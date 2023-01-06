Vợ đi công tác, tối đến sang nhà cậu bạn thân chơi bỗng nghe giọng nói quen thuộc vọng ra từ nhà tắm, cảnh tượng tiếp theo khiến tôi đứng chôn chân

Cách đây một tuần, vợ tôi thông báo đi công tác 3 ngày. Tôi chẳng nghi ngờ gì, chỉ dặn dò vợ nếu rảnh rỗi thì gọi điện về cho tôi vì tôi ở nhà một mình cũng rất buồn chán. Vợ tôi vâng dạ rồi xách hành lý ra khỏi nhà.

Tôi và vợ vừa lấy nhau được tròn 8 tháng. Chúng tôi vẫn chưa sinh con, cuộc sống vợ chồng khá êm đềm, suôn sẻ. Dự định của chúng tôi là qua sang năm sẽ lên kế hoạch sinh em bé, để gia đình có thêm thành viên. Thế nhưng đã có một chuyện xảy ra khiến cho kế hoạch đấy có lẽ bị đổ bể vĩnh viễn.

Trước khi đến nhà Chiến, tôi đã gọi điện nhưng không có ai nghe máy. Biết chỗ ở của Chiến, tôi đi thẳng tới đó luôn vì tôi nghĩ chắc Chiến chỉ ở nhà chứ cũng chẳng đi đâu. Đến nơi, tôi bấm chuông cửa mãi Chiến mới ra mở cửa. Tôi đoán có khi Chiến đang ngủ cũng nên.

Thế nhưng ngày đầu tiên xa nhà, có lẽ vợ tôi rất bận rộn nên chẳng có thời gian gọi điện về cho chồng. Tôi nhắn tin thì cô ấy đáp lại qua loa rồi bảo mệt, cần đi ngủ sớm. Hôm sau, buổi tối rảnh rỗi, ở nhà cũng chán nên tôi đã đến nhà cậu bạn thân tên Chiến chơi. Định rủ Chiến ra quán cà phê ngồi hoặc đi nhậu với nhau một bữa.

Nhìn thấy tôi Chiến khá bất ngờ nhưng vẫn mời tôi vào nhà. Tôi rủ Chiến đi nhậu, cậu ta đồng ý ngay không do dự và bảo tôi ngồi đợi để cậu ta đi thay đồ. Chiến vào phòng ngủ thay đồ, tôi cũng đứng dậy vào toilet. Vì đã đến nhà Chiến chơi vài lần nên tôi rất thông thạo kết cấu căn nhà của cậu ta. Căn hộ nhỏ nhỏ nên nhà tắm và toilet chung nhau. Cửa nhà tắm hơi hé mở, rõ ràng không có ai trong đó nhưng lại có ánh điện sáng.

Tôi vừa đặt tay lên nắm cửa thì bỗng có tiếng phụ nữ vang lên: “Ai đến tìm anh thế? Anh đuổi họ về rồi à? Vào đây với em nhanh lên anh..”. Tôi hóa đá khi nhận ra giọng nói ấy rất quen thuộc. Đó chính là tiếng của vợ tôi chứ không phải ai khác!

Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng tôi dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ ngùn ngụt, tôi xô cửa xông vào thì chứng kiến được một cảnh tượng có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được. Vợ tôi - đáng lẽ giờ này đang đi công tác thì lại không một mảnh vải che thân, đứng trong nhà tắm của cậu bạn thân của tôi!

Cô ấy nhìn thấy tôi thì hét lên thất thanh, vội lấy khăn tắm quấn quanh người. Ô hay, tôi mới là chồng cô ấy cơ mà? Tại sao cô ấy có thể khỏa thân mời gọi Chiến vào với mình, song vừa nhìn thấy chồng lại sợ hãi che lại cơ thể?

Chiến nghe được tiếng hét của vợ tôi cũng lao nhanh tới. Chuyện đến nước này thì cũng chẳng khó để lý giải. Rõ ràng vợ tôi và bạn thân của tôi đang tằng tịu với nhau. Vợ tôi nói dối chồng là đi công tác nhưng thực tế lại đến nhà người tình hú hí. Thảo nào không có thời gian nhắn tin, gọi điện cho chồng. Lúc nãy tôi gọi điện cho Chiến, hắn ta không nghe máy vì còn đang bận vui vẻ với vợ tôi trong nhà tắm. Đúng là một màn làm tình cuồng nhiệt và say mê, còn đổi gió trong nhà tắm nữa đấy!

Tôi gầm lên bắt hai kẻ ấy phải cho tôi một câu trả lời. Hóa ra họ đã lén lút qua lại với nhau cả nửa năm nay, tức là chỉ sau đám cưới của tôi đúng 2 tháng. Vợ tôi thú nhận đã thích Chiến từ lâu. Vì Chiến là bạn thân của tôi nên khi có người yêu thì tôi đã mang đến giới thiệu với cậu ta. Song khi ấy Chiến đang có bạn gái. Chúng tôi vừa cưới xong thì Chiến cũng chia tay người yêu. Thế là vợ tôi lập tức quay ra tán tỉnh Chiến, cho dù cô ấy vừa kết hôn với tôi chưa lâu. Như thế đủ biết là tình cảm vợ tôi dành cho Chiến lớn cỡ nào.

Đúng như tôi nghĩ, vợ tôi sau khi thú nhận tình cảm với Chiến thì cô ấy đòi ly hôn. Cô ấy bảo muốn ở bên người đàn ông cô ấy thật sự yêu. Oái oăm thay Chiến lại không chấp nhận. Chiến xin lỗi tôi, tôi mong tôi tha thứ cho hành động bỉ ổi, vô liêm sỉ của cậu ta. Cậu ta biện minh rằng lúc ấy vừa thất tình, vợ tôi lại chủ động quyến rũ nên đã không làm chủ được bản thân. Nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không cưới vợ tôi.

Đúng là một trò hề không hơn không kém. Tôi không quan tâm hai người đó có đến với nhau hay không. Chỉ biết tôi chắc chắn sẽ ly hôn vợ, đồng thời cũng tuyệt giao, chẳng bạn bè gì với Chiến nữa!