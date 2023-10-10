Thời con gái, tôi từng bị u nang, nang hóa buồng trứng phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một bên. Bác sĩ cũng từng nói sau này, tôi sẽ khó mang thai hoặc nếu có mang thai thì cũng khó giữ con. Việc sinh nở rất nguy hiểm cho tôi. Ngày chấp nhận lời cầu hôn của Tuấn, tôi cũng nói thật với anh, anh ấm áp nhắn nhủ chỉ cần vợ chồng hạnh phúc là đủ.

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Kể từ khi về chung một nhà, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn có con. Suốt 3 tháng kể từ sau khi lấy nhau, tháng nào tôi cũng mong đợi có con. Không hiểu sao, lấy chồng rồi, tôi lại khao khát sinh một đứa con của chính mình. Nhưng mãi mà tôi không có tin vui, cứ chờ đợi rồi thất vọng, hi vọng rồi thở dài.