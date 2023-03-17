Vừa gặp trước cửa em chồng đã xỉa xói, móc mỉa ‘mang tiền về nhà ngoại’, không đáp trả một câu, vợ rung đùi gọi một cuộc điện thoại khiến cô em khiếp vía xin tha

Tâm sự 17/03/2023 01:47

Thậm chí từng 'chân tơ kẽ tóc', chuyện gia đình, cô em chồng tiết lộ những điều phía sau vô cùng thân thiết.

Tôi đã từng cảm thấy khó hiểu khi mọi người nhắc đến những mối quan hệ chị dâu em chồng cho đến khi tôi bước chân làm dâu nhà người. Thật lòng mà nói, tôi không rõ em chồng có tốt với mọi người hay không. Còn đối với tôi, cô ấy luôn hằn học và tìm cách chơi xấu.

Tôi nghĩ có lẽ chuyện bắt nguồn khi tôi xảy ra mâu thuẫn với em chồng. Đợt ấy tôi mới về nhà chồng, muốn lấy điểm với mọi người nên đã xin việc cho cô ấy vào công ty tôi. Nhưng điều làm tôi không ngờ là năng lực của cô ấy quá kém. Văn bản thì không biết thành thạo, đi làm thì thường xuyên trễ nãi. Kết quả là mới thử việc được nửa tháng, em chồng tôi đã bị cho thôi việc.

Đáng lẽ cô ấy phải hiểu đó là thiếu sót của mình để củng cố kiến thức. Đằng này em chồng tôi lại rêu rao rằng chính tôi đã tạo sức ép lên lãnh đạo để họ cho cô ấy nghỉ việc. Để rồi tôi bị cả nhà chồng hiểu lầm, cho rằng ghen ghét đố kỵ nên mới làm vậy.

Vừa gặp trước cửa em chồng đã xỉa xói, móc mỉa ‘mang tiền về nhà ngoại’, không đáp trả một câu, vợ rung đùi gọi một cuộc điện thoại khiến cô em khiếp vía xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ khi bị cho nghỉ việc, em chồng luôn hằn học và thường xuyên cà khịa với tôi. Biết gia đình tôi khó khăn, cô ấy liên tục móc mỉa ám chỉ tôi sẽ lấy tiền mang về cho bố mẹ đẻ, làm mẹ chồng tôi lúc nào cũng đề phòng con dâu từng chút một. Tôi nói thật dù đã đi làm dâu, tôi vẫn thường cho mẹ đẻ tiền. Nhưng vì em chồng luôn hạch họe nên tôi mới phải lén lút và không dám cho mẹ nhiều tiền.

May mắn là nghiệp quật lại em chồng tôi sớm quá. Cô ấy mới lấy chồng được vài tháng thôi. Tôi không biết cuộc sống bên nhà ấy thế nào, nhưng em chồng tôi hay về kể khổ suốt. Nào là bị mấy bà chị chồng soi mói, còn mẹ chồng thì đến vàng cưới cũng muốn giữ sạch.

Cho đến một hôm, tôi thấy cô ấy mang về đưa cho mẹ 5 chỉ vàng. Nghĩ em chồng dấm dúi sau lưng, tôi cười: “Sao cô bảo đã lấy chồng là không được mang tiền về nhà ngoại. Để tôi thử gọi cho chú Hải xem”. Tôi doạ thế và ngồi rung đùi giả vờ gọi điện thoại. Vậy mà em chồng tôi quỳ rạp xuống và chắp tay xin: “Chị đừng gọi cho anh Hải. Bất đắc dĩ em mới phải mang hết tài sản về đây”.

Vừa gặp trước cửa em chồng đã xỉa xói, móc mỉa ‘mang tiền về nhà ngoại’, không đáp trả một câu, vợ rung đùi gọi một cuộc điện thoại khiến cô em khiếp vía xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi em chồng tôi kể chồng cô ấy bài bạc, hở ra đồng nào là lấy mang đi đánh bài. Em chồng tôi đang mang thai nên không muốn bỏ chồng. Thấy cô ấy khúm núm như vậy, tôi cũng chẳng nỡ làm căng nữa.

Nghĩ đến em chồng trước đây và bây giờ, tôi thấy khác nhau quá. Trước kia em chồng tôi kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ biết điều với tôi bấy nhiêu. Có lẽ vì tôi đã giữ im lặng giúp cô ấy về chuyện 5 chỉ vàng kia. Và còn một điều nữa đó là đi làm dâu rồi, em chồng tôi mới hiểu nỗi tủi hờn của những cô gái xa nhà.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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