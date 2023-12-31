Vợ sắp vượt cạn, chồng vẫn vô tư đi du lịch với bồ nhí, mẹ chồng chỉ đưa phong bì chứa 2 thứ này khiến anh hốt hoảng

Sau khi Trung rời đi được khoảng 5 phút, Nhung ôm bụng kêu la đau đớn. Mẹ chồng nhanh chóng gọi taxi đưa cô vào viện. Nằm trên chiếc băng ca trắng, Nhung siết chặt tay mẹ chồng.

Cuộc đời Nhung kém may mắn khi lấy phải người chồng tồi nhưng lại an ủi khi có được người mẹ chồng tốt, tâm lý. Trung và Nhung cưới nhau được nửa năm. Đến thời điểm hiện tại, cô mới nhận ra bộ mặt thật của người chồng đầu ấp tay gối của mình. Tình cảm của cả hai nhạt dần, anh không còn dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc, trò chuyện cùng cô nữa. Thay vào đó là những hôm anh đi làm về muộn, trên người nồng nặc mùi nước hoa lẫn men rượu. Đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 8 mà đêm nào cô cũng khóc sưng mắt. Mẹ chồng thấy con dâu ngày càng tiều tụy, xanh xao liền mua nhiều đồ tẩm bổ cho cô. Cảm nhận được tình yêu thương của bà, cô tin tưởng kể hết mọi chuyện. Hôm đó, bà liền lôi con trai ra giáo huấn một trận. Cũng vì chuyện đó mà anh càng ghét, không nhìn mặt cô cả tuần lễ. Mẹ chồng biết được liền khuyên nhủ.

- Không sao. Chuyện thằng Trung cứ để mẹ lo. Việc của con là phải ăn thật nhiều cho đứa trẻ trong bụng khỏe mạnh, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Ảnh minh họa: Internet Nhung vô cùng cảm động trước tấm lòng của mẹ chồng nhưng trong lòng cô có chút gì đó hơi xót xa. Phận đàn bà ai lại muốn chồng ghẻ lạnh như vậy đâu. Cô bất giác đưa tay lên bụng xoa xoa, lòng nặng trĩu. Cô không biết rồi cuộc sống hôn nhân của cả hai sẽ như thế nào?

Nói là làm, bà bắt đầu cho người theo dõi con trai. Hôm đó, Trung đi làm về sớm, tất tả lên lầu thu dọn đồ nói rằng có chuyến đi công tác đột xuất. Sau khi Trung rời đi được khoảng 5 phút, Nhung ôm bụng kêu la đau đớn. Mẹ chồng nhanh chóng gọi taxi đưa cô vào viện. Nằm trên chiếc băng ca trắng, Nhung siết chặt tay mẹ chồng. - Chồng con… Mẹ gọi cho chồng con nha. Bà gật đầu đồng ý để Nhung yên tâm. Ở ngoài phòng chờ, bà gọi điện nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Bà linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành liền gửi gắm Nhung cho bác sĩ rồi nhanh chóng về nhà lấy chiếc phong bì mang đến sân bay tìm anh. Vừa đến nơi, bà đã thấy anh tay trong tay với ả nhân tình kia. Bà tức tối lao đến quăng vào mặt anh chiếc phong bì. Mặt Trung tối sầm, cầm chiếc phong bì trên tay rồi mở ra, trong phong bì có 2 tờ giấy: Đơn ly hôn và Đơn từ con. Bà lên tiếng. Ảnh minh họa: Internet - Một là mày về ngay với vợ, hai là những đơn này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nghe những lời nói của mẹ, mặt Trung tái xanh, bỏ mặc nhân tình chạy một mạch đến bệnh viện với vợ. Ả nhân tình ngơ ngác, bà tiến lại gần nói lớn tiếng. - Con giáp thứ 13 không bao giờ có kết quả tốt đâu. Có tay chân lành lặn sao không tự đi kiếm hạnh phúc cho mình mà cứ thích xin xỏ tình cảm của người khác vậy? Người xung quanh nghe được bàn tán xôn xao khiến ả ta xấu hổ cúi gầm mặt. Kể từ đó về sau, Trung chừa luôn thói trăng hoa, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc vợ con, không dám rời nửa bước.

Cưới được 'trai tân', 4 tháng sau chồng cũ đến dự tiệc, tôi bàng hoàng rồi lặng người khi phát hiện sự thật đau đớn Hôm vợ cũ tổ chức đám cưới, tôi ăn mặc điển trai đến xem cô ấy liệu có thật sự hạnh phúc không. Tôi cứ nghĩ không biết chồng mới của cô ấy có biết cô ấy không thể có con hay không? Anh ta dễ dàng chấp nhận sao?

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