Vừa đến công ty thì con gái đã gọi điện, tôi hớt hải chạy về nhà thì 'điếng người' với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 03/12/2023 06:35

Cuộc hôn nhân của tôi chẳng còn có thể giữ được hạnh phúc nữa. Chỉ tội con gái nhỏ mới 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ ngoại tình và chịu cảnh bố mẹ ly hôn sống không đầy đủ tình cảm của bố và mẹ.

Chuyện ngoại tình, muôn đời vẫn tồn tại. Mỗi câu chuyện lại là một cuộc sống khác, vợ chồng tôi cũng vậy. Cả hai đã từng có với nhau những năm tháng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cuối cùng, chỉ vì một phút cảm nắng nhất thời vợ lại phản bội tôi.

Trước khi về làm vợ chồng chúng tôi đã có với nhau đến gần 2 năm yêu thương. Khoảng thời gian đó không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Chúng tôi có những điểm chung và phù hợp với nhau nên mới quyết định về chung một nhà.

Sau gần 8 năm gắn bó, cũng đã có gần 10 năm ở bên cạnh sau. Chẳng phải đã quá hiểu về đối phương hay sao. Những gì tôi cố gắng vì gia đình này với vợ hình như vẫn chưa đủ với những gì vợ mong muốn hay vợ còn muốn điều gì đó khác nữa mà chưa nói với tôi.

Chuyện chăn gối của vợ chồng cũng hòa hợp. Vì công việc tương đối bận và áp lực nhưng tôi vẫn cố gắng giúp vợ việc nhà. Chuyện ấy vẫn đều đặn mỗi tuần để không khiến vợ cảm thấy tôi đang xa vợ hơn.

Vừa đến công ty thì con gái đã gọi điện, tôi hớt hải chạy về nhà thì 'điếng người' với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với bản thân tôi đã nghĩ rằng những thứ mình làm vì vợ như thế đã khá ổn. Sự cố gắng của tôi cũng đáng được thừa nhận. Tôi đã tự mình chìm đắm trong những thành quả và những gì mình làm được cho vợ để rồi không hề hay biết rằng mình đã bị phản bội từ bao giờ.

Cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên được ngày hôm đó. Vừa mới đến cơ quan thì chết điếng khi nghe cuộc điện thoại từ con mình. Đứa con gái khóc nức nở nói:

- Bố ơi, bố về đi.

- Con, con nói sao cơ? – máu của tôi cảm giác như không thể dồn lên não được nữa, tôi luống cuống hỏi thêm lần nữa. 

- Con ở nhà sao, mẹ con đang bị thế sao? Con đợi bố về nhé.

- Dạ.

Con gái về phòng ngồi ôm gối khóc lóc vì sợ. Còn tôi thì vội vã bỏ việc trở về nhà. Thấy cảnh tượng không giống như con gái nói chút nào. Không phải vợ tôi bị gã bác sĩ hàng xóm làm hại mà vợ tôi đang cùng với gã bác sĩ làm điều khủng khiếp đó sau lưng tôi.

Vừa đến công ty thì con gái đã gọi điện, tôi hớt hải chạy về nhà thì 'điếng người' với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai con người đang trần như nhộng ấy quấn lấy nhau ở trên giường mà không mảy may biết đến việc tôi đã về nhà từ lâu. Đứng ở đó tôi đơ người lại  rồi mới vỗ tay, vợ với gã ta vội vã bỏ nhau ra hoảng hốt. Vợ mặt mày sợ sệt hỏi:

- Anh, anh về khi nào vậy? sao anh không nói cho em, không phải anh đi làm sao? – tôi cười nhạt đáp:

- Đúng rồi, tôi đi làm nên chẳng thể nào chứng kiến cảnh ngọt ngào của vợ mình với gã đàn ông khác. Em thật khiến tôi thấy đáng kinh tởm con người em.

- Em, em...

- Em còn gì để giải thích nữa sao khi mọi chuyện đã quá rõ ràng? – vợ quỳ xuống kéo lấy vạt áo tôi rồi van xin:

- Em xin lỗi, em mới lần đầu anh tha cho em. Em hứa sẽ không tái phạm nữa.

- Lần đầu, lần đầu thật không? Thật thà chút đi em.

- Em...

Không còn nói được gì khi bị tôi phát hiện rằng không phải lần đầu tiên. Tôi không đánh vợ vì tôi nghĩ rằng chắc chắn mình cần kiểm điểm bản thân mình. Tôi cũng không đánh gã hàng xóm vì cho rằng đánh hắn chỉ khiến tôi thêm tức giận.

Cuộc hôn nhân của tôi chẳng còn có thể giữ được hạnh phúc nữa. Chỉ tội con gái nhỏ mới 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ ngoại tình và chịu cảnh bố mẹ ly hôn sống không đầy đủ tình cảm của bố và mẹ. Vì vậy, bất cứ ai nếu có ý định ngoại tình hãy nghĩ đến hậu quả của chúng. Đừng để sau này có hối hận cũng không thể nào sửa chữa được nữa.

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