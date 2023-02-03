Vừa định tái hôn sau nhiều năm ly hôn, chồng cũ bất thình lình tìm đến để tặng những thứ này khiến tôi nao núng

Tâm sự 03/02/2023 02:50

Tôi hốt hoảng giật tay lại nhưng chồng cũ nắm chặt không buông. Anh bảo muốn tặng tôi những thứ ấy.

Tôi và Long quen biết nhau qua mai mối, thấy điều kiện tương xứng, tính tình cũng khá phù hợp nên chúng tôi tiến đến hôn nhân. Nhưng vào thời điểm cách ngày tổ chức đám cưới 1 tuần thì có người không thể ngờ nổi đã đến tìm gặp. Chính là chồng cũ của tôi!

Chúng tôi ly hôn cách đó 3 năm, sau gần 2 năm chia tay thì tôi quen Long. 2 năm ấy hầu như không liên lạc, lại chưa có con chung nên hai người chẳng có ràng buộc. Cứ ngỡ cuộc đời tôi và chồng cũ sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ còn gặp lại. Đột nhiên anh ấy đến tìm thế này, cách này cưới của tôi đúng một tuần, rõ ràng là cố ý.

Sau những lời hỏi han, anh ấy đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt vào 2 chùm chìa khóa. Tôi hốt hoảng giật tay lại nhưng chồng cũ nắm chặt không buông. Anh bảo muốn tặng tôi những thứ ấy. Đó là chìa khóa 1 căn hộ chung cư hạng sang cỡ phải đến 4 tỷ đồng và chìa khóa chiếc ô tô anh lái đến gặp tôi, trị giá 1,5 tỷ.

“Hủy hôn rồi quay về với anh nhé. Sau mấy năm chia tay, anh nhận ra mình vẫn còn yêu em rất nhiều và chỉ có em mới đối xử tốt với anh thôi. Em sắp lấy chồng, nghĩ đến việc mất đi em mãi mãi là anh không thể chịu đựng được. 

Anh sẽ không tái phạm lỗi lầm cũ và cố hết sức để bù đắp cho em…”, chồng cũ nỉ non tha thiết bày tỏ khiến tôi sững sờ. Khi trước tôi ly hôn vì bị chồng đánh nhiều lần sau có 2 năm chung sống. Thực ra anh ấy ra tay cũng không mạnh, chỉ tát tôi vài cái mà thôi. Nhưng lúc đó anh chưa kiếm ra nhiều tiền, cuộc sống khó khăn lại thêm việc bị chồng đánh nên tôi chán nản quyết tâm ly hôn.

Vừa định tái hôn sau nhiều năm ly hôn, chồng cũ bất thình lình tìm đến để tặng những thứ này khiến tôi nao núng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ anh ấy thay đổi nhiều quá. Nghe chồng cũ kể mới biết anh trúng quả lớn, ăn nên làm ra, tậu được nhà mua được xe trong thời gian ngắn, hiện tại công việc cũng phát triển rất tốt. Quay về với anh, tôi sẽ được hưởng phúc không cần phải lo lắng điều gì. Nhìn 2 chùm chìa khóa sáng bóng và sang chảnh trên tay, tôi thật sự không nói ra được lời từ chối. Tôi bảo anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Sau đó trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tôi đã tuyên bố hủy hôn với Long.

 

Tôi với Long cũng không có nhiều tình cảm, chỉ là cùng hoàn cảnh đã ly hôn thì thấy đồng điệu với nhau mà thôi. Về phần tôi và chồng cũ, hai đứa có năm tháng yêu đương tha thiết, tôi cũng nhận ra mình vẫn còn yêu anh. 

Chuyện khi trước anh đánh tôi, một phần do cãi nhau tôi hay to tiếng, khiến anh nổi giận không thể kiềm chế. Bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng dịu dàng hơn thì chắc chắn sẽ được anh chiều như bà hoàng.

Mấy người bạn mà khi trước tôi từng tâm sự chuyện bị chồng đánh, khi biết tôi đoàn tụ với chồng cũ thì đều lên tiếng can ngăn. Chúng nó bảo giang sơn khó đổi bản tính khó dời, vũ phu đã ăn vào máu thì không bao giờ thay đổi được đâu. 

Nhưng tôi nghĩ họ đang ghen tị và đố kỵ với tôi thì đúng hơn. Tôi mặc kệ những lời khuyên can, quyết tâm quay lại với chồng cũ. Và sự thật là 3 tháng qua tôi rất hạnh phúc, được anh chiều chuộng, nâng niu nhất mực.

Anh đã nói sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm cũ và tôi tin anh sẽ làm được. Đợi khi nào tình hình dịch bệnh chuyển biến tốt thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới thật rình rang, để những kẻ đang ghen ăn tức ở với tôi phải sáng mắt ra!

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