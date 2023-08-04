Vừa kết hôn được 1 tuần chồng đã đề nghị một yêu cầu 'động trời', tôi nghe xong mặt mày tái xanh, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện ly hôn

Tâm sự 04/08/2023 07:35

Nghe chồng nói mà tôi sốc ngửa. Tôi có thể làm việc để cùng anh trả khoản nợ đó, nhưng tại sao anh lại nhắm vào số tiền hồi môn của tôi.

Nói chồng đứt mấy đôi dép mới tán đổ tôi cũng không quá, vì ấn tượng ban đầu tôi không hề thích anh, thậm chí là ghét. Tuy nhiên, anh rất kiên trì, ngày ngày đều gửi hoa, tặng quà cho tôi. Thậm chí, mỗi ngày anh đều đứng ở cổng đưa đón tôi đi làm. Thế thì sao không cảm động cho được.

Khi chính thức thành một đôi, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, dù làm gì thì anh đều tham khảo ý kiến của tôi trước chứ không tự mình quyết định. Tình cảm của hai đứa ngày càng sâu đậm hơn. Sau 3 năm hẹn hò, anh ngỏ lời cầu hôn và chẳng có lý do gì để tôi từ chối anh cả.

Vừa kết hôn được 1 tuần chồng đã đề nghị một yêu cầu 'động trời', tôi nghe xong mặt mày tái xanh, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó hai bên gia đình gặp mặt nhau để bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, gia đình thuộc dạng khá giả, tôi lại là con một nên rất được cưng chiều. Còn gia đình đàng trai lại kém hơn, nhưng trước cưới họ vẫn mua 1 căn nhà để vợ chồng tôi ở riêng. Tuy nhiên, vì thiếu tiền nên bố mẹ anh không thể mua đứt căn nhà đó được mà còn nợ ngân hàng 800 triệu.

Vì nhà trai đã mua nhà nên nhà gái không đòi tiền sính lễ làm gì cả, đàng trai đã cho cả căn nhà rồi thì tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ. Ngày cưới, bố mẹ cho tôi 500 triệu tiền mặt cùng chiếc kiềng vàng 1 cây và 1 chiếc xe ô tô làm của hồi môn. Dẫu sao nhà trai tặng nhiều như vậy, nhà gái tặng ít quá lại bị người khác coi thường cho cũng không hay.

Vừa kết hôn được 1 tuần chồng đã đề nghị một yêu cầu 'động trời', tôi nghe xong mặt mày tái xanh, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ với lời chúc phúc của gia đình bạn bè hai bên. Ai cũng khen tôi tốt số vì lấy được người chồng đẹp trai, tử tế và có bố mẹ chồng tâm lý khi ông bà mua nhà cho trước khi cưới. Thật lòng mà nói, tôi cũng cảm thấy vậy nhưng tôi đã hối hận vào 1 tuần sau đám cưới khi nghe những lời chồng nói.

- Căn nhà này bố mẹ mua cho vợ chồng mình ở, nhưng nó đứng tên bố mẹ nên giấy tờ nhà ông bà cầm. Nhưng như em đã biết, để mua căn nhà này bố mẹ anh đã dốc hết tiền tiết kiệm và hiện đang nợ 800 triệu nữa. Bố mẹ mua nhà cho vợ chồng mình nên chúng ta trả khoản nợ đó là lẽ đương nhiên.

Anh cũng biết bố mẹ cho em 500 triệu tiền hồi môn, giờ anh muốn lấy nó trả nợ nên em hãy đưa tiền cho anh đi. Giải quyết số nợ này xong càng nhanh thì cuộc sống vợ chồng mình càng sớm ổn định.

Vừa kết hôn được 1 tuần chồng đã đề nghị một yêu cầu 'động trời', tôi nghe xong mặt mày tái xanh, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện ly hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng nói mà tôi sốc ngửa. Tôi có thể làm việc để cùng anh trả khoản nợ đó, nhưng tại sao anh lại nhắm vào số tiền hồi môn của tôi. Hơn nữa tại sao căn nhà không có tên tôi cũng như tên anh. Là vì anh đang toan tính điều gì chăng? Tôi thật sự bất bình nên thẳng thừng từ chối yêu cầu của chồng. Nào mà ngờ, anh lại mắng chửi tôi thậm tệ. Đó là lần đầu tiên anh nặng lời với tôi trong suốt 3 năm yêu nhau.

- Không phải vì cô thì bố mẹ tôi sẽ không nợ nhiều tiền như vậy, giờ bảo cô bỏ ra chút tiền cô cũng keo kiệt. Nhà này là nhà chung chứ phải nhà của mình tôi đâu. Nếu cô không đưa tiền hồi môn thì chúng ta ly hôn đi.

Hai từ ly hôn được thốt ra chỉ sau 1 tuần đám cưới, nghe mà tôi bủn rủn chân tay, suy sụp hoàn toàn. Anh ta không nói chơi mà ngồi viết đơn ly hôn luôn rồi ném thẳng vào mặt tôi. Tôi không ngờ anh còn có bộ mặt như vậy nữa đấy. Tôi không thể tin nổi tình yêu 4 năm của chúng tôi lại có thể tan vỡ chỉ vì món quà hồi môn 500 triệu.

Tức giận, tôi đồng ý ly hôn luôn nhưng tới lúc cầm bút chuẩn bị ký vào giấy tôi lại chùn tay, lưỡng lự. Tôi muốn ly hôn nhưng hai vợ chồng mới cưới được 1 tuần, giờ mà ly hôn tôi sợ bố mẹ và người thân sẽ lo lắng, chỉ trỏ. Tôi nên làm gì bây giờ? Đưa tiền cho anh ta thì không muốn, ly hôn cũng chẳng đành.

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