Vợ vừa vắng nhà, đêm khuya cô hàng xóm xinh đẹp đã gõ cửa nhờ giúp một việc khiếp vía

Bình thường tôi và Như ít có dịp trò chuyện, gặp gỡ nhau vì ai cũng đi làm cả ngày. Tối về tôi còn bận ôm vợ, hơi sức đâu để tâm đến cô hàng xóm. Nhưng sáng hôm qua vợ tôi đã đi công tác và ngay tối qua đã có 1 chuyện xảy ra liên quan đến cô hàng xóm nhà chúng tôi.

Tôi và vợ kết hôn mới nửa năm, vẫn đang trong quãng thời gian vợ chồng son mật ngọt. Chúng tôi thuê 1 căn hộ nhỏ xinh làm tổ ấm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sống ngay sát nhà tôi không là Như - cô hàng xóm độc thân rất quyến rũ.

Cô nàng xuất hiện trong bộ đồ ngủ ở nhà ngắn cũn cỡn, trên tay cầm theo 1 chiếc váy ngủ khác, tay còn lại xách theo chiếc giỏ đựng vài chai lọ linh tinh. Tôi khá bất ngờ, bèn hỏi Như có chuyện gì. Cô nàng cười bẽn lẽn rồi đưa ra 1 đề nghị khiến tôi không thể tin nổi:

Buổi tối tôi về nhà khá muộn vì vợ không có nhà nên tôi còn la cà với mấy người đồng nghiệp ở quán nhậu. Vừa tắm rửa xong định gọi điện cho vợ thì chuông cửa réo vang. Không ngờ người đứng ngoài cửa nhà tôi lại là Như.

“Nhà em bị mất nước anh ạ, không biết hỏng hóc ở đâu nữa. Muộn quá rồi chẳng kịp gọi thợ sửa, anh cho em tắm nhờ tối nay nhé!”.

Tắm nhờ? Trong khi vợ tôi đi vắng, chỉ có mình tôi ở nhà. Tắm trong nhà 1 người đàn ông, Như đang nghĩ điều gì vậy?

Dù tôi thấy không thoải mái với lời nhờ vả của Như nhưng lại chẳng có lý do từ chối. Chẳng lẽ cũng bảo nhà tôi mất nước, song nhìn tôi đầu tóc còn ướt rượt thì ai cũng biết tôi vừa tắm xong. Không còn cách nào, tôi đành để Như vào nhà cho cô nàng tắm nhờ.

Tôi ngồi trong phòng khách, nghe tiếng nước chảy róc rách ở nhà tắm mà cảm giác rất khó tả. Một cô gái lạ hoắc, còn hấp dẫn như thế ở trong nhà mình và làm một hành động tế nhị… Thật sự khó có người đàn ông bình thường nào không nghĩ linh tinh cho được.

Mãi Như mới tắm xong, từ nhà tắm bước ra xuất hiện trước mặt tôi, một lần nữa Như khiến tôi kinh hãi. Cô nàng mặc chiếc váy ngủ gợi cảm chết người, tóc ướt rũ xuống khiến cho chiếc áo ngủ mỏng tang cũng ướt theo. Nói thật cảnh tượng ấy khiến tôi không dám nhìn thẳng, phải vội vàng quay mặt đi.

Đã thế Như còn thản nhiên ngồi xuống sofa cạnh tôi, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới bể nữa chứ. Đến lúc này mà không tường tận ý đồ của cô nàng thì tôi cũng quá ngốc nghếch rồi. Mỡ dâng miệng mèo nhưng tôi thực sự không dám “ăn”. Tôi rất yêu vợ mà còn muốn giữ gia đình của mình lắm.

Thấy Như ngày càng ghé sát vào mình, tôi đứng bật dậy, chạy ra mở sẵn cửa rồi bảo Như nên về đi thôi, đã khuya lắm rồi. Thấy tôi hạ lệnh tiễn khách, Như cười cười rồi cũng đứng dậy ra về. Trước khi ra khỏi nhà tôi còn liếc nhìn tôi 1 cái đầy thâm ý.

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Nằm trên giường tôi mãi không ngủ nổi. Gọi cho vợ hỏi thăm, cô ấy phát hiện ra tâm trạng tôi có chút bất thường, tôi chỉ dám nói vừa uống vài chén rượu với bạn rồi tạm biệt vợ đi ngủ sớm.

Ai cũng nói đàn ông tốt và yêu vợ thương con sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Chính tôi đã vừa được trải nghiệm cảm giác là người trong cuộc đó thôi.

Trước nay tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội vợ hoặc chủ động liếc mắt đưa tình, tán tỉnh cô nàng nào khác. Nhưng nếu như các cô nàng ấy tự dưng nhảy bổ vào lòng đàn ông chúng tôi thì sao? Liệu có mấy người đủ mạnh mẽ đẩy họ ra? Hôm qua tôi đã làm được, liệu tôi có duy trì được sự vững vàng ấy của mình trong những lần sau?

Nhìn ý tứ Như thì có vẻ cô nàng chưa muốn buông tha cho tôi. Tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ nhìn thấy cô nàng một cái là phải tránh xa ngay tức khắc. Hay dứt khoát chuyển nhà cho yên lành?