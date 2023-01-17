Vợ lười làm việc nhà, còn đưa ra lý do "xanh rờn" khiến tôi ngán ngẩm

Tâm sự 17/01/2023 20:52

Tôi cũng giúp đỡ việc nhà rất nhiều. Nhưng vợ tôi phải hiểu rằng cô ấy không phải "máy đẻ", cô ấy là vợ tôi, là nửa chủ nhân của căn nhà này thì cũng nên có những trách nhiệm khác.

Vợ chồng tôi sống với nhau 7 năm rồi và càng ngày tôi càng không hiểu nổi cô ấy. Tôi cảm thấy chúng tôi đang mất dần sự thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia dù tôi đã rất cố gắng trò chuyện, quan tâm, chăm sóc vợ.

Chúng tôi có 2 con nhỏ, cháu lớn thì đang học lớp 1 còn cháu bé thì đang học mầm non. Vợ tôi làm công việc văn phòng, việc không nặng nề lắm, lương tháng thấp và thời gian cũng thoải mái. Tôi không yêu cầu vợ phải bươn chải kiếm tiền vì lương tôi đủ nuôi cả gia đình, tháng nào tôi cũng đưa vợ 20 triệu chi tiêu chứ không phải là ít. Cô ấy đi làm vì niềm vui và muốn được giao lưu kết bạn, tôi cũng đồng ý.Nhưng 1 năm trở lại đây, vợ tôi không chịu làm việc nhà.

Vợ lười làm việc nhà, còn đưa ra lý do 'xanh rờn' khiến tôi ngán ngẩm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nấu nướng cũng tìm cách giản tiện nhất có thể. Chẳng hạn cô ấy mua mấy món thức ăn sẵn về bỏ tủ lạnh, đến bữa thì lấy ra quay lò vi sóng hoặc xào nấu lại một chút là được. Mặc dù không ngon miệng lắm nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ăn mà không chê bai một lời. Song nhà cửa thì cô ấy hoàn toàn không động đến. Thấy nhà bẩn thì tôi tự quét dọn lau chùi chứ vợ coi như không thấy. Quần áo cô ấy cho vào máy giặt, tôi biết thì mang ra phơi, tôi quên thì cứ để im trong máy giặt vài ngày là chuyện thường.

 

Mỗi khi tôi nhắc nhở vợ thì cô ấy gào lên: "Tôi đã sinh cho anh 2 đứa con, anh có biết tổn hại bao nhiêu sức khỏe, vóc dáng, cơ thể của tôi không? Anh có làm việc nhà, có chăm sóc tôi thêm 30 năm nữa cũng không bù lại được".

Quả thật, đứng trước "câu thần chú" đó, tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ biết âm thầm cầm chổi lên tiếp tục lau dọn rồi rửa bát đổ rác…

Đúng, tôi biết việc sinh đẻ là một trong những công việc vất vả, nặng nề và nguy hiểm nhất của phụ nữ. Tôi rất biết ơn vợ đã sinh cho tôi 2 đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Vì yêu thương vợ con mà tôi đã xóa sổ hết các trò nhậu nhẹt, bia rượu, tụ tập cuối tuần với bạn bè để quanh quẩn bên vợ con. Tôi cũng giúp đỡ việc nhà rất nhiều. Nhưng vợ tôi phải hiểu rằng cô ấy không phải "máy đẻ", cô ấy là vợ tôi, là nửa chủ nhân của căn nhà này thì cũng nên có những trách nhiệm khác.

Vợ lười làm việc nhà, còn đưa ra lý do 'xanh rờn' khiến tôi ngán ngẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ấy vậy mà 1 năm qua, dù con đã lớn, vợ lại vin vào chuyện sinh đẻ khiến tổn hại cơ thể, rồi thì da bụng chảy sệ, người mất dáng, thiếu máu… để lười biếng và mặc kệ tôi loay hoay với việc nội trợ.

Trước kia cô ấy đâu như vậy. Tôi còn nghi ngờ có ai đó xúi bẩy vợ tôi phản kháng kiểu này. Giờ tôi biết nói như thế nào để cô ấy hiểu rằng chăm chút nhà cửa cũng là trách nhiệm của cô ấy? Cứ thế này thì tôi càng ngày càng mệt mỏi và thiếu cảm giác ấm áp từ vợ. Hi vọng các bạn độc giả có thể cho tôi lời khuyên.

Nhờ em gái lên chăm gái đẻ, tôi chưa kịp vui sướng thì cay đắng khi biết chồng ve vãn em mình

Nhờ em gái lên chăm gái đẻ, tôi chưa kịp vui sướng thì cay đắng khi biết chồng ve vãn em mình

Con bé sợ quá, khóc lóc van xin, dọa tự sát, mới được buông tha. Tôi nghe em gái kể mà nước mắt tuôn rơi, không ngờ chồng mình lại đốn mạt đến vậy. Vừa xấu hổ với em, vừa tức bản thân mình, vừa căm phẫn gã chồng hèn hạ, tôi chỉ biết ôm em gái mà khóc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 57 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả