như vậy tức anh đã quá xúc phạm tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều ngày trước khi đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn.

Bây giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả. Người đàn ông nếu đã yêu thương bạn thì dù bạn không thể sinh con trai cho anh ta, anh ta vẫn yêu bạn. Còn một kẻ bản chất lăng nhăng thì dù bạn có sinh cho ta vài đứa con trai, anh ta vẫn phản bội bạn.