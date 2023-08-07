Vô tình phát hiện chồng ngoại tình chỉ nhờ chiếc điện thoại, vợ gần như 'chết đứng' trước cách mà anh giấu kín bí mật động trời này

Tâm sự 07/08/2023 04:35

Tôi đã sốc vì biết chồng ngoại tình, không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc chồng mình phản bội và luôn tỏ vẻ yêu thương lấy mình.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, vợ kiểm tra điện thoại mới thấy điều bất thường. Chẳng có lý do nào dễ dàng biện minh cho một cuộc sống hôn nhân khiến đàn ông ngoại tình. Bạn nghĩ là đàn ông đi ngoại tình với bạn rồi sau đó dắt về cho gia đình và nói: "Xin lỗi mọi người, tôi yêu cô ấy" thật à? Thần kinh bạn có vấn đề không? Do vậy, đàn ông luôn lén lút ngoại tình chứ 100% không dám bỏ vợ.

Chồng ngoại tình và những biểu hiện dan díu

Sau một thời gian chung sống, tôi nhận ra hành vi cư xử điển hình của bạn đời. Đã rất quen thuộc với cách phản ứng trong một tình huống cụ thể, nhưng gần đây, anh cư xử khác đi rất nhiều, khi tôi tỏ ra nghi ngờ, anh cố tình lấp liếm.

Vô tình phát hiện chồng ngoại tình chỉ nhờ chiếc điện thoại, vợ gần như 'chết đứng' trước cách mà anh giấu kín bí mật động trời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, anh ta ra ngoài nhiều hơn những không nói rõ lý do. Chẳng hiểu vì sao, dạo này anh ta còn bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, chú ý đến vẻ ngoài một cách đột ngột trong khi trước đó không hề làm thế, đặc biệt khi rời nhà mà không có vợ đi cùng.

Khi tôi hỏi một số hoạt động mới xảy ra vài hôm trước của cả hai, anh ta hoàn toàn không nhớ. Anh ấy không thể nhớ chính xác chúng tôi đã ở đâu vào một ngày cụ thể nào đó.

Chuyện sinh hoạt vợ chồng dường như anh đang cố ý để lấp liếm, mặc dù hung hăng trên giường nhưng thực tế, sự thay đổi này hoàn toàn khác với trước kia, cái khác đột ngột ‘phảng phất’ mùi của cô gái nào đó vây quanh, động lực để anh ta trở nên khác biệt.

Cú lừa qua điện thoại

Nhận biết việc chồng ngoại tình qua điện thoại với tôi không khó. Trước đó, anh ta thường hay nằm cạnh tôi tới khuya, nói chuyện, âu yếm nhau. Nhưng dạo gần đây, thời gian chồng "ôm" điện thoại ngày càng nhiều. Thậm chí khi đã đi ngủ, anh ấy vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại với lý do "công việc". Chuyện này liên tục lặp lại, thậm chí đã giật mình ngay khi tôi vừa khều nhẹ.

Vô tình phát hiện chồng ngoại tình chỉ nhờ chiếc điện thoại, vợ gần như 'chết đứng' trước cách mà anh giấu kín bí mật động trời này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện một người cần sự riêng tư khi nói chuyện điện thoại là hợp lý. Tuy nhiên, biểu hiện lén lút khi cầm điện thoại của anh ta đã trở nên nhiều hơn. Tôi cố tình không để ý, anh ấy lại càng mừng thầm. Bất chợt một ngày nọ, anh ta cũng mở zalo nhiều hơn, nguồn cơn của việc chat với nhân tình. Đôi lần phát hiện anh mở zalo, nhưng mỗi khi định xem, tôi lại thấy những cuộc trò chuyện cách đây khá lâu. Nhờ bạn thân biết cách khôi phục dữ liệu, tôi đã không khỏi sửng sốt trước những tin nhắn tình cảm vụng trộm, thậm chí còn xưng ‘vợ chồng’ ngọt xớt.

Tôi đã sốc vì biết chồng ngoại tình, không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc chồng mình phản bội và luôn tỏ vẻ yêu thương lấy mình. Có ai dám chắc một ngày, anh ta sẽ ‘đá’ tôi ra khỏi nhà, dắt nhân tình về và coi thường tôi hay không?

Vô tình phát hiện chồng ngoại tình chỉ nhờ chiếc điện thoại, vợ gần như 'chết đứng' trước cách mà anh giấu kín bí mật động trời này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự cố gắng vun đắp gia đình trong thời gian qua, tôi thực sự không nghĩ sẽ bao bọc mãi, tôi chọn cách ly hôn, giải thoát cho nhau khỏi những cuộc tình tay ba kia. Bởi lẽ, với người đã có ý định như vậy, tôi chắc nhẩm cuộc đời mình sẽ còn đau khổ dài.

May mắn nhất là khi cả hai vẫn chưa có con, tôi đau xót nhận ra con đường sau này sẽ là tôi mạnh mẽ, bản thân tôi quyết định cho cuộc sống của chính mình.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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