Vợ lê bộ dạng tả tơi về nhà lúc 2h sáng, tôi sấn sổ tát vợ 'cháy máy', ai ngờ vợ chỉ thốt một câu này mà tôi tái mặt, quỳ lạy xin lỗi

Tâm sự 05/02/2023 16:38

Hôm đó Đức về sớm, đón con, cho con ăn rồi tắm rửa ngồi đợi vợ nhưng mãi vẫn không thấy Ngân về. Quá 2h đêm, cửa mở, nhìn Ngân bước vào bộ dạng mệt mỏi tả tơi, Đức chạy ra sấn sổ tát vợ.

Đức và Ngân cưới nhau đã được 5 năm, trải qua nhiều biến cố mới đến được với nhau nên Đức vẫn tâm niệm rằng sẽ không bao giờ bỏ vợ. Thế mà lời thề đó của anh lại bị phá hỏng khi Hân xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Ngân làm bác sỹ ở một bệnh viện lớn, chị bận rộn tối ngày và cũng chỉ sinh được cho anh 2 cô con gái nên khi Hân xuất hiện, anh đã nghĩ ngay đến việc lập phòng nhì và để Hân sinh cho mình một cậu con trai.

Nhưng Ngân giỏi giang, chị lo chu toàn mọi thứ và không để Đức phải hổ thẹn bất cứ điều gì nên anh vẫn muốn ở với chị. Chỉ có điều tính tham lam của Đức đã khiến anh mờ mắt, anh vừa muốn có vợ, vừa muốn có bồ.

Vợ lê bộ dạng tả tơi về nhà lúc 2h sáng, tôi sấn sổ tát vợ 'cháy máy', ai ngờ vợ chỉ thốt một câu này mà tôi tái mặt, quỳ lạy xin lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đức phân phối thời gian rất hợp lý, không để cho Ngân nghi ngờ và luôn làm tròn vai trò của một người chồng, người cha tốt. Đức hài lòng về bản thân mình khi hai vai gánh vác cả hai giang sơn. Anh nghĩ nếu khéo léo thì có khi anh giấu được cả đời và hạnh phúc cả đời với cả hai người phụ nữ cũng nên.

Ngân là một người phụ nữ hiền hậu và giỏi giang. Đức là mối tình đầu của chị nên chị rất trân trọng và gìn giữ. Chị tin anh vì anh luôn là một người chồng, người cha tốt, anh về nhà đúng giờ, giúp chị chăm các con khi công việc của chị bận rộn và phải trực liên tục.

Ấy thế mà đùng một cái, người ta nghe hai vợ chồng to tiếng với nhau. Hôm đó Đức về sớm, đón con, cho con ăn rồi tắm rửa ngồi đợi vợ nhưng mãi vẫn không thấy Ngân về. Quá 2h đêm, cửa mở, nhìn Ngân bước vào bộ dạng mệt mỏi tả tơi, Đức chạy ra sấn sổ tát vợ:

- Cô đi đâu giờ mới về? Không trực mà đi đú đởn với thằng nào giờ mới về? Cô to gan lắm, giờ còn đi quá 12h, loại đàn bà như cô thật khó chấp nhận.

Ngân không nói gì, chị không nghĩ anh sẽ tát vợ, chị đi thẳng vào phòng khách, anh đi theo hùng hổ quát:

- À, dạo này cô còn khinh tôi không nói gì à? Láo toét quá nhỉ.

Lúc này Ngân mới bình thản đáp:

- Bồ anh gọi bảo con trai anh sốt cao, tôi không tới thì nó chết rồi.

Vợ lê bộ dạng tả tơi về nhà lúc 2h sáng, tôi sấn sổ tát vợ 'cháy máy', ai ngờ vợ chỉ thốt một câu này mà tôi tái mặt, quỳ lạy xin lỗi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đức cứng họng, không nói được câu nào, chị vứt túi xuống ghế rồi chui vào nhà tắm. Ngân quá mệt mỏi khi phải làm việc cả ngày trong bệnh viện rồi phải chịu đựng cảnh bồ chồng gọi điện thoại hạch sách bắt đến cứu con vì cô ta bảo rằng, chị không đẻ được con trai cho nhà anh, nếu chị không cứu thì nhà anh không có cháu đích tôn.

Ngân với lương tâm của một bác sỹ đã làm hết nhiệm vụ của mình, nhưng sau khi xong ca cấp cứu, chị đã thất vọng kinh khủng. Chị không ngờ chồng chị là người như vậy.

Ngân ngồi lỳ trong phòng ngủ, anh đứng ngoài gõ cửa rồi cầu xin:

- Ngân ơi, tha cho anh, anh biết anh sai rồi.

Nhưng cả đêm hôm đó, Ngân không mở cửa cho Đức. Cô bồ của chồng chị nghe nói đã gọi cho anh cả chiều nhưng khi về nhà anh toàn tắt máy nên cô ta phải gọi cho chị. Tối hôm đó, cô ta cũng gọi cho Ngân bảo nhanh làm thủ tục ly hôn để cô ta còn cưới anh.

Sáng hôm sau, Ngân đưa cho chồng lá đơn ly hôn rồi tự mình đưa con đi học. Chị không mắng mỏ hay đay nghiếm gì chồng cả. Với chị, giây phút biết được sự thật mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.

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