Vừa mới sinh con trở về nhà, mẹ chồng đã sai chị dâu làm một việc khiến tôi bồng con ra khỏi nhà trong uất nghẹn

Tâm sự 23/12/2022 19:14

Dù rất tức nhưng tôi cố nén lại để tập trung chăm sóc con nhỏ...

Y từng nghĩ những mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ xảy ra ở thế hệ trước và cách đây đã lâu rồi. Nhưng không ngờ, lúc Y lấy chồng, người mà ghét Y nhất lại là mẹ chồng. Có quá nhiều nguyên nhân để bà ấy không ưa Y. Thật không khó để Y đọc vị ra người mẹ chồng này.

Vừa mới sinh con trở về nhà, mẹ chồng đã sai chị dâu làm một việc khiến tôi bồng con ra khỏi nhà trong uất nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Đầu tiên, vì bố mẹ Y không hay hỏi thăm bà ấy, thực ra cũng bình thường vì trước giờ làm gì có nhà nào thông gia thân quý nhau lắm đâu. Một năm gọi điện 1, 2 lần hỏi han đã là tốt rồi. Đằng này, mẹ chồng cứ so sánh bố mẹ Y với thông gia của nhà chị dâu. Bố mẹ đẻ của chị dâu thì thân thiết hơn, thậm chí họ còn thường mời bố mẹ chồng đến nhà dùng bữa. Cũng phải thôi, đằng nhà ấy giàu có, mẹ chồng Y lại sĩ diện, được ăn được vui chơi thì càng thích.

Trái lại, nhà Y gia cảnh bình thường, bố mẹ cũng sống đơn giản chẳng cầu kỳ, vậy nên mẹ chồng thấy không môn đăng hộ đối. Lợi thế duy nhất mà Y có được là sự yêu thương của chồng. Chồng rất yêu và một lòng chung thủy với Y, anh cũng không ngại tranh luận thẳng thắn để bảo vệ vợ. Về điều này quả thật chồng khác hẳn anh trai.

Anh trai chồng lấy chị dâu cũng có tính toán nhiều. Trước đây Y được chồng kể lại, anh trai của anh đã bỏ mối tình nhiều năm để theo chị dâu bởi vì chị ấy là người giàu có, nhiều khả năng giúp đỡ sự nghiệp anh trai chồng thăng tiến. Cái sự tính toán quá thực dụng của anh trai có lẽ được "thừa hưởng' từ mẹ anh. Còn chồng Y trọng chữ tình nghĩa, tính ra chúng Y đã yêu nhau được 5 năm rồi, vậy nên anh không bao giờ bỏ Y chỉ vì gia cảnh Y bình thường.

Mẹ chồng không ưa con dâu út như Y đã đành, nhưng bà còn hay so sánh Y với chị dâu. Nhiều đêm nằm Y tủi thân đến chảy nước mắt nhưng không dám nói cho chồng biết sợ anh suy nghĩ nhiều. Không chỉ vậy, vì đặc thù công việc nên chồng Y hay ở trên đơn vị, thi thoảng lâu lâu mới về nhà. Vợ chồng Y vẫn sống cùng bố mẹ chồng, thành ra Y cũng bị phụ thuộc ít nhiều.

Y toàn phải nấu cơm cho bố mẹ chồng ăn trước rồi mình ăn sau vì cứ hễ ngồi chung mâm với ông bà ấy thì kiểu gì cũng cãi cọ lời qua tiếng lại. Lấy chồng hơn một năm, Y đã mang thai, chồng Y thì vô cùng vui mừng vì anh sắp được lên chức bố. Nhưng Y không nhìn thấy nét hào hứng của mẹ chồng. Thời gian đầu, vẫn một tay Y làm gần như mọi việc nhà, bà ấy chẳng buồn hỏi han. Sau này khi chồng Y tác động, còn dọa nếu không ai muốn làm thì anh thuê người giúp việc thì mẹ chồng mới chủ động hơn. Y quá hiểu mẹ chồng, bà không bao giờ muốn thuê người giúp việc vì cái tính ghét người lạ trong nhà.

Khi Y sinh con thì chồng đang ở trên đơn vị chưa về được, mọi việc anh nhờ cả vào ông bà nội lẫn ông bà ngoại. Chị gái Y cũng thường xuyên túc trực ở bệnh viện để chăm sóc em. Rất may mắn là Y sinh được bé gái mẹ tròn con vuông. Y trở về nhà bố mẹ chồng sau vài hôm ở viện. Tưởng rằng từ đây mẹ chồng sẽ gần gũi, thân thiết với Y hơn, nào ngờ bà liên tục có động thái đuổi Y về nhà mẹ đẻ.

Đỉnh điểm là ngày bà ấy bảo Y hãy về nhà ngoại để bố mẹ đẻ chăm sóc, như thế sẽ tốt hơn. Còn mẹ chồng và bố chồng thì chậm chạp, cũng có nhiều bệnh trong người nên không thể theo sát được. Y thì nghĩ ngược lại, muốn ở lại đây, tình cảm mẹ con cũng gần gũi mà phòng ở cũng đã quen rồi.

Vừa mới sinh con trở về nhà, mẹ chồng đã sai chị dâu làm một việc khiến tôi bồng con ra khỏi nhà trong uất nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Đến cuối cùng, cũng vẫn là mẹ chồng gây sức ép lên Y khiến Y khó chịu, mệt mỏi. Bà ấy gọi điện cho chị dâu lái ô tô sang đây đưa mẹ con Y về nhà ngoại. Y cũng không tranh cãi với bà ấy nữa, đồng ý trở về với bố mẹ mình. Nhưng có lẽ sau lần này, Y sẽ nói hết cho chồng nghe, để anh biết mẹ mình luôn đối xử quá đáng với con dâu. Dù rất tức nhưng thôi, Y nén lại để chăm con, rồi sau này sẽ làm cho rõ mọi chuyện.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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