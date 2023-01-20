Kết hôn khi hai đứa đều 26 tuổi, vợ chồng tôi định kế hoạch thêm khoảng 2 năm mới sinh con. Có tích lũy, kinh tế ổn định thì con sẽ được hưởng những điều kiện tốt nhất. Ai mà ngờ được khi tôi còn đang mơ về một tổ ấm sum vầy với những đứa trẻ, vợ chồng hạnh phúc bên nhau thì khoảng thời gian đó cô ấy liên tục kiếm cớ gây sự cãi nhau với chồng.

Sau đó tôi phát hiện ra cô ấy có mối quan hệ mờ ám với một người đồng nghiệp, nghe đâu nhà rất giàu. Tôi đau khổ phát hiện người phụ nữ mình tin yêu hóa ra lại nông nổi, đứng núi này trông núi nọ như vậy, tình nghĩa bao năm cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến ngày hôm đó, vợ dọn đồ ra khỏi nhà bỏ đi, tôi cũng chỉ đứng nhìn không níu kéo.

Hễ vợ chồng tranh cãi là cô ấy lại than trách lấy nhầm chồng, hối hận khi yêu và cưới tôi. Có vài lần vợ còn đòi ly hôn: "Tôi còn trẻ thừa sức tìm được cơ hội mới, tôi xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn so với hiện tại". Ban đầu tôi còn bỏ qua, nhường nhịn vợ nhưng cô ấy lặp đi lặp lại quá nhiều khiến tôi tự ái. Tôi đâm bất cần, nói thẳng vợ tìm được người tốt hơn thì cứ đi.

Không ngờ được mấy ngày sau tôi lại nhận được điện thoại của mẹ vợ. Bà hỏi hai vợ chồng cãi nhau thế nào mà vợ tôi về quê. Tôi ngớ người, cứ nghĩ cô ấy phải đến với người đàn ông kia, đằng này còn xin nghỉ cả làm để về quê. Sau ấy vài hôm mẹ vợ lại gọi cho tôi nói qua tình hình về cô ấy, vợ vẫn ở quê, bảo rằng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Trong lòng tôi thấy là lạ, lại nhớ vợ và nghĩ có lẽ chúng tôi nên cho nhau thêm cơ hội, đừng vì cãi vã nông nổi mà chia tay. Kể cả cô ấy có say nắng người kia thì tôi cũng chấp nhận tha thứ. Vợ về quê nghĩa là không có tiến triển gì với hắn ta cả.

4 tháng sau, khi đã quyết định rõ ràng, tôi liền về quê ngoại, xác định nói chuyện với vợ rồi đón cô ấy lên. Vợ thấy tôi về thì ngơ ngác mà tôi cũng giật mình khi nhìn thấy cô ấy. Vợ tôi gầy, xanh xao đi nhiều. Có lẽ là cô ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Tôi đau lòng ôm chầm lấy vợ, đưa tay vuốt mái tóc của cô ấy như mọi lần. Ai ngờ vợ vội vùng ra, tay tôi đang cầm lọn tóc của cô ấy, bất ngờ chưa kịp buông tay nên tóc vợ bị kéo mạnh. Đến khi nhìn lại cô ấy mà tôi không khỏi bàng hoàng, mái tóc của vợ đã nằm trên tay tôi, còn đầu cô ấy thì không còn sợi tóc nào. Cô ấy đang đội tóc giả!

Ảnh minh họa: Internet

Vợ chạy ào vào trong phòng, đóng chặt cửa khóc nức nở. Lúc đó nghe mẹ vợ kể tôi mới biết vợ đang điều trị ung thư. Mấy tháng gây sự với tôi là vì cô ấy phát hiện bệnh và cố tình đóng kịch để chia tay tôi. Về quê, cô ấy điều trị ở bệnh viện tỉnh. Mẹ vợ thương con gái nhưng cô ấy kiên quyết không muốn cho tôi biết, cuối cùng bà liên lạc với tôi cũng chỉ nói vài chuyện qua loa chứ không kể rõ.

"Nó bảo không muốn con nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, xấu xí thảm hại của nó. Chẳng biết có điều trị khỏi không, nó không muốn để lại cho con ấn tượng xấu, luôn muốn được xinh đẹp trong mắt con", mẹ vợ lau nước mắt giải thích với tôi. Trái tim tôi đau đớn vì thương vợ.

Tại sao cô ấy lại không nói rõ với tôi? Giờ đã biết rồi, đời nào tôi chịu để vợ ở quê. Tôi phải đón cô ấy lên chăm sóc. Dù vợ có gầy mòn xấu xí, tôi cũng chẳng bao giờ chê bai, bởi giữa chúng tôi đâu chỉ là một tình yêu thoáng qua. Tôi coi vợ chẳng khác gì người thân trong nhà. Dẫu sau này thế nào thì lúc còn ở bên nhau tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt!