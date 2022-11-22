Vừa đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ lạ mang bụng bầu 'vượt mặt' đứng trước mộ chồng, bí mật được hé lộ từ miệng cô ta khiến tôi đứng không vững

Tâm sự 22/11/2022 05:32

Vừa đến nơi, tôi đã thấy một người đàn bà lạ mặt đứng trước mộ chồng tôi với cái bụng lùm lùm.

 

Chồng tôi mất được hai tháng rồi. Ngày nào tôi cũng ra thăm mộ anh, tâm sự với anh những chuyện xảy ra trong cuộc sống của hai mẹ con. Từ chuyện mẹ chồng vì quá đau buồn mà khóc suốt, cứ nhìn di ảnh con trai là khóc đến việc bố chồng ngồi đâu cũng thở dài, quét sân, nhìn thấy cái xe anh dựng đấy cũng đỏ hoe mắt...

Chiều hôm qua, tôi lại dẫn con ra thăm mộ bố. Thật tình tôi không muốn đưa con đi vì nghĩa trang không phải là nơi con trẻ nên đến. Nhưng con tôi nhớ bố, cứ khóc lóc đòi theo nên tôi phải chịu.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy một người đàn bà lạ mặt đứng trước mộ chồng tôi với cái bụng lùm lùm. Cô ấy vừa khóc vừa nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Nghĩ là bạn của chồng, tôi lại gần trò chuyện mới kinh hoàng phát hiện ra bí mật mà chồng tôi đã giấu giếm vợ bấy lâu.

Vừa đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ lạ mang bụng bầu 'vượt mặt' đứng trước mộ chồng, bí mật được hé lộ từ miệng cô ta khiến tôi đứng không vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy thấy tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng sau sự ngạc nhiên, cô ấy có vẻ sợ hãi. Phải một lúc sau, cô ấy mới bảo cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi. Ngạc nhiên chưa? Nhưng chưa dừng lại ở đó. Cô ấy còn nói đứa bé trong bụng chính là con của chồng tôi. Cô ấy có chồng mấy năm rồi mà không có con vì chồng vô sinh. Sau đó họ ly hôn, cô ấy đã tìm gặp chồng tôi để xin một đứa con. Họ đã quan hệ với nhau lén lút sau lưng tôi cho đến khi cô ấy có bầu.

Không ngờ đứa bé còn chưa kịp ra đời thì chồng tôi đã mất. Cô ấy khóc nức nở, dúi vào tay tôi xấp tiền, bảo là tiền cảm ơn chồng tôi và cũng là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Tôi sửng sốt, chưa kịp làm gì thì cô ấy đã vội vã ra xe ô tô đi mất.

Vừa đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ lạ mang bụng bầu 'vượt mặt' đứng trước mộ chồng, bí mật được hé lộ từ miệng cô ta khiến tôi đứng không vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm qua đến giờ, tôi như kẻ đang đi trên mây vì câu chuyện xảy ra đường đột trước mộ chồng. Xấp tiền ấy, tôi vẫn giữ nguyên. Tính ra chắc cũng hơn 100 triệu chứ không ít. Nhưng tôi làm sao có thể nhận khoản tiền ấy, hơn nữa làm sao có thể chấp nhận nổi sự phản bội của chồng đây? Tôi rất đau khổ mọi người ạ. Có nên gặp cô ấy để trả lại tiền và yêu cầu làm rõ mọi chuyện không?

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