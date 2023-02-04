Sáng hôm sau dậy mở máy thấy báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của vợ, anh mới gấp gáp về nhà.

Sát ngày vợ sinh, chồng Nga vẫn lẻn đi hú hí với nhân tình. 1 giờ sáng Nga trở dạ, đau đớn, tức tưởi, gọi điện cho chồng nhưng anh tắt máy. Nga gắng gượng gọi taxi rồi vơ đồ vào viện. Tài xế hỏi Nga: “Chồng chị đâu mà để chị đi đẻ 1 mình thế này?” Nga chỉ biết ứa nước mắt, không đáp. Đến nơi, tài xế tốt bụng giúp đỡ Nga vào phòng chờ đẻ, còn đi xin cho Nga phích nước nóng. Nga vẫn kiên nhẫn bấm số gọi chồng nhưng đáp lại chỉ là tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi…” lạnh lùng. Bấy giờ chồng Nga đang nằm trong vòng tay ấm áp của tình nhân. Sáng hôm sau dậy mở máy thấy báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của vợ, anh mới gấp gáp về nhà. Thế nhà cửa trống không, chồng Nga mới sực tỉnh và lao ngay vào viện. Có điều, khi chồng Nga tới viện thì Nga đã xin ra viện rồi. Anh cuống cuồng gọi điện cho vợ nhưng vợ đã tắt máy. Anh bắt xe hơn 100km về nhà mẹ đẻ của Nga nhưng cả nhà đều ngơ ngác vì không thấy Nga nói và Nga cũng không về đây. Bố Nga giận dữ quát: “Mày mà không tìm được con tao, cháu tao thì tao sẽ giết chết mày!”.

Ảnh minh họa: Internet Chưa bao giờ chồng Nga lâm vào cơn khủng hoảng như thế, anh gọi điện tới mọi người quen của 2 vợ chồng hỏi han và đều chỉ nhận lại cái lắc đầu. Anh lao xe như điên trên đường, đến các cây cầu xem có phải Nga nghĩ quẩn, bế con ra đây không. 8 giờ tối, chồng Nga về nhà, toàn thân mệt lả, râu mọc um tùm. Anh thấy hối hận vô cùng vì đã ngoại tình mà còn vô tâm với vợ. Anh nghĩ, nếu có phép màu giúp anh gặp được vợ con lúc này, anh nhất định sẽ không bao giờ phản bội cô ấy nữa.

Đúng lúc ấy thì điện thoại chồng Nga vang lên. Cái tên cô bồ xuất hiện trên màn hình khiến anh lưỡng lự 1 lúc mới bắt máy: - Em à, giờ anh không nói chuyện được… - Vợ con anh đang ở đây, anh tới đón đi nhé! - Em nói sao cơ? - Em nói vợ con anh đang ở đây Ảnh minh họa: Internet Hóa ra Nga đã bế con tìm đến nhà cô tình nhân của chồng. Vừa sinh xong, sức yếu nên đặt chân với cửa nhà cô ta, Nga ngất luôn. Cả ngày nay Nga và cô bồ ngồi nói chuyện với nhau. Cô bồ khuyên Nga nên dạy cho chồng bài học, đừng liên lạc gì với anh ta và đợi đến tối hẵng gọi. Thế nên khi chồng Nga đến nơi thì cô nhân tình đã thay Nga cho anh ta cái tát và nói: - Cái tát này em tát hộ vợ anh, cái tát thứ 2 em tát hộ con anh. Từ nay chúng ta chấm dứt quan hệ! Chồng Nga ôm chầm lấy đứa con bé bỏng, hết lời xin lỗi vợ và con. Nga theo chồng về nhà, trên đường về Nga nghĩ có lẽ nên cho chồng cơ hội sửa sai, con vừa mới sinh, vợ chồng dù sao cũng nên ở bên nhau. Thế nên Nga quyết định chọn tin chồng mình thêm 1 lần nữa.

Mừng rớt nước mắt vì vợ hạ sinh quý tử, định bế con lên cưng nựng thì cô ấy bỗng buột miệng nói 1 câu khiến tôi điếng người Khi chúng tôi làm đám cưới thì vợ đã mang thai 2 tháng. Tậu trâu được cả nghé khiến bố mẹ tôi mừng rỡ lắm. Tôi thì khỏi nói, vợ muốn gì tôi cũng chiều theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-dau-don-xach-lan-di-de-con-chong-than-nhien-hu-hi-voi-bo-nhi-den-khi-vao-vien-trong-thay-hanh-dong-cua-vo-moi-bang-hoang-550946.html