Vội mở hộp quà lạ trên bàn trong đêm tân hôn, tôi rủn rẩy tay chân rồi xách đồ về nhà mẹ đẻ trong khi nhìn thứ bên trong

Tâm sự 26/10/2023 04:15

Sau khi chia tay Mai, Trung đến hẳn một nơi hoàn toàn xa lạ để làm việc và gặp Hương. Nghĩ rằng sẽ không ai biết chuyện quá khứ nên anh đã mạnh dạn nói dối rằng cô chính là mối tình đầu của mình. Và dùng mọi lời lẽ để chinh phục Hương.

Hương năm nay 22 tuổi còn Trung hơn cô 4 tuổi, họ vừa kết hôn sau nửa năm yêu nhau. Thẳng thắn mà nói thì kinh tế nhà Hương khá giả hơn chồng mới cưới rất nhiều. Vì vậy mà ngày biết tin họ yêu nhau, những người xung quanh đã có không ít lời ra tiếng vào. Nào là anh thấy giàu nên mới theo đuổi, nào là cô vì trai đẹp mà bất chấp chuyện môn đăng hộ đối. 

Trung từng yêu khá nhiều trước khi đến với Hương nhưng lại khẳng định với cô rằng, cô chính là tình đầu của anh. Trong số những cô nàng đó, sâu đậm nhất phải kể đến Mai. Họ yêu nhau đã 2 năm trời, cũng hứa hẹn không ít nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi vì sợ nghèo, sợ khổ và hàng nghìn nỗi sợ khác mà họ không vượt qua được.

 

Sau khi chia tay Mai, Trung đến hẳn một nơi hoàn toàn xa lạ để làm việc và gặp Hương. Nghĩ rằng sẽ không ai biết chuyện quá khứ nên anh đã mạnh dạn nói dối rằng cô chính là mối tình đầu của mình. Và dùng mọi lời lẽ để chinh phục Hương.

Và rồi chỉ nửa năm sau khi yêu nhau, Trung và Hương đã có một đám cưới vô cùng long trọng. Nhà gái thấy con rể vừa đẹp trai lại hết lòng vì con gái mình nên ưng ý lắm, hết lòng giúp đỡ trong chuyện cưới xin. Chỉ đến đây thôi là Trung đã biết quyết tâm của mình là đúng đắn rồi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Sự cố xảy ra đúng vào đêm tân hôn của cặp đôi trẻ. 

Vội mở hộp quà lạ trên bàn trong đêm tân hôn, tôi rủn rẩy tay chân rồi xách đồ về nhà mẹ đẻ trong khi nhìn thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Như mọi cặp đôi khác, đám cưới xong cả hai vợ chồng hớn hở ngồi bóc phong bì mừng cưới. Những khoản tiền lớn cứ lần lượt hiện ra khiến cả 2 vô cùng thích thú. Thế nhưng bỗng Hương nhìn thấy 1 hộp quà được gói rất đẹp nên liền cầm lên:

- Ôi. Quà ai tặng mà gói đẹp thế nhỉ? Để em mở ra xem. Mai... Mai à? Bạn em có đứa nào tên Mai đâu nhỉ? Hay là bạn anh?

- Ơ... Anh cũng không rõ. 

Đến lúc này Trung đã không khỏi chột dạ bởi còn ai khác ngoài người đã bị anh bỏ năm xưa. Anh lo lắng: "Không biết cô ta đến lúc nào, có ý đồ gì không nhỉ? Bây giờ phải làm sao đây?". Nhưng trong khi đó, Hương đã thoăn thoắt mở gói quà và gương mặt biến sắc sau khi đọc những dòng tin nhắn trong phong thư. 

Vài phút sau, Hương ném hộp quà về phía chồng mình với sự giận dữ tột độ. Bị ném, tất cả những thứ trong hộp rơi vương vãi khắp phòng. Đó là một tấm thiệp cùng những bức ảnh kỉ niệm của Trung và Mai, từ vui vẻ, trong sáng đến ân ái đều đủ cả. Trong tấm thiệp, Mai viết:

"Chúc mừng anh dù em không ngờ anh lại có thể rũ bỏ em và đến với người khác nhanh như vậy. Anh còn nhớ em từng nói gì không? Nếu em không phải là cô dâu của anh thì em cũng không để anh dễ dàng trở thành chú rể của người khác đâu. Hôm nay là ngày em thực hiện lời nói của mình đấy! 

Lúc Trung đọc xong tấm thiệp cũng là lúc Hương nhét hết quần áo trở lại vào vali. Bất chấp anh cầu xin hay giải thích thế nào, cô cũng không đồng ý mà gằn từng tiếng: "Tôi thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn là cả đời phải sống với người gian dối như anh! Tôi và cả nhà tôi đã tin tưởng anh thế nào mà bây giờ anh lại đối xử với tôi thế này?".

Nói rồi, Hương rời đi ngay trong đêm tân hôn, để lại một mình Trung với nỗi ê chề, nhục nhã. Đến lúc này anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

'Cắn răng' lấy chồng bị liệt nửa người dưới, vừa đỡ anh từ xe lăn thì tôi choáng váng, hoang mang với hành động của anh ấy trong đêm tân hôn

'Cắn răng' lấy chồng bị liệt nửa người dưới, vừa đỡ anh từ xe lăn thì tôi choáng váng, hoang mang với hành động của anh ấy trong đêm tân hôn

Cuối cùng, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới cùng nhau. Vì anh bị liệt nửa người nên chuyện thân mật sẽ gặp khó khăn, khi chúng tôi yêu nhau cũng chưa từng gần gũi. Tôi cũng khá mong chờ đêm tân hôn của cả hai.

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