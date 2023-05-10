Vô tình trở thành kẻ cướp chồng sau 3 tháng ly hôn, tôi nghiến răng chịu đựng đôi oan gia ngày ngày phá đám mình, dằn vặt vì điều khó nói

Tâm sự 10/05/2023 21:04

Thấm thoắt cuộc sống đã dẫn dắt tôi trở thành người mẹ đơn thân không nhận 1 đồng trợ cấp nào từ chỗng cũ.

Hôm nay là ngày tôi cùng anh ra tòa để ký vào “bản án tử” kết thúc cuộc hôn nhân ròng rã suốt 10 năm trời. Anh nói sẽ chu cấp nuôi con đàng hoàng, anh sẽ có trách nhiệm với núm ruột của mình. Tôi cũng yên tâm phần nào. Vì trước khi ly hôn, tôi suy nghĩ khá nhiều về gánh nặng con cái và tiền bạc. Nhưng rồi lời hứa của anh cũng theo gió bay mất sau khi anh yên bề bên người mới, quên luôn việc mình từng có vợ và hai đứa con trai.

Sau ly hôn, anh chối bỏ trách nhiệm nuôi con để tiện kết hôn với người đàn bà đó. Tôi một mình nuôi đứa lớn 9 tuổi và đứa nhỏ mới vào lớp 1. Thời gian đầu, anh chu cấp đầy đủ cho mẹ con tôi, cũng nhờ vậy mà tôi không phải vất vả nhiều. Tiền lương hàng tháng cùng với số tiền chu cấp của anh cũng đủ trang trải học phí và sinh hoạt trong gia đình. Nhưng thời gian gần đây, cô vợ mới của anh giành quyền quản lý tiền bạc. Vì sợ cô ta nên anh không dám cãi lời, cũng không còn chu cấp tiền nuôi con đều đặn như trước.

Vô tình trở thành kẻ cướp chồng sau 3 tháng ly hôn, tôi nghiến răng chịu đựng đôi oan gia ngày ngày phá đám mình, dằn vặt vì điều khó nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết vậy, tôi cũng không đòi hỏi, người đàn ông vô dụng như vậy tôi không muốn dính líu đến. Tôi cứ nghĩ cứ cố gắng làm việc, một mình tôi cũng có thể sống khỏe và nuôi hai đứa con khôn lớn. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, thật sự cuộc sống mưu sinh quá khó khăn.

Anh không chu cấp hàng tháng, tôi nhận thêm công việc, có ngày tăng ca đến tận khuya mới về nhà. Cuộc sống trở nên vất vả hơn khi hai đứa con ngày một lớn dần, bao nhiêu tiền phải lo như học phí, sinh hoạt phí trong nhà. Quả thật người đàn bà chân yếu tay mềm như tôi không thể cáng đáng nổi. Đến khi không còn đủ sức để nuôi con, tôi chủ động liên hệ với anh. Tôi muốn anh hoàn thành trách nhiệm của mình như những lời đã hứa ngoài tòa.

Một phần cũng vì tôi muốn con mình cảm nhận được tình cảm của cha. Tôi không muốn chúng xem thường anh. Và tôi nghĩ anh cũng cần có trách nhiệm trong chuyện này. Chỉ những suy nghĩ tưởng chừng đơn giản vậy thôi mà đã đẩy cuộc sống của tôi rơi vào khủng hoảng. Thời gian gần đây, vì chuyện nuôi con mà tôi với anh liên lạc khá nhiều. Cả hai thường xuyên nhắn tin rồi điện thoại qua lại. Sau đó không lâu, vợ anh phát hiện liền đến nhà dằn mặt, đe dọa và mắng tôi là kẻ cướp chồng.

Vô tình trở thành kẻ cướp chồng sau 3 tháng ly hôn, tôi nghiến răng chịu đựng đôi oan gia ngày ngày phá đám mình, dằn vặt vì điều khó nói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rơi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian này, thật sự tôi muốn giải thích cũng không thể lên tiếng được. Nhiều lần, cô ta tìm đến tận công ty rồi phòng trọ tôi đang ở để mắng chửi khiến cuộc sống tôi đảo lộn hoàn toàn. Tình cảnh hiện giờ giải thích cũng không được, im lặng cũng không xong. Càng im lặng, người đàn bà kia càng làm lớn chuyện. Còn ra sức giải thích lại không ai nghe và thấu hiểu, chỉ bảo tôi giỏi chống chế cho việc làm sai của mình. Nhiều người nói tôi sai vì đã ly hôn mà còn liên lạc với người cũ, phá hoại hạnh phúc của người khác.

Nhiều lần, cô ta đến tận công ty làm phiền khiến tôi tự động bỏ việc vì không thể chịu nổi những lời đàm tiếu từ đồng nghiệp. Được đà làm tới, ả ta còn mang hình tôi bêu riếu trên cộng đồng mạng, khiến tôi mất danh dự và lẫn công việc hiện tại.

Cứ tưởng cuộc sống sau ly hôn sẽ thoải mái hơn chút, nào ngờ tôi lại rơi vào tình cảnh éo le như thế này. Tôi từng là nạn nhân trong chuyện này, giờ quay ngoắt lại đã trở thành kẻ cướp chồng. Tôi chỉ muốn bình yên bên những đứa con của mình thôi nhưng sao lại khó khăn đến vậy. Không lẽ chuyện đòi lại công bằng, quyền cấp dưỡng cho con tôi là sai sao? Không lẽ tôi muốn anh có trách nhiệm với gia đình là điều trái khoáy sao? Rơi vào tình thế này, tôi không thể nào chống chế nổi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi mớ rối ren này đây? Tôi còn phải nuôi hai đứa con của mình trưởng thành nữa. Tôi không muốn chúng cứ sống trong sự đàm tiếu của người khác mãi được.

 

Kiệt quệ sức lực ngày đêm chiều chồng lại nhận kết cục bi thảm, vợ điếng người khi nghe anh ta nói: 'vợ tao ăn bám chứ có giỏi giang gì'

Kiệt quệ sức lực ngày đêm chiều chồng lại nhận kết cục bi thảm, vợ điếng người khi nghe anh ta nói: 'vợ tao ăn bám chứ có giỏi giang gì'

Phụ nữ hi sinh cho chồng, chiều chồng nhưng đâu có ngờ lại nhận về kết cục bị hờ hững, coi thường như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 25 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 36 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm