Vợ sắp cưới đi du lịch về, vì quá nhớ nhung nên tôi lao vào như hổ đói và rồi tái xanh mặt mày khi ngửi thấy 'mùi lạ' trong chiếc vali của em

Tâm sự 28/07/2023 05:35

Tôi buồn lắm, vì tôi còn yêu Linh rất nhiều. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của cô ấy nhưng tôi phải làm sao mới khiến cô ấy thay đổi quyết định đây?

Quả thật cuộc sống không thể nói trước được điều gì cả. Những thứ tưởng chừng đã nắm chắc trong tay thì lại vuột mất theo cách không ngờ nổi. Mối tình của tôi đã đi đến cái kết viên mãn, chỉ còn ít ngày nữa là đám cưới diễn ra, thế mà lại tan vỡ theo một cách trớ trêu và đầy cay đắng.

Tôi và Linh yêu nhau 3 năm nay chứ ít ỏi gì. Tình cảm êm ả, công việc đã ổn định, gia đình đôi bên đều ủng hộ hết lòng, tôi và Linh quả là một cặp đôi may mắn. Khi tôi viết những dòng này thì chỉ còn 10 ngày nữa là đám cưới của tôi và Linh sẽ diễn ra. Nhưng tôi lại vừa khám phá ra bí mật tày đình của vợ sắp cưới.

Trước ngày cưới 10 ngày, khi mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi gần như đã hoàn tất, Linh có chuyến công tác xa nhà. Công việc là quan trọng, hơn nữa Linh được sếp hứa thưởng cho 1 kỳ nghỉ ngắn sau đám cưới. Có ai ngờ được, chuyến công tác định mệnh ấy lại là yếu tố khiến cho cuộc hôn nhân đã định của chúng tôi vỡ tan tành.

Vợ sắp cưới đi du lịch về, vì quá nhớ nhung nên tôi lao vào như hổ đói và rồi tái xanh mặt mày khi ngửi thấy 'mùi lạ' trong chiếc vali của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 1 tuần xa nhau, tôi đón Linh ở sân bay nhưng thái độ của Linh có phần khác lạ. Cô ấy không hề vui mừng khi gặp lại tôi như tôi tưởng. Còn tôi thì nghĩ Linh mệt nên chẳng nghĩ ngợi gì.

Tôi và Linh đã thuê 1 căn hộ làm tổ ấm sau đám cưới. Trong thời gian Linh đi công tác, tôi đã chuyển hết đồ đạc của 2 đứa vào đây rồi. Tôi chở thẳng Linh từ sân bay về căn hộ, cô ấy than mệt nên vào phòng ngủ. Thấy hành lý của Linh để chỏng chơ ngoài phòng khách, tôi liền lấy quần áo, đồ dùng của Linh xếp ra ngoài giúp cô ấy.

Nhưng có một món đồ trong đám quần áo của cô ấy rơi ra khiến tôi rụng rời chân tay. Đó là 1 chiếc quần lót của đàn ông, đã được sử dụng chứ không phải là đồ mới Linh mua về tặng tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao trong quần áo của Linh lại lẫn vào 1 món đồ nhạy cảm của đàn ông? Lẽ nào khách sạn sơ suất để nhầm khi giặt đồ cho khách? Mà có như thế thì Linh cũng sẽ phát hiện khi cô ấy bỏ đồ vào vali chứ?

Tôi tức giận gọi Linh dậy để hỏi cho ra lẽ. Linh nhìn chiếc quần thì sững sờ một lúc rồi yên lặng quay đi gọi 1 cuộc điện thoại. Khi quay trở ra, tôi mới biết Linh vừa gọi điện cho chủ nhân của chiếc quần kia.

Vợ sắp cưới đi du lịch về, vì quá nhớ nhung nên tôi lao vào như hổ đói và rồi tái xanh mặt mày khi ngửi thấy 'mùi lạ' trong chiếc vali của em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi Linh kể, cô quen người đàn ông đó tại khách sạn nơi cô ở trong chuyến công tác. Anh ta trùng hợp cũng đi công tác như cô. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, cô đã bị người đó cuốn hút mạnh mẽ. Anh ta cũng lập tức chú ý đến Linh. Họ bất chấp tất cả quấn quýt với nhau suốt những ngày Linh ở đó, dù anh ta cũng thừa biết chỉ còn hơn chục ngày nữa là Linh trở thành vợ người ta.

Khi chia tay để Linh trở về, chính anh ta là người lén bỏ chiếc quần lót của mình vào hành lý của cô ấy. Mục đích muốn phá hoại đám cưới của chúng tôi. Bởi anh ta đã thích Linh và muốn cô ấy chia tay tôi để đến với mình. Vừa nãy Linh gọi điện và đã xác nhận với anh ta điều đó.

- Em không biết phải nói với anh thế nào. Nhưng có lẽ thứ tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu. Có lẽ chỉ là một thói quen hoặc thấy anh quá tốt với em nên tiếc rẻ chẳng muốn chia tay. Nhưng đến khi gặp anh ấy em mới hiểu yêu là phải như thế, là trái tim đập điên cuồng vì người đó, là khao khát cháy bỏng khi ân ái, là nỗi nhớ quay quắt khi xa nhau…

Vợ sắp cưới đi du lịch về, vì quá nhớ nhung nên tôi lao vào như hổ đói và rồi tái xanh mặt mày khi ngửi thấy 'mùi lạ' trong chiếc vali của em - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Linh nói, chuyện đã đến nước này, tôi sẽ khó lòng tha thứ được cho cô ấy. Mà cô ấy cũng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình nên không muốn tiếp tục đám cưới nữa. Cô ấy xin tôi hãy chấm dứt mọi thứ trong hòa bình, đừng làm ầm ĩ lên khiến hai gia đình đều chịu điều tiếng.

Tôi hỏi cô ấy liệu có đáng không, nhỡ người đàn ông đó không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì sao, nhỡ đó chỉ là sự say mê nhất thời của anh ta? Nhưng Linh nói cô ấy không hối hận, cô ấy chỉ muốn sống thật với lòng mình. Cho dù người đàn ông kia sau này sẽ khiến cô ấy thất vọng thì cô ấy vẫn muốn hủy hôn, lý do bởi cô ấy nhận ra bản thân không yêu tôi.

Tôi buồn lắm, vì tôi còn yêu Linh rất nhiều. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của cô ấy nhưng tôi phải làm sao mới khiến cô ấy thay đổi quyết định đây?

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