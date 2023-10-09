Vợ xách vali đi công tác được 3 hôm, chồng lại bắt tại trận cảnh 'mèo vờn chuột' cùng trai đẹp trong khách sạn, nghe cô ta giải thích chối tai, tôi chẳng thể tha thứ

Tâm sự 09/10/2023 22:18

Vợ bảo chuyến đi kéo dài 3 ngày nên em đã chuẩn bị chu đáo đồ dùng, thức ăn cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động và thêm yêu thương vợ.

Một năm sau ngày quen biết, tôi đón Ngọc về dinh bằng tất cả sự yêu thương chân thành tôi dành cho em.

Ngọc cũng rất được lòng bố mẹ tôi nên có thể nói cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vô cùng viên mãn. Bố mẹ tôi quý con dâu như vàng ròng, lúc nào cũng dặn tôi phải chăm sóc, trân trọng và thuỷ chung.

Vợ xách vali đi công tác được 3 hôm, chồng lại bắt tại trận cảnh 'mèo vờn chuột' cùng trai đẹp trong khách sạn, nghe cô ta giải thích chối tai, tôi chẳng thể tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới vợ được nửa năm thì một hôm Ngọc thông báo thứ 7 này công ty của em tổ chức cho nhân viên văn phòng đi thực tế để hiểu đối tác, hiểu công việc. Vợ bảo chuyến đi kéo dài 3 ngày nên em đã chuẩn bị chu đáo đồ dùng, thức ăn cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động và thêm yêu thương vợ.

Vậy mà cô vợ ngoan hiền của tôi lại có một màn cắm sừng khiến tôi choáng váng vô cùng. Ngày thứ 2 trong chuyến đi thực tế của em, tôi bắt gặp Ngọc được trai đẹp, trẻ trung ôm eo vào đúng khách sạn mà tôi và giám đốc công ty tôi đang có buổi ký kết hợp đồng làm ăn với một khách hàng lớn.

Vợ xách vali đi công tác được 3 hôm, chồng lại bắt tại trận cảnh 'mèo vờn chuột' cùng trai đẹp trong khách sạn, nghe cô ta giải thích chối tai, tôi chẳng thể tha thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4 mắt nhìn nhau, bị tôi bắt ngay tại trận, Ngọc không còn cơ hội để chối cãi. Em đành thú nhận em cặp với trai đẹp bởi em còn quá trẻ và chưa muốn bị hôn nhân trói buộc. 

Vậy hóa ra bao lâu nay, em chỉ đang mang một vỏ bọc vợ hiền dâu thảo thôi ư? Hay em lấy tôi vì khối tài sản khổng lồ mà tôi có? 

Chồng hùng hổ đòi lấy máu tay nghiệm thân dù vợ mới sinh nở được 2 ngày, đến khi cầm trên tay kết quả, anh chết lặng vì 3 chữ mà bác sĩ viết phía trên

Chồng hùng hổ đòi lấy máu tay nghiệm thân dù vợ mới sinh nở được 2 ngày, đến khi cầm trên tay kết quả, anh chết lặng vì 3 chữ mà bác sĩ viết phía trên

Thảo chết lặng không ngờ chồng mình thường ngày yêu thương vợ như vậy mà giờ đây là gia trưởng đến mù quáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự hôn nhân tâm sự thầm kín tâm sự tình yêu bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân tình yêu chuyện vợ chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu