Vợ vắng nhà rủ cậu bạn thân sang nhậu bét nhè, giữa đêm tôi giật mình khi thấy cậu ta đứng bên giường làm chuyện khó tin

Hai đứa vừa nhậu vừa trò chuyện. Đánh bay chỗ mồi nhậu và chai rượu Sinh mang đến thì cũng đã muộn mà chúng tôi ngà ngà say cả rồi. Tôi và Sinh bảo nhau đi ngủ. Nhà thuê nhỏ chỉ có một phòng ngủ, tôi cùng Sinh ngủ chung trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Mấy hôm trước vợ tôi đi công tác 3 ngày. Tôi ở nhà rảnh rỗi, buổi tối gọi điện cho cậu bạn thân tên Sinh, rủ cậu ta đi nhậu cho vui. Sinh biết vợ tôi vắng nhà liền đề nghị mua đồ nhắm đến nhậu cho thoải mái. Tôi vui vẻ đồng ý.

Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt vào, tôi thấy Sinh đang cầm một thứ gì đó trên tay. Tôi cảm thấy rất lạ lùng, lúc ấy vừa tò mò lại như có linh tính mách bảo nên quyết im lặng dõi theo Sinh chứ không lên tiếng đánh động cậu ta. Khi ánh mắt quen với bóng tối, tôi giật mình nhận ra món đồ trên tay Sinh chính là chiếc váy ngủ của vợ!

Buồn ngủ quá, tôi lập tức chìm vào giấc mộng. Không biết ngủ được bao lâu tỉnh lại, tôi giật mình khi thấy Sinh đứng bên giường nhưng quay lưng về phía mình.

Sinh cầm trên tay đưa lên mũi ngửi rồi áp vào má vào mặt đầy yêu thương trìu mến, tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi. Tôi nhớ trước khi Sinh đến, biết cậu ta sẽ ngủ lại nên đã dọn dẹp đồ của vợ cất hết vào tủ. Rõ ràng Sinh nhân lúc tôi ngủ đã mở tủ quần áo lấy đồ vật riêng tư của vợ tôi ra.

Sinh không phải là một kẻ biến thái, tôi có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì với vẻ ngoài và công việc của Sinh, cậu ta có thể dễ dàng lấy lòng được bất kì người phụ nữ nào mà cậu ta thích. Thực tế là hiện tại vây quanh Sinh cũng không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm.

Vậy nên chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho hành động của Sinh, đó chính là cậu ta thích vợ tôi. Tuy nhiên đó là vợ của bạn thân, Sinh đành im lặng che giấu tình cảm của mình.

Tôi nhớ lại tất cả lời nói cử chỉ và thái độ của Sinh. Cậu ta rất hiếm khi chủ động hỏi về vợ tôi nhưng mỗi khi tôi kể về cô ấy thì Sinh đều chăm chú lắng nghe với một thái độ rất dịu dàng, trìu mến.

Có lẽ được ngủ trong căn phòng có nhiều dấu vết của người phụ nữ mình thích, Sinh đã không làm chủ được bản thân. Tôi im lặng quan sát Sinh, còn cậu ta thì cầm cái váy ngủ ấy rất lâu, sau mới đầy tiếc nuối cất vào tủ rồi lên giường nằm cạnh tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không vạch trần Sinh ngay lúc ấy vì quá sốc, không biết phải đối diện với sự thật đấy ra sao. Hơn nữa nhìn vào thái độ của Sinh thì biết cậu ta vào vợ tôi không có chuyện gì, tất cả chỉ là đơn phương từ phía Sinh mà thôi.

Sáng hôm sau, Sinh tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Có nên tuyệt giao không chơi với Sinh nữa để bảo vệ gia đình? Thật sự tôi rất lo lắng vì Sinh hơn tôi về mọi mặt. Giờ vợ chưa biết gì, nếu biết có người đàn ông hơn hẳn chồng thích mình, liệu cô ấy có bị lung lay?