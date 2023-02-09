Vừa thấy chiếc áo tôi đang mặc, bạn trai nằng nặc đòi cởi ra, biết được lý do đằng sau khiến tôi hụt hẫng

Tôi và Quân yêu nhau được 1 năm rồi. Hiện tại chúng tôi đang sống chung với nhau và giữa năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi và Quân yêu nhau được 1 năm rồi. Hiện tại chúng tôi đang sống chung với nhau và giữa năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Quân có công việc ổn định, ngoại hình khá nhưng tính cách có phần gia trưởng, bảo thủ. Anh không thích bạn gái mặc váy ngắn trên đầu gối, không thích bạn gái uống cà phê vì cà phê chỉ dành cho phái mạnh. Anh cũng không thích chi nhiều tiền đi du lịch, mua sắm vì cho rằng như vậy là phung phí. Nói thật, ngoài bản tính kỹ càng, giỏi dọn dẹp, nấu nướng của mình, Quân chẳng có điểm gì đáng để thu hút phái nữ.

Thời gian đầu yêu nhau, tôi còn thấy Quân là kiểu đàn ông của gia đình, nếu cưới thì tôi sẽ không phải vất vả nhiều. Nhưng yêu càng lâu, tôi càng cảm thấy nghẹt thở trong mối quan hệ tình cảm này. Quân quản lý tôi cứ như cha quản lý con gái. Ảnh minh họa: Internet Vì công việc áp lực nên tôi thường phải thức đêm và việc uống cà phê là không thể tránh khỏi. Mà cà phê chứ có phải rượu bia gì ghê gớm đâu chứ? Vậy mà bạn trai một mực bắt tôi bỏ cà phê, thay bằng trà atiso hoặc nước dừa. Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, anh cũng chủ động gọi nước dừa cho tôi uống chứ không cho tôi động vào một giọt cà phê nào. Ai cũng nói bạn trai tôi chu đáo nhưng tôi lại cảm thấy bức bối.

Hay quần áo của tôi cũng bị anh thay đổi 1 lượt. Anh chỉ cho tôi mặc mấy bộ đồ kín đáo. Còn váy vóc, anh cất hết, không cho tôi mặc nữa. Tôi cũng không được mua sắm theo ý mình mà phải thông qua ý kiến của anh. Anh đồng ý thì tôi mới được mua. Mới đây, tôi mua được 1 cái áo rất đẹp nhưng có hở phần lưng. Tối qua, tôi mặc cái áo đó để đi chơi cùng Quân. Vừa thấy tôi bước từ phòng ra với cái áo hở lưng, Quân đã giận dữ bắt tôi thay cái áo đó ra, nếu không thì chia tay. Tôi vừa thay ra, anh đã đem cái áo vứt luôn vào sọt rác. Hành động của Quân khiến tôi bất mãn, hụt hẫng. Yêu nhau đã thế, cưới rồi thì tôi làm sao sống nổi với 1 người bảo thủ như vậy chứ? Có cách nào để Quân bớt gia trưởng, suy nghĩ thoáng hơn không?

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