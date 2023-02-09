Vừa thấy chiếc áo tôi đang mặc, bạn trai nằng nặc đòi cởi ra, biết được lý do đằng sau khiến tôi hụt hẫng

Tâm sự 09/02/2023 20:06

Tôi và Quân yêu nhau được 1 năm rồi. Hiện tại chúng tôi đang sống chung với nhau và giữa năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi và Quân yêu nhau được 1 năm rồi. Hiện tại chúng tôi đang sống chung với nhau và giữa năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Quân có công việc ổn định, ngoại hình khá nhưng tính cách có phần gia trưởng, bảo thủ. 

Anh không thích bạn gái mặc váy ngắn trên đầu gối, không thích bạn gái uống cà phê vì cà phê chỉ dành cho phái mạnh. Anh cũng không thích chi nhiều tiền đi du lịch, mua sắm vì cho rằng như vậy là phung phí. Nói thật, ngoài bản tính kỹ càng, giỏi dọn dẹp, nấu nướng của mình, Quân chẳng có điểm gì đáng để thu hút phái nữ.

Thời gian đầu yêu nhau, tôi còn thấy Quân là kiểu đàn ông của gia đình, nếu cưới thì tôi sẽ không phải vất vả nhiều. Nhưng yêu càng lâu, tôi càng cảm thấy nghẹt thở trong mối quan hệ tình cảm này. Quân quản lý tôi cứ như cha quản lý con gái.

Vừa thấy chiếc áo tôi đang mặc, bạn trai nằng nặc đòi cởi ra, biết được lý do đằng sau khiến tôi hụt hẫng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì công việc áp lực nên tôi thường phải thức đêm và việc uống cà phê là không thể tránh khỏi. Mà cà phê chứ có phải rượu bia gì ghê gớm đâu chứ? Vậy mà bạn trai một mực bắt tôi bỏ cà phê, thay bằng trà atiso hoặc nước dừa. Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, anh cũng chủ động gọi nước dừa cho tôi uống chứ không cho tôi động vào một giọt cà phê nào. Ai cũng nói bạn trai tôi chu đáo nhưng tôi lại cảm thấy bức bối.

Hay quần áo của tôi cũng bị anh thay đổi 1 lượt. Anh chỉ cho tôi mặc mấy bộ đồ kín đáo. Còn váy vóc, anh cất hết, không cho tôi mặc nữa. Tôi cũng không được mua sắm theo ý mình mà phải thông qua ý kiến của anh. Anh đồng ý thì tôi mới được mua.

Mới đây, tôi mua được 1 cái áo rất đẹp nhưng có hở phần lưng. Tối qua, tôi mặc cái áo đó để đi chơi cùng Quân. Vừa thấy tôi bước từ phòng ra với cái áo hở lưng, Quân đã giận dữ bắt tôi thay cái áo đó ra, nếu không thì chia tay.

Tôi vừa thay ra, anh đã đem cái áo vứt luôn vào sọt rác. Hành động của Quân khiến tôi bất mãn, hụt hẫng. Yêu nhau đã thế, cưới rồi thì tôi làm sao sống nổi với 1 người bảo thủ như vậy chứ? Có cách nào để Quân bớt gia trưởng, suy nghĩ thoáng hơn không?

Chồng lạnh nhạt, thường xuyên đi sớm về khuya khiến tôi nghi ngờ, lén lút kiểm tra điện thoại thì tôi "chết sững" trước đoạn tin nhắn của anh

Chồng lạnh nhạt, thường xuyên đi sớm về khuya khiến tôi nghi ngờ, lén lút kiểm tra điện thoại thì tôi "chết sững" trước đoạn tin nhắn của anh

Dạo này, chồng tôi lại thường xuyên lạnh nhạt với vợ. Anh đi sớm về khuya và chuyển qua phòng bên cạnh ngủ với lý do làm việc thâu đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 11 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt