Vợ nhắn tin cười tủm tỉm một mình, lén lút theo dõi, không phải ngoại tình mà làm chuyện tày đình này sau lưng tôi

Tâm sự 07/01/2023 04:30

Vợ tôi thường bảo muốn tận hưởng cuộc sống chỉ có hai vợ chồng thêm chút nữa vì sau này có con cái rồi lại không còn mấy thời gian dành cho nhau.

Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm nhưng vợ chưa muốn sinh con nên cuộc sống của hai vợ chồng son tương đối thoải mái. Tôi yêu vợ, luôn tin tưởng vào tình yêu của cô ấy dành cho mình nên đồng ý theo kế hoạch ấy mặc dù bố mẹ tôi liên tục hối thúc chuyện sinh con.

Theo như bạn bè của vợ kể thì họ từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Người đàn ông đó hiện giờ đã ra nước ngoài kinh doanh và định cư. Còn vợ tôi, sau khi ra trường và đi làm mới quen biết rồi nhận lời yêu tôi.

Tôi không bao giờ ghen tỵ hay so sánh với quá khứ của vợ vì bản thân tôi cũng yêu nhiều nhưng chuyện tình chẳng đi đến đâu vì gặp phải những người không phù hợp. Nhưng với vợ tôi thì khác, cô ấy là người phụ nữ của công việc nhưng sống rất nội tâm và tình cảm. 

Từ khi sống chung với nhau, vợ tôi rất ít khi nhắc về quá khứ nhưng tôi cảm thấy vợ vẫn dành một góc tình cảm cho người cũ. Điển hình là việc cô ấy khóa kỹ những món đồ kỷ niệm thời sinh viên trong ngăn tủ, đó dường như là thứ bất khả xâm phạm mà tôi không được động đến.

Cô ấy nói ai cũng có những thứ dành cho riêng mình và cô ấy muốn kỷ niệm ngủ yên trong ngăn tủ đó. Thế nhưng, dạo này vợ và người yêu cũ nhắn tin qua lại khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi nghĩ ngợi rồi thấy tự ti vì khía cạnh nào tôi cũng không bằng người đàn ông ấy.

Vợ nhắn tin cười tủm tỉm một mình, lén lút theo dõi, không phải ngoại tình mà làm chuyện tày đình này sau lưng tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không đẹp trai, không kiếm được nhiều tiền, lại có nhiều thói xấu của đàn ông... Tôi lo lắng không biết vợ có thất vọng về chồng và nuối tiếc khi nhìn lại người xưa.

Càng suy nghĩ tôi càng nung nấu ý định phải đọc trộm tin nhắn của vợ và người cũ xem họ đã nhắn cho nhau những gì, người ấy có thả lời ong bướm với vợ tôi không...

Một tối, đợi vợ ngủ say, tôi quyết định đọc trộm tin nhắn của vợ trong điện thoại, mật khẩu rất đơn giản là số ngày sinh của cô ấy. Sau vài phút truy ngược lại lịch sử trò truyện, tôi tá hỏa khi họ không hề ôn lại kỷ niệm xưa hay tán tỉnh, hẹn hò mà mỗi tháng vợ tôi gửi cho người cũ 10 triệu.

Tôi lập tức cho rằng đó là lý do cô ấy mãi không chịu sinh con, vì cô ấy còn mải kiếm tiền gửi cho người cũ. Giận run người, tôi gọi vợ dậy chất vấn thì cô ấy ôm mặt khóc.

Vợ tôi thừa nhận đó là người yêu cũ nhưng hiện tại giữa họ không có gì cả. Trước đây, dù đã chia tay nhau nhưng khi bố vợ tôi bị bệnh nặng, chính người đàn ông ấy đã bán cổ phần công ty và đưa cho vợ tôi 400 triệu để chạy chữa cho bố thì ông mới sống đến giờ.

Số tiền đó cô ấy chưa có điều kiện trả cho người ta. Cách đây hơn một năm vợ tôi mới biết người cũ ở nước ngoài bị lừa hết tiền nên trở về Việt Nam làm ăn. Vì anh ta gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu lại từ đầu nên vợ tôi quyết định mỗi tháng gửi cho anh ta 10 triệu như một cách cảm ơn chuyện năm xưa. Chuyện như thế mà vợ không nói với tôi, nếu biết sớm thì tôi cũng sẽ ủng hộ chứ đâu thành người đàn ông nhỏ nhen thế này.

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Sau khi hai vợ chồng có những phút giây nồng nhiệt bên nhau, tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa nhưng khi quay lại thì phát hiện Vân đang nằm im bất động trên giường.

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