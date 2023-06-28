Vợ sắp đến ngày sinh chồng vẫn thản nhiên dắt nhân tình đi du lịch, 4 ngày sau quay về anh hối hận cũng đã muộn màng...

Thậm chí mới cưới được 2 năm, Hưng còn ngang nhiên cặp bồ khiến vợ anh sửng sốt. Đó là cô đồng nghiệp nóng bỏng mà ngày nào cũng nhờ Hưng chở đi làm. Ban đầu, khi Nga biết được thì Hưng còn chối, anh nói rằng:

Lúc trước, Hưng quan tâm chiều chuộng Nga bao nhiêu thì giờ anh vô tâm với cô bấy nhiêu. Người ta thường nói những thứ có rồi thì không trân trọng quả là không sai. Từ ngày về nhà chồng, Nga lúc nào cũng phải nhún nhường với chồng vì anh quá nóng tính và gia trưởng.

Nhưng thời gian sau, Nga nhìn thấy chồng và cô gái đó cùng nhau đi vào nhà nghỉ. Lúc đó, cô tức giận hỏi chồng cho ra nhẽ thì anh ta thản nhiên đáp:

- Cô ấy không đi được xe máy nên nhờ thôi, đằng nào cũng tiện đường, đồng nghiệp không lẽ không giúp đỡ nhau được?

- Ừ thì tôi và cô ấy qua lại với nhau đấy, có sao không? Tôi thích thì cặp bồ thôi, cô cản được chắc?

Nga chết điếng người định ly hôn, nào ngờ đúng lúc đó cô lại phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng. Vậy nên, Nga quyết định sẽ sinh con xong để xem thái độ của chồng có thay đổi không rồi sẽ tìm cách giải quyết tiếp.

Suốt những tháng vợ có bầu, Hưng không hề quan tâm chăm sóc. Thậm chí, nhân lúc vợ bụng mang dạ chửa không làm gì được, Hưng lại càng tự do đi với bồ mà không sợ vợ đánh ghen.

Cho đến khi cái thai được hơn 8 tháng, 1 hôm Hưng về nhà xách quần áo đi đột ngột, Nga hỏi anh đi đâu thì anh chỉ đáp:

- Du lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Nga biết thừa chồng dẫn bồ đi du lịch nhưng cô vẫn phải nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Sao anh lại đi lúc này? Em sắp sinh đến nơi rồi, bố mẹ ở quê thì đau ốm đều không lên được, mình em ở nhà biết làm sao đây?

Hưng dùng dằng:

- Cô bớt càu nhàu đi, tôi đi vài hôm là về, cô còn hơn tuần nữa mới sinh cơ mà. Cứ làm như mỗi cô biết đẻ con không bằng.

Mặc cho vợ có cầu xin thế nào, Hưng vẫn cương quyết bỏ đi với bồ.

Thế nhưng, 4 ngày sau Hưng trở về nhà thì thấy nhà cửa trống trơn, anh bốc máy gọi vợ thì chỉ nghe tiếng tút dài. 1 lúc sau, người hàng xóm chạy sang với vẻ mặt hốt hoảng, anh ta thấy Hưng thì nói:

- Sao bây giờ anh mới về, đêm qua vợ anh đau bụng nhưng không ai biết, đến khi tôi đưa được cô ấy vào viện thì…thì…

Hưng quát lên:

- Thì sao?

- Thì…mọi việc đã quá muộn, cả vợ anh và đứa con đều…qua đời rồi. Xác cô ấy được đưa về quê rồi.

Hưng chết lặng người, anh ngồi sụp xuống đất không thể nói được lời nào, cơn hối hận và sợ hãi của anh dâng lên tận đỉnh đầu. Anh vội vã lao đi tìm vợ trong vô vọng, vừa chạy vừa nói:

- Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi.

Trong khi đó, Nga ở trong bệnh viện đang ôm con, nghe người hàng xóm nói thái độ của chồng cô có vẻ rất ăn năn hối cải thì Nga mới cười khẩy:

- Để xem tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Nếu thực sự anh ta thay đổi được thì tôi sẽ quay về, còn không, tôi cho anh ta tưởng rằng tôi đã chết thật rồi.

Thì ra đó chỉ là màn thử chồng và dạy cho anh 1 bài học của Nga, nhưng không ngờ Hưng đã sáng mắt thực sự sau lần đó. Cũng kể từ đó trở đi, anh luôn rất sợ cảm giác mất vợ con nên không dám ngoại tình nữa, thay vào đó anh luôn quan tâm chăm sóc vợ chu đáo.