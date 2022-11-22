Vừa trao nhẫn cưới, tôi bất ngờ bị một cô gái lao lên lễ đường túm tóc bạt tai túi bụi, lúc này tôi mới choáng váng phát hiện sự thật đằng sau khuôn mặt khờ khạo của chồng

Tôi là con gái một gia đình giàu có, gần 30 tuổi đã sở hữu một chuỗi quán cà phê đắt đỏ ở lòng thành phố. Bên cạnh tôi chẳng thiếu đàn ông nhưng tôi lại đâm đầu vào yêu một anh chàng nhà nghèo, dân tỉnh lẻ. Anh ta hiền quá, hiền đến mức khờ khạo, cái gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mà tôi lại thích cái vẻ ngơ ngẩn đấy mới đau. Bất chấp can ngăn từ gia đình, tôi vẫn kiên quyết cưới. Đã thế, tôi còn cùng anh ta thực hiện âm mưu: "Bác sĩ bảo cưới" để ép bố mẹ tôi phải đồng ý. Ván đã đóng thuyền, bố mẹ tôi còn có thể làm gì nữa ngoài việc tổ chức tiệc cưới linh đình cho con gái cưng.

Ấy vậy mà khi tôi đang lâng lâng hạnh phúc trao nhẫn cưới cho người đàn ông tôi yêu thì bi kịch xảy ra. Một cô gái khác lao vào túm tóc bạt tai tôi ngay trên lễ đường, trước sự chứng kiến của bao nhiêu quan khách. Nhân viên bảo vệ thì nháo nhào lên, không hiểu cô gái này từ đâu "bay ra"? Cô ta cũng mặc một cái váy trắng và tết tóc, trang điểm chẳng khác gì cô dâu. Quan khách cũng nhốn nháo kẻ đứng người ngồi chỉ trỏ bàn tán.