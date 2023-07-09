Vừa hưởng tuần trăng mật về, chồng đã nhanh chóng đi hẹn hò cùng cô gái khác, tim tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh khi nghe lời thú tội từ anh...

Tâm sự 09/07/2023 07:35

Ngay hôm đó trở về, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ. Anh còn bảo anh thú nhận là vì yêu tôi, vì đó chỉ là hành động không kiểm soát do quá say mà thôi.

Suốt mấy ngày nay, tôi nghỉ làm, trốn về quê đứa bạn để tránh cái thực tế phũ phàng này. Mọi thứ khiến tôi choáng váng bởi lẽ tôi còn chưa hết dư âm về những ngày hạnh phúc sau lễ cưới, sau tuần trăng mật.

Ấy vậy mà, chồng tôi chỉ mới đây thôi đã lên giường với người đàn bà khác. Tôi khóc nhiều nhưng không tìm ra được lối thoát cho mình

Tôi đã từng nghĩ mình là người cực kì may mắn khi kết hôn với chồng mình. Anh giỏi giang, tài năng lại kiếm được nhiều tiền. Nhà chồng tôi cũng có điều kiện, lại quý tôi. Đám cưới của tôi làm rình rang, hoành tráng, tôi cũng được mở mày, mở mặt với bạn bè, người thân.

Vừa hưởng tuần trăng mật về, chồng đã nhanh chóng đi hẹn hò cùng cô gái khác, tim tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh khi nghe lời thú tội từ anh... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới, vợ chồng tôi đi trăng mật nước ngoài cả tuần. Những ngày đó không có công việc, không áp lực nên hạnh phúc lắm. Ảnh chúng tôi đăng lên mạng ai cũng vào không ngớt lời khen. Nhưng… niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Trở về nhà, lao vào guồng quay công việc. Chồng tôi vốn bận, để chuẩn bị cho đám cưới rồi lại đi trăng mật nên anh phải gác lại nhiều hợp đồng. Anh bắt tay vào xử lí từng thứ một.

Chồng tôi phải đi công tác ngay sau khi về để đảm bảo tiến độ. Đó cũng là nguyên do xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Trong lần đi công tác đó, đoàn của anh có 3 cô nhân viên. Thế rồi chẳng hiểu vì say, vì mê nhau sẵn hay vì lí do gì, đêm cuối trước khi cả đoàn quay về, chồng tôi đã lên giường với một cô ở đó. Họ đi uống rượu, nhậu nhẹt mừng thắng lợi rồi để xảy ra cơ sự.

Ngay hôm đó trở về, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ. Anh còn bảo anh thú nhận là vì yêu tôi, vì đó chỉ là hành động không kiểm soát do quá say mà thôi. Lòng tôi đau như cắt nhưng trước tình thế đó tôi cũng tin nó chỉ là một sai lầm trong lúc không tỉnh táo.

Vừa hưởng tuần trăng mật về, chồng đã nhanh chóng đi hẹn hò cùng cô gái khác, tim tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh khi nghe lời thú tội từ anh... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi cô gái kia tìm tôi, nói cho tôi việc đó. Tôi cố giữ thái độ bình thản, nói rằng đó là việc hai người say nên sẽ không tính toán. Cô ấy muốn có trách nhiệm như thế nào thì sẽ sẵn sàng đáp ứng.

Vậy mà cô ấy khóc như mưa, cô ấy nói hôm đó chồng tôi hoàn toàn không say. Chính anh gạ gẫm cô ấy đi nhà nghỉ.

Tôi ngẫm lại mới thấy đúng. Chồng tôi tửu lượng rất khá. Việc tiếp khách với anh ấy là thường xuyên, không có lí anh ấy say mèm khi chỉ đi uống với 1 đồng nghiệp nam và 3 cô nhân viên dưới quyền.

Vừa hưởng tuần trăng mật về, chồng đã nhanh chóng đi hẹn hò cùng cô gái khác, tim tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh khi nghe lời thú tội từ anh... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phải chăng, chồng tôi đã cố tình phản bội tôi? Tôi có nên tha thứ cho anh không hay dừng lại cuộc hôn nhân này dù nó chỉ mới bắt đầu?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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