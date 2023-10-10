Vợ sắp sinh nhưng chồng lại vui vẻ bên bồ nhí, hôm sau mở điện thoại mới giật mình khi thấy tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi'

Tâm sự 10/10/2023 09:59

Linh và Tuấn yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu cứ ngỡ sẽ bền vững. Ai ngờ đâu chỉ cưới nhau được hai năm, Linh mang thai thì Tuấn bắt đầu lăng nhăng bên ngoài.

Tuấn ngày một bận rộn, giao tiếp với nhiều người hơn.Thế là thay vì về nhà với vợ bầu bì hay than thở thì Tuấn lại thích đi chơi với các cô chân dài xinh đẹp hơn.

Linh dần không còn thấy Tuấn quan tâm mình, những bữa cơm chiều cũng thưa thớt hẳn đi. Linh hỏi thì Tuấn cứ bảo là vì bận công việc. Nghe vậy mà Linh cũng chẳng nghi ngờ gì chồng, chỉ thương vì Tuấn cực nhọc làm việc mà.

Nhiều khi Linh nghén, thèm ăn này ăn kia, nhờ Tuấn đi mua hộ mà lúc nào cũng nhận lại những lời khó nghe của chồng. Việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp cũng một mình Linh dọn dẹp. Về nhà thấy nhà không sạch sẽ như lúc trước là Tuấn lại la lối rồi lại bỏ đi, không hề biết vợ mệt mỏi nằm trong phòng. Linh gần đến ngày sinh, người lại càng nặng nề hơn. Vậy mà Tuấn chẳng màng, nhiều khi Linh nhờ làm gì đó đôi chút là Tuấn lại nổi quạu. Cũng vì anh đang trễ hẹn với cô bồ xinh đẹp, lấy đâu thời gian mà làm này làm kia cho Linh.

Vợ sắp sinh nhưng chồng lại vui vẻ bên bồ nhí, hôm sau mở điện thoại mới giật mình khi thấy tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đến ngày sinh, Linh thấy mình hơi khó chịu, nên gọi bảo Tuấn về sớm để đưa cô vào viện. Tuấn không trả lời, cúp máy khi Linh chưa nói hết câu. Chiều hôm đó, Tuấn đón cô bồ đi chơi, nghĩ là sẽ được một đêm vui vẻ. Tuấn hết đưa bồ đi ăn uống nhà hàng sang trọng, đi mua sắm rồi lại hí hửng vào nhà nghỉ. Tuấn tắt chuông, quăng điện thoại sang một bên. Vui vẻ với bồ chán chê rồi anh mới mở điện thoại ra xem. Tuấn chết sững khi thấy cả chục cuộc điện thoại của vợ và nhà vợ, cùng tin nhắn của vợ: “Anh ơi, em và con sắp chết rồi”.

Tuấn hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa về đến Tuấn đã thấy nhà đông đúc người. Thấy anh, ba mẹ vợ đã nhào đến đánh tới tấp:

- Mày hại chết con tao! Là mày! Mày làm chồng mà ngoại tình bỏ bê vợ con thế này à?

Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ba mẹ vợ vứt những tấm ảnh loang lỗ máu vào mặt anh. Đó là hình anh và bồ ân ái với nhau. Hóa ra bồ của anh đã gửi những tấm hình này đến nhà anh, Linh thấy những tấm hình này mà sốc quá, lại đang có dấu hiệu động thai nên cô trượt té cầu thang. Trước khi mất, trong tay cô vẫn còn nắm chặt những tấm ảnh đó.

Vợ sắp sinh nhưng chồng lại vui vẻ bên bồ nhí, hôm sau mở điện thoại mới giật mình khi thấy tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn lao đến ôm xác vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Những hình ảnh vợ một thân một mình chịu khổ cực thời gian qua như cào nát lòng anh. Là anh vô tâm, là anh tàn nhẫn chạy theo những cám dỗ ngoài kia mà không hề nhớ rằng mình vẫn có một người vợ đợi mình ở nhà. Khoảnh khắc cô sắp ra đi, cô đã đau lòng và tuyệt vọng đến cỡ nào? Đến khi nhận ra thì đã phải trả giá bằng hết thảy những khổ đau, hối hận suốt cuộc đời này....

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