Vô tình một lần chạy theo sau con riêng của chồng, tôi chết điếng khi tận mắt chứng kiến một chuyện không tưởng

Tâm sự 31/03/2023 09:29

Ôi thần linh ơi, lấy nhau hơn chục năm thì một nửa thời gian ấy anh ta đã đi ngoại tình với người đàn bà khác. Như thế họ khác gì vợ chồng hờ của nhau đâu.

Tôi và chồng kết hôn đến nay cũng đã ngót nghét hơn chục năm, hai vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con. Với tôi anh là 1 người chồng tuyệt vời cho đến 1 ngày anh về nhà quỳ sụp dưới chân tôi và cầu xin tôi tha thứ.

Lúc đó tôi nóng ran mặt cứ nghĩ chắc chồng làm ăn thua lỗ hoặc chơi lô đề gì đó, đại loại là làm thất thoát tài sản, nhưng không… chuyện cùng kinh khủng hơn thế. Anh nói rằng anh đã có con riêng bên ngoài và anh muốn đưa thằng bé về nhà nuôi.

Khi đó tôi ngã quỵ, ngồi bệt xuống sàn nhà ú ớ không khóc nổi, tôi đứng hình và không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôi thậm chí phải vào viện cấp cứu vì quá sốc. Tôi không tin nổi rằng người chồng vàng mười của mình lại có thể làm ra chuyện tày đình như vậy. Thằng bé ấy đã được gần 4 tuổi .

Vô tình một lần chạy theo sau con riêng của chồng, tôi chết điếng khi tận mắt chứng kiến một chuyện không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ôi thần linh ơi, lấy nhau hơn chục năm thì một nửa thời gian ấy anh ta đã đi ngoại tình với người đàn bà khác. Như thế họ khác gì vợ chồng hờ của nhau đâu. Vậy mà anh ta giấu nhẹm mọi chuyện giỏi đến nỗi tôi ngu ngơ chẳng hề hay biết. Chồng tôi bảo bây giờ cô bồ đó muốn đi lấy chồng và ra nước ngoài nên anh muốn đón bé về nuôi. Trái tim tôi như đông cứng lại, nhưng rồi vì yêu tôi đã ngu ngốc chấp nhận.

Thật khó khăn để tôi và các con đón nhận thằng bé. Tôi biết nó vô tội người có tội là bố mẹ nó. Nhưng rồi vì sự bao dung của mình tôi đã chấp nhận và cố gắng yêu thương nó. Tôi cho thằng bé đi học, làm giấy khai sinh cho nó, bảo các con hòa nhập với em.

Thằng bé khá khó gần, càng ngày nó càng ý thức được tình mẫu tử nên nó ít nói chuyện với tôi thân thiện như trước. Nhìn thấy nó tôi vừa thương vừa thấy đau vì đó là kết quả của sự phản bội mà chồng tôi mang lại. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể bình thường quan hệ với chồng. Kể từ ngày đưa con riêng về, chồng khép nép trước tôi hơn, làm gì anh cũng hỏi ý kiến tôi.

Vô tình một lần chạy theo sau con riêng của chồng, tôi chết điếng khi tận mắt chứng kiến một chuyện không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngôi nhà từng tràn ngập hạnh phúc ấy, bây giờ nhiều khi thiếu vắng tiếng cười, con anh, con tôi nên đôi lúc sẽ có mâu thuẫn. Hơn nữa các con tôi cũng sẽ rất buồn, chúng khá nhạy cảm khi bỗng dưng có 1 đứa em trên trời rơi xuống dành đồ chơi với chúng như vậy.

Mọi chuyện đã dần yên ổn thì 1 lần nữa sóng gió thực sự đã nổi lên. Bình thường chồng đi đón con út còn tôi đi đón 2 con lớn vì hai đứa lớn năm nay đã lên cấp 2. Hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại đổi ý, tôi gọi điện nhờ chị gái đón hai đứa lớn cùng còn mình qua trường bé út hỏi han cô giáo chuyện học của thằng bé.

Nhưng đúng lúc đó tôi thấy nó chạy ra khỏi trường chạy sà vào lòng 1 người phụ nữ rồi gọi to: “Mẹ ơi”. Tôi bủn rủn chân tay quay lại ô tô, nước mắt chực rơi, tôi theo chân cậu con riêng của chồng và người đàn bà kia xem họ sẽ làm gì tiếp theo.

Nơi họ dừng chân là 1 quán ăn, hai mẹ con nhìn rất vui vẻ. Vậy mà tôi cứ ngỡ cô ta đã lấy chồng và ra nước ngoài thật rồi. 1 lúc sau người đàn ông xuất hiện, anh ta không ai khác chính là chồng của tôi. Lần này tôi còn sốc hơn lần trước rất nhiều, vậy mà chồng tôi bảo đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô bồ trơ trẽn đó. Tôi rụng rời tay chân khi biết mình đã bị họ dắt mũi bao lâu nay.

Tôi định xông vào cho họ mấy cái tát, nhưng nghĩ đến thằng bé tôi lại nắm chặt tay lại lấy hết chút sức lực và sự tỉnh táo còn lại để về nhà. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, tối ấy tôi vẫn nấu cơm cho các con ăn. Chồng đưa thằng bé về cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặt thằng bé hớn hở lắm chắc là vì được gặp mẹ. Chồng tôi cũng tràn đầy năng lượng không kém, sống mũi tôi cay xè. Tôi quay vào nấu ăn tiếp.

Tối đó khi các con đã đi ngủ, tôi chìa tờ đơn ly hôn ra. Chồng tôi nhìn vậy rất hốt hoảng khuôn mặt ngây thở tỏ ý muốn hỏi “vì sao”?.

- Sao em lại làm vậy, chẳng phải em đã đồng ý chấp nhận thằng bé rồi sao?

- Đúng vậy, tôi đã ngu ngốc chấp nhận và chăm sóc nó như con của mình, nhưng đổi lại tôi được gì chứ. Tôi bị anh phản bội hết lần này lượt khác. Anh và cô ta vẫn gặp nhau còn gì, hôm nay còn đi ăn vui vẻ như 1 gia đình hạnh phúc cơ mà. Tôi thấy kinh tởm anh, kinh tởm sự lừa lọc dối trá của anh, chồng à. Nếu có tự trọng xin đừng nói ra mấy lời xin em hãy tha thứ cho anh 1 lần nào nữa. Người như anh không xứng đáng để tôi lãng phí sự cao thương bất kỳ 1 lần nào nữa đâu. Ký đơn đi rồi đưa thằng con rơi ấy đến mà sống với cô ta. Còn con tôi, tôi sẽ tự nuôi được.

Chồng tôi ngồi phịch xuống không dám thanh minh nữa. Tôi quyết tâm ly hôn, tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân, dù vất vả nhưng lòng được nhẹ nhõm còn hơn có chồng mà sống trong cảnh dối trá. Tôi không chịu được, người ta vẫn nói: “Đàn bà hi sinh nhiều, nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu” giờ tôi thấy thật sự thấm thía.

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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