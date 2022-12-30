Vô tình thấy chiếc nhẫn bị mất rơi ra từ túi xách em chồng, tôi bực dọc đòi lại thì chồng bỗng nói một câu làm tôi ngây người

Tâm sự 30/12/2022 19:01

Hôm qua vào phòng em chồng dọn dẹp, tôi lỡ tay làm rơi túi xách của cô ấy xuống đất, đồ trong túi cũng rơi ra.

Kể từ khi đi làm dâu, tôi không có bất cứ va chạm gì với bố mẹ chồng, chỉ thấy khó chịu khi sống cùng em chồng mà thôi. Chồng tôi có một cô em gái. Năm nay cô ấy đã 28 tuổi, vậy mà vẫn chưa có gia đình, công việc cũng không được ổn định.

Mặc dù đã đi làm nhưng em chồng vẫn dựa dẫm rất nhiều vào gia đình. Cô ấy không đóng tiền ăn đã đành, thi thoảng còn ngửa tay xin anh trai tiền tiêu vặt. Chồng tôi thì thương em, thấy em than vãn là rút túi cho ngay vài triệu. Chuyện này tôi đã quán triệt rất nhiều lần, chồng cũng hứa sẽ không tái diễn.Đợt vừa rồi không thấy chồng đeo nhẫn ở ngón giữa, tôi hỏi thì anh nói bị mất rồi. Chiếc nhẫn ấy rộng, thành ra anh không biết đã làm rơi ở đâu. Dù tiếc tiền vì chiếc nhẫn có giá hơn 20 triệu nhưng chuyện đã rồi, tôi chỉ cáu chồng vài câu rồi thôi.

Vô tình thấy chiếc nhẫn bị mất rơi ra từ túi xách em chồng, tôi bực dọc đòi lại thì chồng bỗng nói một câu làm tôi ngây người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua vào phòng em chồng dọn dẹp, tôi lỡ tay làm rơi túi xách của cô ấy xuống đất, đồ trong túi cũng rơi ra. Trong lúc nhặt đồ vương vãi, tôi đứng hình khi thấy chiếc nhẫn đã mất cách đây không lâu.

Buổi tối đợi em chồng về, tôi gọi cô ấy vào phòng nói chuyện. Hai chị em có to tiếng với nhau, em chồng thì nói chồng tôi cho, còn tôi lại không tin điều đó. Khi cả hai đang lớn giọng, chồng tôi đứng ra nhận trách nhiệm và nói mình đã cho em. Bởi đợt này cô ấy bị thất nghiệp, anh lại không sẵn tiền nên đã cho em gái chiếc nhẫn của mình để mang đi bán.

Tất nhiên, tôi không thể im lặng trước chuyện này. Thế nhưng vừa trách chồng vài câu, mặt tôi đỏ ửng vì hứng trọn cái tát từ chồng. Anh nói: "Cô có thôi ngay không? Nó là em tôi, cô không có quyền can thiệp". Vậy đấy, vì cô em gái đã 28 tuổi mà chồng xuống tay đánh tôi.

Vô tình thấy chiếc nhẫn bị mất rơi ra từ túi xách em chồng, tôi bực dọc đòi lại thì chồng bỗng nói một câu làm tôi ngây người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bây giờ chiếc nhẫn tôi đang giữ, chồng thì nhất quyết đòi lại để đưa cho em gái anh. Không những vậy, khi tôi dọa ly hôn, anh cũng không có ý kiến. Theo mọi người, một người chồng đã đánh vợ nhưng vẫn không biết sai như chồng tôi có xứng đáng để tôi đưa ra quyết định ly hôn không?

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