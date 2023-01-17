Vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn chồng gửi cho người yêu cũ, màn "trả thù" ngỡ thâm sâu của cô vợ bị phản bội khiến hội chị em... ngớ người

Tâm sự 17/01/2023 21:59

Trong lúc ấy, Cường cố gắng lao vào cướp điện thoại từ tay Thanh để ngăn cô nhưng không được. Và sau khi sắp xếp xong cuộc hẹn với người yêu cũ, Thanh đưa màn hình những dòng tin nhắn ấy cho chồng mình đọc...

Ngân từng cho rằng mối quan hệ vợ chồng của cô vận hành theo cách rất tuyệt. Bởi dù đã kết hôn 3 năm, nhưng cô chưa một lần chán chồng. Hai vợ chồng vẫn luôn duy trì những khoảng không gian riêng, thường xuyên ra ngoài hẹn hò và nhờ bà ngoại trông con hộ. Cường không quên bất kỳ một ngày lễ Tết nào, cứ đến dịp là anh đều mặc định sẽ tặng vợ một bó hoa hồng, còn quà thì đi mua theo gợi ý của vợ. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế trôi đi.

Bắt đầu từ đầu tháng 5, Ngân thấy chồng có chút lạ lùng khi thường đi làm sớm hơn 1 tiếng với những lý do như tắc đường, việc đột suất...

Vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn chồng gửi cho người yêu cũ, màn 'trả thù' ngỡ thâm sâu của cô vợ bị phản bội khiến hội chị em... ngớ người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngân càm ràm chồng không dành thêm thời gian cho vợ con nhưng cũng chẳng được kết quả gì, vì chồng cô đã nhất quyết như thế. Ngân cũng gợn lòng nghi ngờ nhưng rồi cô nghĩ, nếu ngoại tình thì đi hôm về sáng, chứ một chút sáng sớm như thế đâu "làm ăn" được gì.

Một ngày, Ngân đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn của đứa bạn: "Này, lâu lắm không gặp thấy dạo này đẹp ra đấy nhé! Được chồng đèo đi làm sướng thế!". Rồi đứa bạn gửi cho Ngân cái ảnh rõ mặt chồng cô và đèo một cô gái mặc váy hoa ngồi sau, ôm eo tình tứ. Nhưng cô gái bịt khẩu trang, tóc vấn cao nên không rõ mặt. Và bạn Ngân cứ tưởng đó là cô. Ngân thấy máu trong người như sôi lên sùng sục nhưng cô cố giữ bình tĩnh, gửi lại cho bạn một icon ra điều bí ẩn.

Việc phát hiện ra chồng ngoại tình chẳng khó mấy với Ngân. Buổi sáng hôm sau, cô bảo đi chợ sớm và nấp ở một chỗ kín. Khi chồng cô vừa mới phóng xe ra khỏi sân nhà, cô chạy theo phía sau. Đi được nửa đường thì Ngân tim đập chân run khi nhìn thấy chồng cô dừng xe bên vệ đường, một cô gái dáng cao ráo, quyến rũ bước lên ngồi phía sau. Hóa ra, đây là lý do khiến chồng cô "bị tắc đường" và phải mất 2 tiếng để đi làm mỗi sáng.

Chiếc xe máy quen thuộc đi một đoạn nữa rồi dừng chân trước cửa nhà nghỉ. Ngân đứng ngoài đợi. Và sau 15 phút khi họ vừa bước ra, Ngân chặn ngay trước mặt, giơ điện thoại chụp luôn cặp "diễn viên chính" trong bộ phim ngoại tình giữa đời thực. Cuộc "chạm trán" đã xảy ra theo một cách không ngờ tới.

"Anh còn gì để nói nữa không? Gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan anh còn dám đi ngoại tình. Tôi thật không hiểu đàn ông các anh là loại gì! Được, nếu anh đã cho tôi cảm giác đau đớn vì bị phản bội thế này. Tôi cũng sẽ cho anh nếm trải cảm giác tương tự. Anh đừng khinh tôi gái một con không ai ngó ngàng đến! Anh đợi đấy!", Ngân gằn giọng, nói từng từ trong khi Cường vẫn xin lỗi vợ mong được giải thích.

Nhưng máu nóng trong Ngân đang dâng lên ngút ngàn và cô không chấp nhận bất cứ một lý do xin lỗi nào cả. Đối với cô, ngoại tình là ngoại tình, làm gì có lý lẽ nào hợp pháp hóa được chuyện đó. Và nói là làm, trong cơn điên với chồng, Ngân cầm điện thoại lên nhắn tin cho Quân – chàng người yêu cũ bao lâu vẫn đeo bám, thi thoảng lại hỏi thăm mà cô không trả lời.

"Anh dạo này ra sao? Có còn muốn gặp em không?", Ngân nhắn.

"Anh vẫn thế. Còn muốn gặp em thì lúc nào chẳng muốn. Ngay bây giờ được không?", Quân trả lời nhanh như tia chớp. Vì lẽ anh ta vẫn đang độc thân và vẫn thèm khát Ngân như thuở xưa đấy thôi.

"Bây giờ chắc không được. Hẹn anh trưa ngày mai tại địa chỉ này nhé!", Ngân không quên gửi lại địa chỉ đúng nhà nghỉ đã bắt quả tang chồng mình.

Trong lúc ấy, Cường cố gắng lao vào cướp điện thoại từ tay Ngân để ngăn cô nhưng không được. Và sau khi sắp xếp xong cuộc hẹn với người yêu cũ, Ngân đưa màn hình những dòng tin nhắn ấy cho chồng mình đọc, ra vẻ thách thức: "Anh thấy rồi chứ? Tôi sẽ cho anh hiểu tất cả những gì mà tôi đang phải chịu đựng lúc này. Có không giữ, mất đừng tìm. Gia đình này sẽ tan nát luôn!".

"Em, em… Anh van xin em đừng làm như thế được không? Nếu em làm như thế, con sẽ ra sao?", Cường gần như tuyệt vọng van nài Ngân. Nhưng lý lẽ nào cho kẻ ngoại tình cơ chứ. Ngân nhất quyết không nghe.

Vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn chồng gửi cho người yêu cũ, màn 'trả thù' ngỡ thâm sâu của cô vợ bị phản bội khiến hội chị em... ngớ người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và Ngân trong cơn giận mất khôn cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình nữa, đơn giản là muốn tung hê hết tất cả và muốn trả thù người chồng bội bạc. Ngân hẹn sang 1 ngày khác để chồng không biết. Nhưng rồi, cánh cửa chỉ vừa mới đóng vào cô đã thấy ghê tởm và căm phẫn tột cùng chính bản thân mình. Ngân lao ra khỏi nơi ấy mà không cho Quân 1 lời giải thích, ít nhất cô vẫn đủ lý trí để không rơi vào vũng bùn.

Tình huống "ông ăn chả, bà ăn nem" những tưởng chỉ có trong phim thế nhưng hóa ra lại diễn ra giữa đời thực. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi trường hợp đều gây ra cái kết bi thương.

Cuối cùng, đàn bà vẫn là người thua thiệt nhất khi bước vào mối quan hệ rối rắm ấy. Dù cho chỉ là một lần trả thù, chọc tức chồng cho hả cơn căm phẫn đi nữa thì vết nhơ cũng sẽ mãi mãi theo mình suốt cuộc đời. Vết nhơ ấy sẽ khắc ghi mãi mãi trong bạn bè, đồng nghiệp, người thân và đứa con khi lớn khôn. 

"Sao con lại làm thế hả Ngân? Con có thấy con nhẽ ra là người đúng cuối cùng thành người sai? Bây giờ ai cảm thông cho con được? Con sống tiếp làm sao? Ba mẹ biết ngẩng mặt lên đi ra đường thế nào?", những chất vấn của người thân đi vào cả giấc mơ của Ngân. Cô sợ hãi, hoảng loạn và mất phương hướng ôm con vào lòng. Rất may cô đã kịp tỉnh ngộ đúng lúc. Có những khi, người ta phải dùng cả phần đời còn lại mới có thể thấu hiểu hết những hậu quả từ phút nông nổi, dại khờ của chính mình.

Ở ngoài kia còn có bao nhiêu người giống Ngân, vẫn giãy nảy tung hê, vẫn tạo ra những trận cuồng phong trong chính căn nhà mình khi hôn nhân đến đoạn thử thách. Nhẽ là cần dùng lý trí để xử lý một cách khôn ngoan, thì cuối cùng nhiều người lại vô tình góp thêm gió bão vào thổi tung tổ ấm. Xin đừng đặt cảm giác đau đớn, uất hận và lòng nung nấu trả thù lên trên tất cả những gì mình đã góp công xây dựng trước đó. Và thật tình, nếu ông ăn chả, xin bà… đừng ăn gì cả. Bởi chỉ cần như thế thôi, danh dự và khí chất của người vợ đã được bảo toàn đầu tiên.

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