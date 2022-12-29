Vợ cũ của chồng 'ăn vạ' tận nửa tháng vẫn chưa chịu đi, hôm tan làm về sớm chứng kiến một cảnh khiến tôi viết đơn ly hôn

Tâm sự 29/12/2022 09:02

Thế nhưng ở nửa tháng, vợ cũ của chồng vẫn chưa có ý định đi. Đúng lúc đó cơ quan của Trinh lại bận rộn đủ việc nên mỗi ngày cô đều đi sớm về muộn, không có thời gian mà để ý đến người phụ nữ kia.

Trinh và chồng kết hôn được 2 năm, hiện vẫn chưa có con. Chồng Trinh nói không cần vội vàng, dù sao Trinh vẫn còn trẻ, chờ thêm vài năm nữa rồi nói sau. Trinh đã 32 tuổi mà chồng vẫn nói là trẻ? Đúng hơn là vì con gái riêng của mình mà chồng không muốn Trinh vội vàng sinh con

Chồng Trinh từng có 1 đời vợ, hiện đang nuôi con gái riêng 7 tuổi. Trinh cũng từng ly dị nhưng thời gian kết hôn ngắn nên chưa có con. Sau đó trong một nhà hàng, số phận run rủi đưa 2 con người cô đơn ngồi ăn một mình đến với nhau. Sau khoảng nửa năm hẹn hò thì hai người kết hôn.

Sau kết hôn Trinh mới biết, chồng và vợ cũ của chồng ly hôn vì vợ cũ quá ham chơi, thường xuyên đi du lịch khắp nơi, cũng không chịu kiếm tiền. Chồng một mình nuôi cả gia đình, còn phải chăm sóc cả nhà, vợ cũ của anh sinh con xong hầu như không thấy bóng dáng ở nhà, lúc nào cũng đang đi du lịch ở đâu đó.

Vợ cũ của chồng 'ăn vạ' tận nửa tháng vẫn chưa chịu đi, hôm tan làm về sớm chứng kiến một cảnh khiến tôi viết đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điểm bùng nổ dẫn đến ly hôn là lần chồng Trinh nhìn thấy vợ cũ củ và người đàn ông khác mập mờ qua mạng xã hội. Nghe nói hai người bọn họ biết nhau qua một chuyến đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ vợ cũ không chỉ phản bội mình 1 lần nên chồng Trinh đành đau khổ chia tay cô ta. Sau ly hôn, anh được quyền nuôi con gái. Vợ cũ thì rảnh rang yên tâm tiếp tục rong chơi.

Chớp mắt vợ chồng Trinh đã kết hôn được 2 năm. Trinh nói với chồng chuyện sinh con nhưng từ lúc chuẩn bị mang thai đến nay đã 2 tháng, cô vẫn chưa đậu thai. Tháng trước vợ cũ của chồng đột nhiên tìm tới nhà, nói lúc cô ấy đi du lịch, giấy tờ, ví tiền đều bị mất, hiện tại đang vô gia cư, muốn ở tạm nhà vợ chồng Trinh vài ngày. Trinh vốn không muốn đồng ý, nhưng thấy con gái rất vui nên chồng Trinh vẫn để vợ cũ ở lại nhà.

Chồng đã cầu xin, Trinh cũng không nỡ từ chối.

Thế nhưng ở nửa tháng, vợ cũ của chồng vẫn chưa có ý định đi. Đúng lúc đó cơ quan của Trinh lại bận rộn đủ việc nên mỗi ngày cô đều đi sớm về muộn, không có thời gian mà để ý đến người phụ nữ kia.

Lúc công việc ở cơ quan đã vãn, Trinh định mời vị khách không mời mà tới kia đi nhưng hôm đó về đến nhà, cô lại thấy chồng cùng vợ cũ và con gái chung của họ đang ăn cơm vô cùng ấm áp. Trong nháy mắt, Trinh liền có cảm giác mình mới là người ngoài trong cái nhà này.

Vợ cũ của chồng 'ăn vạ' tận nửa tháng vẫn chưa chịu đi, hôm tan làm về sớm chứng kiến một cảnh khiến tôi viết đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó thừa dịp người chồng không có ở phòng khách, vợ cũ nói với Trinh rằng hai người bọn họ đã tái hợp, bất kể là về mặt tình cảm hay thân thể. Trinh nghe xong rất giận, liền tát cô ta một cái. Chồng Trinh từ phòng khác nghe thấy âm thanh, liền hé đầu phẫn nộ nhìn Trinh. Cô ngay lập hiểu lúc này mình đã chính thức trở thành người ngoài.

Vậy đấy, vợ cũ của chồng đến nhà một tháng, Trinh từ thân phận vợ hiện tại đã thành vợ cũ. Nhưng cô cũng không thấy hối hận. May mắn mà giữa cô và người đàn ông cặn bã kia chưa có con, đối với gã chồng tệ bạc như vậy thì giờ tránh xa sớm ngày nào tốt ngày ấy.

Sau câu chuyện này, lời khuyên dành cho các chị em là ngàn vạn lần đừng để bạn gái cũ/vợ cũ của chồng có cơ hội tiếp xúc với anh ta, nếu không chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!

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Sau đám cưới, tôi ở chung nhà chồng. Điều khiến tôi thấy lạ là gia đình anh giàu có, nhiều việc như vậy nhưng lại không thuê giúp việc. Tối nào tôi đi làm về, mọi thứ trong nhà vẫn chỗ nào nguyên chỗ đó.

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