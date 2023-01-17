Vừa nhìn thấy "quỹ đen" của vợ, chồng trợn mắt nhìn trân trân rồi 3 ngày sau đó anh làm điều này khiến tôi sững sờ

Tôi là nhân viên văn phòng còn chồng mở cửa hàng bán trái cây, có mẹ chồng phụ giúp ở cửa hàng nên cũng không vất vả lắm. Mỗi tuần anh đều kiểm kê tiền bạc rồi giao cho tôi gửi tiết kiệm và tính toán sinh hoạt phí, chồng luôn công khai tài chính với tôi. Ở cửa hàng anh cũng ghi chép rất cẩn thận mỗi ngày nhập bao nhiêu, bán bao nhiêu, luôn rành mạch.

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Chồng tôi là một người rất yêu thương vợ con và chịu khó làm việc nhà. Anh không nề hà việc gì hết, kể cả dọn đồ chơi của con hay nấu cơm rửa bát lau nhà… Nhiều khi chính mẹ tôi cũng phải gật gù khen rằng tôi tốt số mới lấy được anh.

Vậy mà hôm vừa rồi, chỉ vì tin nhắn ngân hàng gửi tới thông báo lương mà tôi bị lộ. Lúc đó tôi đang đưa chồng xem bức ảnh trên điện thoại của mình thì tin nhắn ngân hàng gửi tới. Anh bấm vào luôn và nhìn thấy số tiền trong đó, tôi nhớ như in, lúc đó mắt anh trợn tròn nhìn tôi trân trân. Sau đó anh đưa điện thoại cho tôi và bảo: "Sao vợ bảo lương tháng có 10 triệu, đây lại là 15 triệu?".

Lương của tôi được 15 triệu nhưng tôi lại nói với chồng rằng mình được có 10 triệu, 5 triệu còn lại tôi gửi tiết kiệm riêng. Bởi tôi nghe nhiều người nói dù tin tưởng chồng tới đâu thì phụ nữ cũng nên có một khoản phòng thân. Thế nên tôi cứ âm thầm tiết kiệm mỗi tháng 5 triệu ấy, đến giờ cũng được hơn trăm triệu rồi.

Tôi cuống quá nên lúc đó đã nói dối rằng tháng này được thưởng lương 5 triệu. Chồng liền bảo tôi mở app ngân hàng cho anh xem in sao kê. Tôi nhất quyết không mở và bảo chồng như thế là không tôn trọng vợ. Sau đó tôi lấy cớ chăm con để trốn ra khỏi phòng, tránh phải đối mặt với chồng.

Cả đêm đó, chồng không nói gì với tôi nữa mà im lặng nằm quay lưng về phía tôi. Tôi thì sợ anh hỏi chuyện lương nên cũng không dám làm lành. Sáng hôm sau tôi đi làm sớm, chiều về vẫn thấy chồng nằm trong phòng. Tôi hỏi anh sao không ra cửa hàng thì anh lắc đầu bảo rằng không muốn đi. Tôi hỏi thêm vài câu nhưng anh đều không trả lời. Biết anh giận, tôi cũng mặc kệ.

Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ đâu, 3 ngày liên tiếp chồng không ra cửa hàng mà nằm lỳ ở nhà. Mẹ chồng gọi điện sang hỏi thăm có phải anh bị ốm không thì chồng tôi trả lời: "Con không làm nữa đâu. Hùng hục cả ngày cũng chẳng để làm gì, vợ con lừa con, con tin cô ấy như thế, cái gì cũng nói với vợ mà cô ấy thì suốt ngày sợ con dòm ngó mấy đồng tiền lương của cô ấy".

Tôi nghe mà nghẹn đắng trong lòng. Tôi biết mình sai nhưng chuyện này cũng đâu thể hiện là tôi lừa dối chồng đâu. Vậy mà giờ anh cứ lăn ra nằm cả ngày, không làm gì hết, con sà vào ôm thì anh than thở: "Bố chẳng biết phải làm gì nữa con ơi, bố thấy hụt hẫng quá".

Tôi phải làm gì bây giờ hả mọi người? Chồng tôi đang cố tình "diễn trò" cho tôi xem, nếu tôi mà xuống nước xin lỗi thì tôi e rằng sau này giữ chúng tôi sẽ không còn công bằng, bình đẳng nữa. Nhưng nếu không xin lỗi thì anh cứ như vậy cũng không ổn. Mong mọi người tư vấn cho tôi.