Vô tình nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa mẹ chồng và con dâu cũ, lời bà thú nhận với cô ta khiến tôi chết sững

Tâm sự 08/01/2023 05:38

Tôi rất lo mẹ chồng thúc ép tôi giống như con dâu cũ của bà. Tôi sợ vì chuyện này mà tôi sống không yên ổn nơi nhà chồng, có khi hôn nhân nguy cơ đổ vỡ cũng vì chuyện đó.

Tôi mới kết hôn được 8 tháng, trước khi cưới tôi và chồng yêu nhau trong thời gian 4 tháng. Chồng hơn tôi 8 tuổi, anh ấy rất chịu khó trong công việc, suy nghĩ chín chắn và rất hiểu biết. Chính vì sự chững chạc và nghiêm túc của anh ấy là điều tôi tin tưởng và chấp nhận kết hôn dù cả hai yêu nhau chưa lâu. Công việc của chồng cũng bận, thành ra ít khi ở nhà nên tôi hay phải chịu đựng sự ấm ức bởi mẹ chồng quá đáng.

Từ lúc làm dâu đến nay tôi luôn xem mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, cố gắng chăm sóc bà hàng ngày. Nhưng càng ngày tôi lại càng thấy mẹ chồng có phần quá quắt, không coi trọng chút nào trong đối xử với con dâu. Mẹ chồng tôi sống rất thực dụng, ham vật chất nên tôi nghĩ rằng sẽ khó sống chung nhà được lâu dài.

Trong nhà chồng, mọi việc lớn nhỏ gì cũng do vợ chồng tôi cáng đáng hết, bản thân lương hàng tháng của tôi cũng dùng hết cho việc chi tiêu trong nhà, nhưng như thế cũng chưa đủ làm hài lòng mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi có tính rất tiết kiệm, ki bo nên mặc dù tôi nộp nhiều tiền cho mẹ chồng chi trả sinh hoạt phí hàng ngày ăn uống vẫn chưa đảm bảo.

Vô tình nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa mẹ chồng và con dâu cũ, lời bà thú nhận với cô ta khiến tôi chết sững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mang bầu mà gầy yếu cũng bởi ăn uống rất đạm bạc, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn ngon thì bị mẹ chồng mắng mỏ là chi tiêu quá tay, có ngày nhà cửa sạt nghiệp… Tôi cũng cố gắng để nhẫn nhịn mẹ chồng, mong chờ ngày kếm được tiền mua nhà ở riêng, kể cả mua nhà gần mẹ chồng cũng được, ít ra cũng đỡ chịu cảnh sống chung nhà với mẹ chồng. Thế nhưng, ước mơ và sự cố gắng của tôi giờ đây khó mà thành hiện thực bởi tôi biết được chuyện bí mật của chồng và mẹ chồng.

Tình cờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng với người phụ nữ nào đó, nhưng nghe hết cuộc điện thoại tôi mới thực sự sốc. Mẹ chồng tôi trách móc người kia trên điện thoại: “Giờ thì cô đã thấm thía chưa? Giá như lúc đó cô là con dâu phải cố mà nhịn, mà nghe lời mẹ chồng thì đâu có ngày hôm nay. Tôi bảo cô về xin bố mẹ bán đất chia cho mang lên đây xây nhà chồng hoặc mua đất hay nhà để ở bên cạnh, thì bây giờ đâu có chỗ cho người phụ nữ khác thế chỗ. Con dâu mới mà không biết điều như cô, tôi cũng bắt con trai bỏ nốt”.

Nghe mà sốc, khác với lần trước là chuẩn bị đến ngày cưới chồng mới thú nhận đã có vợ và ly hôn, làm tôi khóc suốt một tuần, biết bao người động viên tôi mới chấp nhận chuyện đó và tiếp tục cho hôn lễ. Lần này, tôi choáng váng khi biết rõ lý do chồng ly hôn là vì sao. Mẹ chồng tôi ham vật chất như vậy, thảo nào bà cứ gợi ý tôi là nhà bố mẹ đẻ tôi có mảnh đất to, giá trị cao, nếu được chia cho thì không khác gì đổi đời.

Tôi rất lo mẹ chồng thúc ép tôi giống như con dâu cũ của bà. Tôi sợ vì chuyện này mà tôi sống không yên ổn nơi nhà chồng, có khi hôn nhân nguy cơ đổ vỡ cũng vì chuyện đó. Tôi đang rất lo lắng, suy sụp, tôi phải làm gì để được mẹ chồng quý mến và không bắt ép về nhà xin bố mẹ chia đất dưới quê? Hãy cho tôi lời khuyên với!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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