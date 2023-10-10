Vợ đau bụng 2 ngày 2 đêm mới sinh con, chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, đến khi tỉnh dậy thì bàng hoàng thấy thứ này đặt trên giường

Tâm sự 10/10/2023 01:45

Lần đầu tiên sinh con, những cơn co thắt khiến Thanh Thanh không thể chịu nổi, may mắn là chồng cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Thanh Thanh.

Từ trước đến nay, mọi người vẫn thường so sánh việc sinh con giống như đi qua cửa tử. Dù hiện nay khoa học rất phát triển nhưng đâu đó vẫn có những rủi ro, trong nhiều trường hợp bác sĩ phải lựa chọn phương pháp sinh mổ để lấy thai. Tuy nhiên với những thai phụ bình thường, các bác sĩ vẫn khuyên nên sinh con theo phương pháp tự nhên. Trong các trường hợp này, thời gian sinh con được quyết định bởi điều kiện của người mẹ và trạng thái của thai nhi. Nói chung, từ khi bắt đầu cơn đau chuyển dạ mất 8-16 tiếng đồng hồ mới sinh xong, vậy nhưng cũng có nhiều người phải mất 3 ngày 3 đêm.

Thanh Thanh và chồng là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng chăm chỉ làm việc, kết quả là 5 năm sau họ đã mua được nhà rồi lên kế hoạch sinh con. Không bao lâu sau đó, Thanh Thanh có thai, mẹ chồng ở quê không thể lên chăm sóc, khi nào con dâu chuẩn bị sinh bà sẽ lên. Sau giờ làm việc, Thanh Thanh về nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Chồng cô thường xuyên đi công tác nên Thanh Thanh khá vất vả.

Vợ đau bụng 2 ngày 2 đêm mới sinh con, chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, đến khi tỉnh dậy thì bàng hoàng thấy thứ này đặt trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai ở tuần 36, Thanh Thanh có dấu hiệu sinh sớm, cô một mình vào viện, 4 tiếng sau chồng cô mới vội vàng từ công trường trở về. Lần đầu tiên sinh con, những cơn co thắt khiến Thanh Thanh không thể chịu nổi, may mắn là chồng cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Thanh Thanh.

Có thể do lần đầu sinh con nên tử cung mở rất chậm, trong khi Thanh Thanh chịu đựng cơn đau thì những thai phụ khác đã sinh hết rồi. Sau hai ngày hai đêm đau đớn, cuối cùng Thanh Thanh cũng hạ sinh con gái đầu lòng. Suốt thời gian này, chồng Thanh Thanh không hề chợp mắt mà luôn bên cạnh động viên vợ.

Khi tình hình ổn định, Thanh Thanh được đưa về phòng chăm sóc sau sinh, thương chồng nhiều ngày không được nghỉ ngơi, Thanh Thanh nói chồng tranh thủ ngủ một lát. Không lâu sau đó, Thanh Thanh muốn đi vệ sinh nhưng vì chồng vừa ngủ nên cô không muốn đánh thức. Một mình cô đi vào nhà vệ sinh.

Thanh Thanh phải đi men theo tường vì vết thương còn khá đau, không may mắt Thanh Thanh tối lại và cô bị ngã xuống nhà vệ sinh. Một lúc sau y tá đến kiểm tra thì phát hiện không thấy Thanh Thanh đâu hết. Lúc này chồng Thanh Thanh cũng tỉnh dậy đi tìm vợ, khi mở cửa nhà vệ sinh, anh sửng sốt khi thấy vợ mình bị ngất nằm trên sàn nhà. May mắn thay, Thanh Thanh chỉ bị rách mũi khâu và cần phải khâu lại, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Nhiều người nghĩ rằng, sau khi sinh con là sức khỏe người mẹ đã an toàn, vậy nhưng trên thực tế không phải như vậy, 24 giờ sau sinh mới là giai đoạn nguy hiểm nhất, sản phụ có thể bị chảy nhiều máu nếu xảy ra bất cứ bất thường nào. Chính vì vậy người nhà sản phụ phải hết sức chú ý trong khoảng thời gian này.

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