Vừa mới ly hôn, mẹ chồng tới xin con dâu quay về nhà, nghe lời bà nói khiến tôi chỉ muốn đuổi thẳng

Không lâu sau khi ly hôn, mẹ chồng cũ bỗng gọi điện cho tôi nhưng tôi không thèm nghe máy. Không ngờ rằng, bà lại tìm được căn hộ mà tôi đang ở. Thôi thì bà cũng đến đây rồi, tôi cũng muốn xem bà muốn gặp tôi để làm gì.

Tôi và chồng đã ly hôn sau 1 năm chung sống, bạn bè hai đứa biết tin thì ngạc nhiên lắm vì chúng tôi quen nhau từ thời đại học, yêu nhau được 7 năm mới tiến tới hôn nhân. Cho nên, họ không thể ngờ rằng vì 1 năm kết hôn mà đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ lại kết thúc chóng vánh như vậy. Thực ra, nguyên nhân khiến tôi và chồng ly hôn có lẽ một phần là do mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi đã mất khi anh còn rất nhỏ, một mình mẹ chồng nuôi anh khôn lớn nên người. Không nỡ để bà cô đơn một mình nên sau khi kết hôn vợ chồng tôi đón bà lên ở chung. Mẹ chồng đã chịu khổ nhiều rồi nên giờ tôi muốn bà được hưởng phúc, vì vậy tôi chẳng bắt bà phải động tay động chân làm gì cả. Sáng trước khi đi làm thì tôi đã đi chợ đầy đủ, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa luôn cho mẹ chồng. Đến trưa cơm canh nguội thì bà chỉ cần hâm lại ăn là được. Chiều sau khi tan sở, tôi lại về cơm nước, dọn dẹp từ trong ra ngoài, giặt giũ

Ban đầu, chồng cũng vào phụ giúp tôi làm việc nhà, nhưng mỗi lần như vậy mẹ chồng tôi lại tỏ vẻ khó chịu lắm. Dần dần, chồng tôi ít phụ tôi làm việc nhà hơn hẳn, họa chăng chỉ là phơi đồ, dọn cơm thôi. Tôi vẫn chịu đựng hết, gồng gánh tất cả, ôm hy vọng một ngày nào đó quan niệm cổ hủ của mẹ chồng sẽ thay đổi, vì vợ chồng vốn nên san sẻ việc nhà với nhau mà, thời buổi nào rồi mà chỉ có đàn bà mới vào bếp còn đàn ông thì không. Nhưng, tôi đã nhầm to. Ảnh minh họa: Internet Một lần, tôi bị ốm nên đành phải nhờ chồng rửa bát hộ, không ngờ rằng mẹ chồng lại quát thẳng vào mặt tôi: “Đây là việc của cô, không phải việc của con trai tôi. Có mấy cái bát cũng không rửa được, làm bộ làm tịch ốm với đau. Đàn ông chí phải ở bên ngoài, quanh quẩn bếp núc là không được”. Nghe mẹ chồng nói vậy tôi tức lắm, nhưng điều tôi không ngờ là chồng tôi lại bỏ đống bát đũa đó lại cho tôi và đi ra ngoài thật. Anh thương mẹ, nghe lời mẹ, tôi biết nhưng tôi không ngờ anh lại nhu nhược tới mức này.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi và mẹ chồng cãi nhau lớn. Trong cơn thịnh nộ, tôi viết giấy ly hôn. Không ngờ, anh lại nghe lời mẹ ký luôn khiến tôi sốc tập 2. Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần phải lưu luyến gì nữa, tôi thu dọn đồ đạc rời đi ngay trong đêm. Không lâu sau khi ly hôn, mẹ chồng cũ bỗng gọi điện cho tôi nhưng tôi không thèm nghe máy. Không ngờ rằng, bà lại tìm được căn hộ mà tôi đang ở. Thôi thì bà cũng đến đây rồi, tôi cũng muốn xem bà muốn gặp tôi để làm gì. Đứng trước mặt tôi, mẹ chồng cũ bắt đầu khóc lóc rồi nói: “Con dâu à, mẹ biết sai rồi. Con bỏ đi, ở nhà không ai nấu cơm nữa, con về nhà với mẹ được không”. Ảnh minh họa: Internet Mẹ chồng cũ nói câu này khiến tôi càng sôi máu. “Mẹ à, đó là mẹ đang muốn tìm giúp việc chứ không phải tìm con dâu. Con gả cho anh ấy về làm vợ, làm con dâu mẹ chứ không phải về làm giúp việc cho nhà mẹ. Ngày trước mẹ đối xử với con như thế nào mà giờ mẹ còn muốn con về đó. Thật nực cười, mẹ đi về ngay đi, đừng tới tìm con nữa”, tôi tức giận đáp. Thành thật mà nói, sau khi ly hôn tôi vẫn còn lưu luyến, thậm chí hy vọng chồng cũ và mẹ anh ta biết sai mà sửa, thay đổi suy nghĩ lạc hậu đó để tôi và anh cùng nhau xây lại tổ ấm. Nhưng mọi thứ đã vụn vỡ, hy vọng trong tôi bị dập tắt khi nghe mẹ chồng nói những lời đó. Vậy nên các bạn gái à, khi yêu ai đó mà có ý định tiến tới hôn nhân với anh ta thì bạn hãy cố gắng tiếp xúc nhiều với bố mẹ anh ta, để biết họ tính tình có phóng khoáng, cởi mở hay không vì mối quan hệ nàng dâu với nhà chồng quả thật rất quan trọng trong hôn nhân. Đừng như tôi, yêu nhau 7 năm nhưng chỉ về gặp mẹ anh được 2 lần, quá ít để hiểu rõ về một người.

Ly hôn 1 tuần thì nhận thiệp cưới từ chồng cũ, tới dự đám cưới, tôi ôm anh khóc nức nở tiết lộ 'bí mật tày trời' Đến ngày chồng tôi ra viện, bố mẹ không kiêng dè gì đến tận nhà chìa tờ giấy ly hôn ra bắt chồng tôi ký vào. Nam tuy ngạc nhiên nhưng khi biết thỏa thuận giữa tôi và bố mẹ, anh đành đặt bút ký.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-moi-ly-hon-me-chong-toi-xin-con-dau-quay-ve-nha-nghe-loi-ba-noi-khien-toi-chi-muon-duoi-thang-540545.html