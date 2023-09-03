Vợ cũ đồng ý tái hợp, chồng hí hửng về nằng nặc đưa đơn ly hôn cho vợ mới, cô bèn nói một câu khiến anh tái mặt

Bạn bè ai cũng bảo Hà đúng là ‘hồng nhan bạc triệu’ mới lấy được Long. Đặc biệt bên anh cô luôn có cảm giác bình yên và tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng đúng là mưa đến đâu mát mặt đến đấy, nhất là chuyện tình cảm lại càng không thể nói trước được điều gì.

Từ trước tới nay, Hà luôn tự tin với nhan sắc hoa khôi trường báo của mình. Long chồng cô, một "tiểu gia" chính hiệu, giám đốc một công ty đang trên đà phát triển, lại đẹp trai, galant mà cũng phải khó khăn lắm mới rước được cô về dinh.

Cô đau khổ tới chết đi sống lại. Vừa nhìn thấy chồng bước vào, cô lao ra xỉ vả, trách móc. Hà những tưởng Long sẽ ăn năn hối lỗi, xin cô tha thứ. Nhưng không, thái độ lạnh lùng tới vô tình của anh khiến cô sốc nặng:

Long yêu vợ cuồng si đến như vậy, tưởng rằng cả đời không thể làm Hà tổn thương đến một lần. Ấy vậy mà đùng một cái vào một buổi sáng đẹp trời, cô nhận ngay được tin chồng mình đang có người đàn bà khác bên ngoài.

“Cô vào mà soi gương đi, nhìn cô có khác gì cục mỡ di động đâu mà đòi tôi phải yêu chiều cô cho được. Nói thật, chỉ nhìn thấy thôi đã đủ rùng mình chứ chưa nói gì tới chạm vào”.

Câu nói của Long kết thúc bằng một nụ cười nhếch mép khiến tim Hà rỉ máu. Thì ra, anh phản bội cũng chỉ vì nhan sắc của cô không còn được như xưa. Vậy là bao năm ân nghĩa vợ chồng cũng chỉ có vậy.

Thất vọng tột độ về chồng nhưng vì con còn nhỏ, lại vì cả bản thân còn yêu Long rất nhiều nên Hà vẫn muốn cho anh cơ hội.

Song thật tiếc, từ khi lộ chuyện, Long công khai chuyện ngoại tình của mình. Đi đâu anh cũng dẫn người tình theo coi như không còn sự tồn tại của vợ.

Biết chẳng thể níu kéo được hơn, Hà quyết định ly hôn như một sự giải thoát cho bản thân, dù rằng khi đặt bút kí khi lòng cô cũng tan nát cả.

Hà kiên trì giảm cân và chiều bản thân bằng những bộ cánh mới để bắt đầu lại mọi thứ. Quả thật không lâu sau, những người bạn lâu ngày gặp lại đều ngạc nhiên trước sự lột xác ngoạn mục của cô. Cái cục mỡ di động của Long giờ lại long lanh với những đường con quyến rũ, căng tràn sức sống.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, đi dự đám cưới của một người bạn thân. Long gặp Hà mà không khỏi ngẩn ngơ. Anh không thể tin vợ cũ của mình lại đẹp quyến rũ đến như vậy.

Nhìn vợ cũ với ánh mắt đắm đuối, trong lòng Long bắt đầu gợn chút xuýt xoa tiếc nuối. Cũng từ hôm đó, anh bắt đầu đến thăm con trai, việc mà từ khi ly hôn, anh chưa làm lần nào. Đặc biệt thái độ của Long khiến anh càng thêm hối hận. Gặp anh, cô vẫn nhẹ nhàng không một lần nhắc lại chuyện cũ.

“Chuyện cũ, em còn trách anh không?”.

Hà mỉm cười đáp: “Những gì đã qua em không còn muốn nhắc lại”.

Câu trả lời nước đôi của Hà đã gieo vào lòng Long một hi vọng mới. Anh nấn ná tới bên Hà cầm tay cô bảo:

“Tha thứ cho anh nhé. Nếu em cho anh cơ hội sửa sai, anh hứa sẽ bù đắp cho mẹ con em thật nhiều”.

Câu nói của Long nghe như xát muối vào lòng, Hà cúi xuống gật đầu để che đi nụ cười mỉa mai ẩn giấu dưới môi. Giọng cô cất lên trong ngập ngừng:

“Nhưng giờ anh đã có tổ ấm mới. Làm sao minh có thể quay lại được nữa?”.

Long hớn hở khẳng định:

“Chẳng có gì là không thể. Chỉ là anh có muốn hay không. Đợi anh 1 thời gian ngắn nhé”.

Đúng như đã hẹn, không lâu sau Long hớn hở tới tìm Hà với tờ đơn ly hôn vợ mới trên tay. Anh rối rít khoe:

“Mình lại tự do đến với nhau rồi. Từ nay anh sẽ chăm sóc mẹ con em hết lòng”.

Long đã nghĩ nghe anh nói thế, Hà sẽ nhảy lên vì hạnh phúc. Ai ngờ, mặt cô lạnh tanh nhìn chồng cũ một lượt từ trên xuống dưới bảo:

“Diễn chơi với anh thế là đủ rồi. Không ngờ anh bằng ngần này tuổi mà vẫn dại nhỉ. Nói anh nghe, không bao giờ có chuyện tôi đồng ý quay về với anh đâu. Đàn ông bạc tình như anh chỉ làm tôi ghê tởm”.

Câu nói của vợ cũ làm Long đứng ngây dại nhận ra ra rằng bấy lâu nay anh đã bị vợ cũ của mình cho vào tròng. Vậy là Long mất hết, mới không còn, cũ cũng không lấy lại được. Song anh cũng chẳng dám trách Long, bởi đây đúng là cái giá mà anh xứng đáng phải nhận.