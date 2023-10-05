Vừa về nhà đã nghe âm thanh nhạy cảm phát ra từ phòng bạn thân, tôi tò mò nên ngó qua xem thử rồi hãi hùng trước cảnh tượng này...

Tâm sự 05/10/2023 06:35

Hoảng hốt, tôi biết âm thanh ấy là gì, run rẩy không biết thế nào, tôi bèn quay về tìm chìa khóa. Tất nhiên là tôi có chìa khóa phòng Hồng. Vừa mở cửa, tôi chết điếng trước cảnh tượng chồng tôi và Hồng đang trai trên gái dưới.

Tôi mới lấy chồng gần 1 năm, vợ chồng trẻ, kế hoạch, còn chưa con cái gì mà đùng một cái chuyện tệ hại này xảy ra. Giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa.

Tôi là Hồng chơi thân nhau từ hồi năm 2 đại học, nhà hai đứa đều ở quê. Mới đầu ở trọ cùng nhau, đến hết năm thứ 3 thì bố mẹ tôi mua cho tôi một căn hộ chung cư dưới này. Tôi chuyển đến ở, tất nhiên bảo luôn Hồng đến ở cùng vì một mình một nhà cũng buồn, hơn nữa tôi cũng rất yêu quý Hồng, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi chơi chung, ở chung mấy năm gần như không cãi vã nhau bao giờ.

Hai đứa ra trường, đi làm, tôi có người yêu. Tất nhiên Hồng cũng thân với người yêu tôi vì đi đâu, chơi bời gì tôi cũng gọi Hồng đi. Người yêu tôi đến nhà chơi cũng gặp Hồng, 3 chúng tôi thân thiết, gắn bó với nhau vô cùng.

Vừa về nhà đã nghe âm thanh nhạy cảm phát ra từ phòng bạn thân, tôi tò mò nên ngó qua xem thử rồi hãi hùng trước cảnh tượng này... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn 1 năm sau, tôi và người yêu làm đám cưới. Anh cũng không phải người ở đây nên nghiễm nhiên cưới xong chúng tôi về nhà tôi ở. Thời gian đấy, Hồng bảo ra ngoài ở nhưng tôi nói cứ ở đây cũng được, nhà có hai phòng ngủ, cũng chẳng bất tiện gì.

Nhiều người nói tôi nên để Hồng đi nhưng tôi bảo thủ không nghe, chúng tôi sống với nhau lâu rồi, hơn nữa chồng và Hồng có phải lạ lẫm gì nhau đâu.

Thời gian đầu chúng tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc. 3 đứa đi làm cả ngày, tối về cùng đi chợ nấu cơm... Hồng chưa có người yêu, thỉnh thoảng tôi còn tìm người giới thiệu nọ kia nhưng cô ấy gạt đi bảo không muốn.

Cho đến một đêm, hôm đó là khoảng gần 10 tháng sau đám cưới của chúng tôi. Bình thường tôi ngủ say lắm, súng bắn bên tai cũng chẳng biết gì, nhưng hôm đó trong người không khỏe nên tỉnh dậy. Chẳng thấy chồng đâu, tôi dậy.

Vừa mở cửa ra ngoài, tôi nghe tiếng rên rỉ bên phòng Hồng. Hoảng hốt, tôi biết âm thanh ấy là gì, run rẩy không biết thế nào, tôi bèn quay về tìm chìa khóa. Tất nhiên là tôi có chìa khóa phòng Hồng. Vừa mở cửa, tôi chết điếng trước cảnh tượng chồng tôi và Hồng đang trai trên gái dưới.

Vừa về nhà đã nghe âm thanh nhạy cảm phát ra từ phòng bạn thân, tôi tò mò nên ngó qua xem thử rồi hãi hùng trước cảnh tượng này... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai người thấy tôi hoảng hốt buông nhau ra, tôi phát điên lao vào túm tóc, chửi bới và đánh Hồng một trận, lúc đấy vừa uất vừa hận, tôi xả hết vào Hồng. Cô ta dọn khỏi nhà tôi ngay đêm ấy.

Còn chồng, anh khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, nói rằng bị Hồng dụ dỗ chứ còn rất yêu vợ, anh xin tôi cho anh cơ hội. Tôi đau đớn lắm, giờ không biết phải làm sao nữa.

Đang vui vẻ mặn nồng cùng chồng, vợ bất giác nói ra hai chữ để rồi nhận về một cái kết đau thấu trời xanh

Đang vui vẻ mặn nồng cùng chồng, vợ bất giác nói ra hai chữ để rồi nhận về một cái kết đau thấu trời xanh

Sống bên chồng nhưng tâm trí chị lúc nào cũng hướng về người cũ. Chị còn chủ động qua lại với Quân sau lưng chồng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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