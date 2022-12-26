Vừa làm bộ nail để ăn đám cưới em gái, chồng liền lao vào tát vợ tới tấp, tôi dứt khoát đáp trả một câu khiến anh cứng họng

Nói đến đó, thì mẹ quay vào nhà, cố giấu đi 2 hàng nước mắt ngân ngấn. Bố H thì quát mẹ: "Ơ cái bà này, con nó đi lấy chồng là chuyện vui mà cứ khóc tu tu. Mày không phải nghĩ ngợi con ạ. Cứ lên xe hoa đi...".

H cũng khóc, nắm chặt tay mẹ khẳng định chắc nịch: "Mẹ yên tâm, con gái mẹ nhất định sẽ hạnh phúc". Mẹ H vẫn không yên tâm. Bà nói với giọng điệu giận dỗi: "Ừ, chị giờ đủ lông đủ cánh rồi, có thèm nghe theo bố mẹ khuyên bảo nữa đâu. Lấy chồng xa sau này lúc ốm đau, lúc sinh con đẻ cái thì cứ thui thủi một mình. Tao say xe đi làm sao được...".

3 năm trước H mặc lời khuyên can của mẹ để lấy K cho bằng được. Chồng H ở tỉnh khác, cách nhà H hơn 300km. Anh có công việc ổn định, lương cao. Ngày yêu nhau, anh rất chiều H. Chính vì vậy H luôn tin rằng hôn nhân của mình chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Tuy nhiên, cuộc sống không màu hồng như H tưởng. Càng ngày K càng bộc lộ thói gia trưởng và keo kiệt của mình. Anh chỉ coi trọng bên nội mà thôi, còn bên đằng nhà H, lấy vợ xong là K coi như không quen biết. Trước kia, anh hứa, khoảng 1-2 tháng sẽ cho H về quê thăm bố mẹ một lần (vợ chồng H đang ở Hà Nội nên về quê ngoại gần hơn, chỉ khoảng 150km). Nhưng lần nào H rục rịch chuẩn bị về quê thì anh lại có cớ để "cầm chân" vợ. Mỗi lần H gửi quà hay tiền về biếu bố mẹ thì anh lườm cháy mặt, lẩm bẩm nói H chỉ biết dấm dúi mang về nhà ngoại.

Mâu thuẫn giữa 2 chúng H nảy sinh nhiều hơn khi K được thăng chức. Lương của anh gấp đôi của H. Chồng cho phép mình có quyền được khinh vợ. Chỉ cần H mắc lỗi nhỏ như quên bật nút nồi cơm, quên lau nhà, hay không nấu món ăn anh thích,... là K cằn nhằn cả buổi. Anh nói H ăn hại, không biết làm vợ, con người kém cỏi... Nhiều lúc tủi thân, nhưng H cũng chẳng dám gọi về kể cho mẹ.

Sau khi H sinh con thì cái vui vẻ, lãng mạn của hôn nhân tắt ngóm. Bởi khi đó H ở nhà chăm con, không thể đi làm. K là trụ cột chính, lo tất tật chi tiêu trong gia đình. Mỗi tháng anh đưa cho H 5 triệu để lo cho con, mua đồ ăn và trang trải điện nước. Thử hỏi mọi người số đó có đủ không, so với mức sống ở trên Hà Nội? Vậy mà K vẫn giáo huấn H: "Em học cách chi tiêu đi, lấy chồng sinh con rồi thì bỏ những cái sở thích vô bổ như mua sắm quần áo, mỹ phẩm... đi. Giờ đẹp thì có ai nhìn? Anh không phải ngân hàng để cho em hoang phí".

Nói thật, từ ngày mang thai, H đã chẳng sắm sửa gì cho bản thân rồi. Quần áo bầu, H toàn đi xin của người này, người kia. Bạn bè cứ trách móc từ ngày H lấy chồng là mất tích. Nhưng thực tình H chẳng có tiền mà đi gặp mặt chúng nó. Vậy mà anh vẫn nói H hoang phí.

Đỉnh điểm là sáng nay, H với chồng vừa cãi nhau 1 trận to. Chuyện là sang tuần em gái H cưới. Đã lâu không làm đẹp, H chỉ muốn mình trông chỉn chu, xinh đẹp hơn 1 chút trong ngày vui của em. Vì vậy H đã đi làm nail, hết 100.000 đồng.

Làm được bộ nail ưng ý, H chạy về khoe chồng. Vậy mà anh vừa nhìn thấy đã đùng đùng nổi giận, đạp tung chiếc ghế trước mặt, lao ra tát H cháy má. Mắt K trợn ngược, môi mím chặt. Anh đay nghiến H: "tôi đã bảo cô chi tiêu tiết kiệm cơ mà. Cưới em gái chứ có gì đâu mà phải đẹp? Tiền mừng cưới cũng đến tay tôi lo đây này. 1 triệu bạc chứ ít gì. Đúng cái loại ăn bám nên không biết xót của...".

3 năm hôn nhân, nhiều lúc H đau khổ vô cùng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc này H thấy chẳng có gì đáng tiếc nữa. H quay sang K, lau hàng nước mắt chảy dài trên má mình, dứt khoát nói với anh: "Hơn 1 năm rồi, nay tôi mới dám bỏ 100.000 đồng ra chăm sóc cho bản thân mình. Vậy mà anh đã diếc móc không ra gì. Anh coi thường nhà tôi 1 vừa 2 phải thôi. Ngày xưa, khi mình cưới, em tôi mừng 2 chỉ vàng đấy. Lúc anh cầm vàng, sao không thấy nói gì. Vậy mà mừng lại em có 1 triệu anh đã kêu đó là gánh nặng? Thôi, mình ly hôn đi. tôi mệt mỏi sống trong cảnh này lắm rồi...".

K sửng sốt khi thấy H dám đưa ra đề nghị ấy. Nhưng anh chưa kịp nói thì H tiếp: "Một năm qua tôi ở nhà, không kiếm ra tiền, nhưng sao anh không nghĩ ai chăm con, ai nấu ăn, ai dọn dẹp, giặt giũ cho anh? Anh chỉ biết có tiền, tiền và tiền mà thôi! Mình giải thoát cho nhau đi, như vậy anh cũng không phải đau đầu nuôi con ăn bám là tôi nữa".

Ảnh minh họa

K nghẹn họng không nói lên lời. Còn H thì chán nản đi thẳng về phòng. H nghĩ cuộc hôn nhân này đáng ra nên kết thúc từ lâu rồi, tới giờ H mới quyết là còn quá muộn!