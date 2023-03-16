Vợ vừa về nhà đã bị lôi ra chê xấu, chồng đứng phắt dậy đập bàn, làm hành động này khiến hai chị chồng vội vã ra về, xấu hổ không dám ngẩng đầu

Tôi sinh ra đã không xinh đẹp được như người khác. Dưới mắt tôi có một vết bớt to. Vì khuyết điểm về ngoại hình nên từ nhỏ đến lớn, tôi luôn bị mọi người chế nhạo. Họ thường mang tôi ra làm trò đùa. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tủi hổ với những năm tháng học đường.

Tôi không hiểu sao ở thời đại này, người ta vẫn quan trọng vấn đề ngoại hình đến thế. Gần một năm đi làm dâu, tôi tự hào mình chưa từng làm gì có lỗi với chồng. Thậm chí với gia đình anh, tôi cũng hết lòng hết dạ. Vậy mà nghĩ kỹ lại, mẹ chồng tôi tối ngày chỉ biết lợi dụng con dâu. Còn các chị chồng thì thường xuyên soi mói, bêu riếu tôi đủ điều.

May mắn là sau này, tôi được làm việc cho một công ty nước ngoài. Ở công ty này, tôi đã gặp chồng mình. Hồi ấy anh là nhân viên đồng cấp với tôi. Trong khi mọi người ít tiếp xúc với tôi thì anh lại chủ động chuyện trò với tôi. Khoảng thời gian ấy nếu không có anh bầu bạn, có lẽ tôi sẽ buồn chán, cô độc lắm.

Mặc dù tôi tốt nghiệp loại giỏi nhưng vấn đề ngoại hình cản trở tôi rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Sau khi ra trường, tôi xin việc ở rất nhiều nơi. Có những nơi họ từ chối khéo. Còn nơi nào khó khăn hơn, họ thẳng thừng nói tôi không đủ tiêu chuẩn ngoại hình của công ty họ.

Tôi còn nhớ ngày anh tỏ tình, tôi không tin vào tai mình mọi người ạ. Mặc dù anh nói anh yêu tôi vì tính cách nhưng người ta vẫn bảo đàn ông yêu bằng mắt cơ mà.

Ròng rã một thời gian dài, anh cứ thế theo đuổi tôi khiến tôi động lòng. Ngày tôi về nhà anh ra mắt, tôi đã tự làm công tác tư tưởng và tin chắc mẹ anh sẽ cấm đoán sau khi nhìn thấy mặt tôi. Quả thật ngày hôm ấy, không khí nhà chồng tôi căng thẳng lắm. Các chị chồng thì lấm lét nhìn tôi chỉ trỏ. Còn mẹ chồng tôi cũng ghét bỏ không kém.

Lúc đầu tôi định sẽ chia tay vì không muốn làm chồng tôi khó xử. Nhưng vì tình yêu của anh quá lớn, tôi đã bất chấp sự ngăn cấm từ phía gia đình để có thai trước. Cuối cùng, nhà chồng tôi vì đứa cháu trong bụng tôi nên đồng ý tổ chức đám cưới.

Mặc dù về nhà chồng một cách khiên cưỡng nhưng tôi cũng chăm lo cho nhà chồng lắm. Biết mẹ chồng hay vòi vĩnh, tôi cũng vẫn đáp ứng tiền bạc đầy đủ cho bà. Chỉ có các chị chồng tôi là suốt ngày nói xấu, đặt điều.

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Hôm vừa rồi tôi về nhà, đi đến cửa thì nghe chị cả của tôi nói: “Chẳng hiểu cậu nhìn vợ kiểu gì, lấy người xấu hơn ma cấu”. Chồng tôi đứng phắt dậy, anh đập bàn: “Tốt xấu cũng là vợ tôi. Các chị đừng chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Vợ tôi có thể không đẹp, nhưng cô ấy làm cho nhà này quá nhiều, hơn cả các chị đấy”.

Hai chị chồng của tôi đứng lên ra về. Đi đến cửa thì chạm mặt tôi nhưng không nói gì, có lẽ vì xấu hổ quá. Sau ngày hôm ấy, tôi càng thấy yêu chồng hơn. Anh không những yêu tôi mà còn bảo vệ tôi trước những người khác. Quả thật nhờ vào khuyết điểm chê khuôn mặt, tôi mới tìm được người yêu mình đích thực, phải không mọi người?