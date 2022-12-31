Vợ giân dỗi ngủ riêng vì tôi cấm về quê chăm mẹ ốm, đêm lén đẩy cửa phòng vợ thì phát hoảng khi nghe tiếng ngáy lạ

Con trai tôi vừa tròn 1 tuổi nên vợ mới đòi đưa theo về chăm mẹ ốm. Nhưng vừa nghe tôi bảo gửi về quê cho bà nội nuôi dài hạn là lại sợ xanh mặt, không dám ý kiến gì nữa. Vợ tôi không đòi đi chăm mẹ nữa nhưng lại giận dỗi bế con sang phòng khác ở riêng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, đang thuê nhà làm việc trong trung tâm thành phố. Mẹ vợ thì ở ngoại ô, cách chỗ chúng tôi hơn chục cây số, còn bố mẹ tôi dưới quê tỉnh lẻ. Con trai tôi vừa tròn 1 tuổi nên vợ mới đòi đưa theo về chăm mẹ ốm. Nhưng vừa nghe tôi bảo gửi về quê cho bà nội nuôi dài hạn là lại sợ xanh mặt, không dám ý kiến gì nữa. Vợ tôi không đòi đi chăm mẹ nữa nhưng lại giận dỗi bế con sang phòng khác ở riêng. Tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần cô ấy vẫn ở nhà cơm nước dọn dẹp là được. Đã qua ba ngày rồi từ khi vợ tách sang phòng khác ngủ, tối qua gần 12h đêm tôi khó ngủ dậy uống nước, đi qua phòng vợ ngủ thấy cửa không khóa trong. Tôi nhẹ nhàng đẩy vào nhìn con thì giật mình nghe được tiếng ngáy ngủ lạ lẫm vang lên trên giường ngủ của vợ.

Ảnh minh họa: Internet Vợ tôi không ngáy ngủ bao giờ, con tôi còn nhỏ lại càng không. Tiếng ngáy to và rõ khiến tôi khó hiểu vô cùng. Tôi đang định lay vợ dậy bảo cô ấy kiểm tra xem đó là tiếng gì thì vừa hay vợ tỉnh. Cô ấy lập tức với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối đầu lên xem như một phản xạ. Sau đó như thể xác nhận được chuyện gì yên tâm rồi, lại đặt điện thoại xuống định ngủ tiếp. Vợ giật mình khi phát hiện ra tôi đứng ngoài cửa. Lúc này tôi mới phát hiện ra tiếng ngáy đó phát ra từ chính điện thoại của vợ. Bước vào cầm lên xem, tôi sững sờ thấy màn hình đang hiển thị cuộc gọi qua facebook với mẹ vợ!

- Người già ốm đau khó lường, tôi làm vậy để kịp thời phát hiện ra chuyện gì, còn gọi điện nhờ bác hàng xóm sang giúp, chứ tôi cũng chẳng thể chạy về ngay lập tức với mẹ được. Nghe cách xưng hô là biết vợ vẫn đang giận tôi. Hóa ra cô ấy không yên tâm đêm hôm mẹ ở nhà một mình nên đã tải Facebook cho điện thoại của bà. Trước khi bà đi ngủ, cô ấy sẽ kết nối cuộc gọi qua Facebook rồi để đó cả đêm theo dõi. Nửa đêm có chuyện gì, mẹ vợ kịp thời báo cho con gái được ngay lập tức. Tiếng ngáy ngủ là tiếng của mẹ vợ. Ảnh minh họa: Internet Về phòng 1 mình mà tôi không ngủ nổi. Nghĩ đến hành động của vợ mà xót xa hối hận quá. Ngẫm lại tôi thấy mình thật ích kỷ, vô tâm. Ai cũng lo cho cha mẹ đẻ cả, nhỡ sau này vì lý do gì đó tôi không về chăm bố mẹ được, em rể cũng cấm em gái tôi về thì sao? Nhỡ đêm hôm bố mẹ 1 mình không ai bên cạnh thì sao? Sáng hôm sau, tôi xin lỗi vợ và đích thân đưa mẹ con cô ấy về với bà ngoại. Ngày đi làm, nếu tối về sớm tôi cũng sẽ về chơi với bà và vợ con. Lúc nào bà khỏe hẳn thì tôi mới đón vợ về.

Dưới ánh đèn mờ ảo, vợ chồng đang 'cuồng nhiệt' trong đêm tân hôn thì hoảng hồn thấy thứ nhô lên ngay cạnh giường Chúng tôi tiến đến hôn nhân một cách rất chóng vánh, ngắn ngủi chỉ sau 1 tháng quen nhau. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và chồng nên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng chồng tôi là một người dịu dàng và chu đáo, nửa đầu của đêm tân hôn diễn ra rất suôn sẻ.

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