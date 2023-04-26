Vợ đi vắng, thấy con gái riêng quấn quýt với cha dượng nên rất yên tâm, nhưng ngày về nhà bất ngờ phát hiện thứ ấy trên giường, cô suy sụp

Tâm sự 26/04/2023 01:46

Dù nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không tin nổi những điều mà chồng đã làm sau lưng mình, con gái tôi còn chứng kiến điều ấy.

Tôi từng ly hôn, có với chồng cũ 2 đứa con chung. Sau khi ly hôn, tôi và chồng mỗi người nuôi một con. Chồng tôi nuôi con trai 6 tuổi, còn tôi nuôi con gái 9 tuổi.

Không lâu sau thì tôi tái giá với chồng hiện tại. Tôi quen biết anh qua bạn bè. Anh không quá nổi bật, chỉ được cái tính hiền lành, chịu khó làm ăn. Tôi đã từng dở dang nên không kén chọn, chỉ cần chấp nhận và yêu thương con gái tôi là được.

Quả thật chồng hiện tại rất yêu quý con gái của tôi. Càng quen biết nhau lâu thì anh càng quan tâm, bao dung và hết lòng với con tôi. Sau khi lấy nhau, gia đình của tôi ngày một vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.

Đến một lần tôi phải đi công tác xa nhà vài ngày, tôi định gửi con gái riêng sang nhà ngoại nhưng lại ngại bà cực, vì lúc đó chị dâu của tôi vừa mới sinh. Chồng tôi thấy tôi đắn đo thì nói cứ để anh trông con cho, vì tôi đi cũng có 5 ngày mà thôi. Tôi thấy chồng nói thế, lại nhìn con gái quấn quýt anh nên yên tâm đồng ý.

Vợ đi vắng, thấy con gái riêng quấn quýt với cha dượng nên rất yên tâm, nhưng ngày về nhà bất ngờ phát hiện thứ ấy trên giường, cô suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 ngày xa nhà, tôi thường gọi video call về cho chồng con. Con lúc nào cũng nói vui vẻ, còn kể được chồng tôi yêu thương, quan tâm chu đáo. Tôi thấy biết ơn chồng nhiều lắm. Sau khi đi công tác về thì chồng và con gái tôi không có ở nhà. Hôm đó là thứ bảy, chồng tôi đã đưa con gái sang nhà ngoại chơi từ tối hôm qua. Bây giờ chắc anh đang đi cà phê với bạn như đã nói với tôi.

 

Tôi bắt tay vào dọn dẹp, nhà cửa thiếu vắng phụ nữ thì khó tránh khỏi bừa bộn. Nhưng lúc tôi vào phòng con gái dọn dẹp giường cho con thì giật mình khi thấy một vết máu trên nệm. Con gái tôi mới 9 tuổi, không hề có dấu hiệu dậy thì sớm, vậy vết máu này ở đâu ra?

Tôi vội vội vàng vàng qua nhà ngoại tìm con gái. Mấy ngày tôi gọi về nhà, con gái tôi không hề có dấu hiệu gì bất thường, luôn hồn nhiên vui vẻ. Cồn cào trong dạ, tôi hỏi thẳng con rằng bố dượng có làm gì kỳ lạ với con không, có động chạm lên những nơi nhạy cảm trên người con không. Con gái tôi vẫn vô tư trả lời không có. Chỉ khi nghe con nói như thế thì tôi mới thấy nhẹ người đi.

Vợ đi vắng, thấy con gái riêng quấn quýt với cha dượng nên rất yên tâm, nhưng ngày về nhà bất ngờ phát hiện thứ ấy trên giường, cô suy sụp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi đưa con gái về nhà, tôi hỏi con sao trên nệm lại có vết máu. Con nói không biết, lúc con ở nhà thì không hề thấy. Hôm qua chồng tôi ở nhà một mình, vậy là vết máu này có liên quan đến anh.

Sau khi bị tôi tra hỏi ráo riết, chồng tôi không thể giấu được nữa. Anh thú nhận gặp lại người yêu cũ khi đi ăn tiệc với bạn bè. Cả hai đều say, anh đưa cô ta về nhà rồi xảy ra quan hệ. Vết máu kia chính là của cô ta. Chồng tôi xin lỗi tôi rất nhiều, nói rằng chỉ là nhất thời say rượu không kiểm soát được hành vi. Anh chắc chắn với tôi không hề còn tình cảm với người yêu cũ.

 

Dù chồng tôi có nói lý do gì thì cũng không thể phủ nhận anh đã phản bội vợ. Anh có tình một đêm với người yêu cũ. Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân thứ hai của tôi chỉ vừa bắt đầu đã phải kết thúc sao?

 

Đêm hôm khuya khoắt lại thấy chồng rời ra khỏi giường, nghi ngờ anh có việc lạ, tôi lén lút đi theo sau để rồi sững sờ với việc anh đang làm

Đêm hôm khuya khoắt lại thấy chồng rời ra khỏi giường, nghi ngờ anh có việc lạ, tôi lén lút đi theo sau để rồi sững sờ với việc anh đang làm

Chồng bỗng biến mất khỏi giường như vậy càng khiến tôi lo lắng. Nào ngờ cảnh phía sau ấy, tôi hoảng loạn tột cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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