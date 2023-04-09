Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi hoảng hồn chết sững khi vợ đang vạch áo làm một việc không tưởng

Tâm sự 09/04/2023 09:26

Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, có công việc với thu nhập ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi từng yêu qua nhiều người nhưng chỉ có Hương là người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ nhất.

Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Hương không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy. Hương nấu ăn rất ngon, giỏi chăm sóc người khác. Từ ngày gặp Hương, tôi lúc nào cũng thấy ấm áp, vui vẻ. Vì thế dù mới quen nhau được 10 tháng, tôi đã quyết lấy Hương làm vợ.

Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi hoảng hồn chết sững khi vợ đang vạch áo làm một việc không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vì Hương lớn tuổi hơn tôi nên không được lòng ba mẹ tôi. Tôi thì cứ mặc kệ, dù sao lấy vợ cũng là lấy cho tôi, cha mẹ tôi không thể ngăn cản được. Chúng tôi tiến hành lễ cưới nhanh chóng, tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi lấy được người vợ như Hương. Đêm đó tôi dù vui mừng ăn uống với bạn bè nhưng vẫn giữ sức để dành cho đêm tân hôn cùng vợ.

Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững. Tôi thấy Hương đang vạch áo lên cho một đứa trẻ bú sữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ có phải vì mình uống say nên nằm mơ?

Khi phát hiện tôi đang nhìn thì Hương giật mình run rẩy, cô ấy bắt đầu khóc rồi nói với tôi:

“Em xin lỗi anh, em sợ khi nói ra sự thật thì anh không chấp nhận được nên em mới…”

Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.

Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi hoảng hồn chết sững khi vợ đang vạch áo làm một việc không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù bị người yêu phản bội nhưng cô ấy vẫn cắn răng sinh con, không muốn phá thai. Khi cha mẹ của Hương biết thì một mực ôm cháu về nuôi, họ không muốn vì đứa trẻ này mà Hương không lấy được chồng. Vì Hương là chị cả trong nhà, cha mẹ cô ấy sợ mang tiếng rồi bốn người em sau này khó lập gia đình. Một năm nay, Hương chẳng mấy khi được gặp con, đứa trẻ đến giờ cũng chỉ mới 2 tuổi.

Hôm nay, em gái của Hương vì thương cháu bệnh nên lén bế thằng bé lên gặp Hương. Cha mẹ Hương đang ở lễ cưới của chúng tôi nên không phát hiện được. Tranh thủ lúc tôi ăn uống tiếp đãi bạn bè thì Hương về phòng cho con bú. Cô ấy vừa ôm đứa con nhỏ trong tay vừa năn nỉ tôi tha lỗi cho cô ấy. Hương nói rất yêu tôi nên mới đồng ý lấy tôi, nhưng cha mẹ cô ấy lại không muốn tôi biết đứa trẻ này tồn tại. Cô ấy hứa đây là lần cuối gặp con, cũng vì thương nhớ con quá nên không kiềm lòng được.

Tôi nhìn người vợ mới cưới trước mặt mà trong lòng vừa đau đớn vừa thương xót. Tôi đau đớn vì cô ấy đã lừa tôi bấy lâu nay, không hề tin tưởng tôi yêu cô ấy thật lòng. Nếu cô ấy tin tôi thì có lẽ tôi đã chấp nhận con của cô ấy như con của mình. Tôi xót xa vì thương cho Hương đã chịu nhiều tổn thương nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ trách nhiệm làm mẹ. Đứa trẻ kia cũng đâu có tội tình gì.

Đêm đó, tôi vì còn giận nên nói Hương để tôi suy nghĩ, nhưng tôi cũng bảo cô ấy để con ngủ ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không muốn ly hôn với Hương nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ làm sao để cha mẹ tôi chấp nhận mẹ con Hương. Quả thật tôi đang rất rối trí.

Vừa trải qua cơn đau đẻ thấu trời, vừa nhìn thấy con còn đỏ hỏn chồng liên lao vào giáng cho tôi một cái tát cháy má

Vừa trải qua cơn đau đẻ thấu trời, vừa nhìn thấy con còn đỏ hỏn chồng liên lao vào giáng cho tôi một cái tát cháy má

Ai ngờ mấy tiếng đồng hồ, vừa nhìn thấy mặt con, tôi thấy chồng tái mặt, anh mất bình tĩnh đến độ xông vào phòng hậu phẫu tát tôi đau điếng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường