Một người đàn ông đã vô tình mở cuốn nhật ký của bạn gái. Điều đập vào mắt anh không phải là gì khác mà chính tên của những người bạn trai cũ. Bên cạnh những cái tên đó, có những hình vẽ 'trái tim' màu đen.

Cụ thể là vào ngày 17, một trang mạng xã hội trực tuyến đã đăng tải một câu chuyện có tiêu đề "Tôi đã nhìn thấy danh sách bạn trai cũ được ghi trên nhật ký của bạn gái và được chấm điểm".

Người đàn ông đã vô cùng lo lắng về tên của những người bạn trai cũ được viết đầy trên một trang nhật ký của bạn gái và ý nghĩa của số lượng tim màu đen được vẽ ở bên cạnh.

Ảnh minh họa

Nhân vật chính của câu chuyện là anh A đã rơi vào một nỗi lo lắng sâu sắc sau khi mở "Hộp Pandora" vào ngày hôm đó.

Anh tình cờ phát hiện ra nhật ký bạn gái để quên trong xe, anh ta biết rằng anh ta không nên xem nhưng lại không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

Trong cuốn nhật ký, có 9 cái tên của những người đàn ông xa lạ, bao gồm cả anh A. Một số người trong số họ là những người đàn ông mà bạn gái tôi đã gặp trước đây.

Anh A có thể ngay lập tức biết được rằng tên của những người đàn ông này là danh sách bạn trai mà bạn gái anh đã gặp. Điều đáng ngạc nhiên hơn là mỗi cái tên đều được đánh dấu trái tim ở bên phải.

Ảnh minh họa

Mặc dù không thể hiểu được phương thức biểu thị của cuốn sổ, nhưng số lượng tim của mỗi người lại khác nhau. Trái tim được vẽ theo tiêu chuẩn của riêng bạn gái từ tối thiểu 1 đến tối đa 5 trái tim.

Nhìn thấy điều mà anh không nên thấy, anh A rất lo lắng. Anh đã suy nghĩ đắn đo trong một thời gian dài về việc có nên nói với bạn gái hay không, nhưng cuối cùng không có câu trả lời và đã xin lời khuyên từ cư dân mạng.

Anh A thổ lộ tâm sự: "Cái này hình như là điểm số được người bạn gái chấm và các bạn không được nói hoặc để lộ ra" và anh nói thêm: "Tôi có 4 cái hình vẽ trái tim nhưng trong khi đó người bạn trai cũ của cô ấy lại có 5 cái..."

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như: "Vậy tại sao lại mở nó ra?", "Dù là mối quan hệ yêu đương thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên xem nhật ký người khác chứ", "Ý nghĩa của trái tim là gì...", “Tiền? Điểm số? Tò mò quá đi".