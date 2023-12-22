Vợ nằng nặc ép chồng uống sữa trong đêm tân hôn, giả vờ uống thì nửa đêm tỉnh dậy, tôi bủn rủn tay chân khi thấy cảnh tượng trước mắt

Vào đêm tân hôn, Tiểu Dương tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Lâm Mộc từ chối vì anh không thích uống rượu.

Lâm Mộc năm nay 30 tuổi, anh luôn làm việc trong phòng thí nghiệm nên tính tình có phần khó gần và rất ít bạn bè. Dưới sự giới thiệu của một người bạn, Lâm Mộc gặp Tiểu Dương. Tiểu Dương là cô gái hồn nhiên, hoạt bát, cô dạy cùng trường với Lâm Mộc. Hai người có tính cách bổ sung cho nhau, sau một thời gian hẹn hò, Lâm Mộc và Tiểu Dương chính thức kết hôn. Vào đêm tân hôn, Tiểu Dương tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Lâm Mộc từ chối vì anh không thích uống rượu. Trước khi đi ngủ, Tiểu Dương pha một ly sữa nóng cho chồng uống, cô nói rằng uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Vốn dĩ đây là hành động đầy quan tâm của vợ nhưng làm trong phòng thí nghiệm nhiều năm, Lâm Mộc nhìn thấy trong ly sữa có những viên thuốc nhỏ chưa tan.

Ảnh minh họa: Internet Lâm Mộc phân vân nhưng anh không hỏi vợ, anh giả vờ mang ly sữa ra ban công thổi trước khi uống rồi lén đổ xuống chậu hoa. 5 phút trôi qua, Lâm Mộc giả vờ như đang ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy. Tiểu Dương lay người chồng xem anh đã thực sự ngủ chưa. Khi xác định Lâm Mộc đã ngủ, Tiểu Dương vội vàng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Khi Tiểu Dương định đổ ra ga giường thì Lâm Mộc bật đèn lên, Tiểu Dương sợ hãi làm lọ thuốc này đổ khắp nơi. Lâm Mộc rất tức giận, là đàn ông anh hiểu được việc làm của Tiểu Dương. Anh hỏi vợ đang làm gì đó thì Tiểu Dương chỉ khóc. Hóa ra, Tiểu Dương là một cô gái rất bảo thủ, trước đây cô đã từng có bạn trai, sau khi hai người chụp hình cưới xong xuôi cô mới đồng ý ở chung phòng với bạn trai. Vậy nhưng cuối cùng Tiểu Dương lại bị người đàn ông này lừa dối nên đành chia tay.

Mẹ Tiểu Dương nói rằng đàn ông rất coi trọng trinh tiết nên mong con gái không nên nói chuyện này với chồng. Tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, mọi người đều nói rằng người chồng rất để ý đến lần đầu tiên của vợ nên tuyệt đối không được nói ra chuyện quá khứ. Chính vì vậy Tiểu Dương đã dùng cách này để lừa Lâm Mộc. Nghe đến đây, Lâm Mộc vừa giận vừa thương Tiểu Dương, anh ôm cô vào lòng và nói rằng, anh quan tâm đến cuộc sống sau này của hai người hơn là lần đầu tiên ấy. Lâm Mộc mong muốn Tiểu Dương thành thật với mình là đủ rồi. Nhận được sự tha thứ của chồng, Tiểu Dương càng yêu và tôn trọng anh hơn.

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