Vợ bước vào lễ đường với chiếc váy cưới dính đầy máu, tôi hoảng hốt khi cô ấy tiết lộ một bí mật động trời

Tâm sự 18/02/2023 11:24

Tiệc cưới sắp diễn ra nhưng mãi vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện, khiến hai họ không khỏi hoang mang và lo lắng.

Anh là dân tỉnh lên thành phố học và lập nghiệp. Chị là bạn cùng lớp với anh. Hai người yêu nhau được 2 năm, tốt nghiệp rồi quyết định đi đến hôn nhân Cứ tưởng chị sẽ có một hôn lễ thật hạnh phúc, ngọt ngào, trước sự chứng kiến của hai bên dòng họ và bạn bè thân thiết. Nhưng nó lại trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên được trong cuộc đời này.

Tiệc cưới sắp diễn ra nhưng mãi vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện, khiến hai họ không khỏi hoang mang và lo lắng. Anh nhiều lần gọi điện cho chị nhưng không liên lạc được. Khách mời bắt đầu xầm xì, bàn tán: “Có khi nào cô dâu bỏ trốn rồi không? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?” Nghe thấy những lời nói đó, anh lại càng thêm lo lắng. Một lúc sau, chị hớt hải chạy đến với chiếc váy cưới dính đầy máu khiến nhiều người hoảng hốt. Anh giật mình liền chạy lại hỏi han.

Vợ bước vào lễ đường với chiếc váy cưới dính đầy máu, tôi hoảng hốt khi cô ấy tiết lộ một bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em sao vậy? Sao người đầy máu thế này? Em bị thương ở đâu hả?

Chị thở hỗn hễn, chậm rãi ngồi xuống ghế. Mọi người đứng xung quanh liên tục hỏi chị. Chị đưa mắt nhìn anh.

- Em không sao. Em vừa cứu mẹ con của cô ấy.

- Ai? Em cứu ai?

- Mai… Người yêu của anh chứ ai?

- Anh không quen biết ai có tên đó hết. Em đừng nói linh tinh.

- Đến giờ mà anh còn chối sao? Mai đã kể hết cho tôi nghe rồi. Không ngờ anh lại trơ trẽn đến vậy.

Anh bần thần nhớ lại sự việc xảy ra vài ngày trước. Trước ngày cưới, trong đêm mưa gió, Mai lên thành phố tìm anh. Người cô ướt như chuột lột nhưng khi thấy anh, cô vẫn cười tươi, mọi mệt nhọc đều tan biến. Vừa thấy Mai, anh hốt hoảng.

- Sao em lại ở đây? - Cả tháng nay, anh không về quê thăm mẹ con em. Bộ anh có người mới rồi hả?

Anh vội phân bua.

- Làm gì có? Thôi em vào nhà đi, anh lấy đồ cho thay, em ướt hết rồi kìa.

Mai cười tươi rồi theo anh vào nhà. Anh lấy tấm khăn lớn quấn cho Mai rồi ôm chặt cô vào lòng thỏ thẻ.

- Em đừng có nghĩ lung tung, tại cả tháng nay anh bận quá không có thời gian về thăm em và con. Em có đi khám thai thường xuyên không đó. Mà anh đã dặn là em đừng lên đây rồi mà, đi đường xa xôi không tốt cho con đâu.

Nói xong, anh đưa tay xoa xoa bụng của Mai. Mai nhỏ nhẹ đáp.

- Anh yên tâm, con của chúng ta khỏe mạnh lắm. Ai kêu cả tháng nay, anh không về quên thăm em làm gì. Làm em phải vác bụng bầu đi tìm anh nè.

- Chị có sao không? Chị tìm ai?- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Chị ngạc nhiên.

- Tôi và cô có quen nhau sao?- Tôi không quen cô, nhưng quen vị hôn phu của cô.- Ý chị nói là anh Hưng hả ? Sao cô quen anh ấy ?- Tôi là người yêu của anh ấy ở quê.

Chị lê thân xác mệt mỏi với chiếc váy cưới dính đầy m.áu đến lễ đường – Ảnh minh họa: Internet.

Mai nghẹn ngào, khóc rồi chỉ vào bụng.

-Tôi đang mang thai đứa con của ảnh.

Nói xong Mai liền quỳ xuống trước mặt chị van xin.

- Tôi xin cô hãy buông tha cho anh ấy đi. Tôi không thể mất anh ấy được, con tôi không thể mất cha. Xin cô… Xin cô đó…

Vợ bước vào lễ đường với chiếc váy cưới dính đầy máu, tôi hoảng hốt khi cô ấy tiết lộ một bí mật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa dứt lời, Mai đau đớn ôm bụng ngã xuống, m.áu c.hảy ra lai láng. Chị hốt hoảng liền đỡ Mai đưa đi cấp cứu. Khi đưa Mai vào viện, chị bần thần nhìn lại bản thân mình, chiếc váy cưới đã dính đầy m.áu. Thì ra bấy lâu nay, anh thường viện lý do về quê vài tuần để lén lút qua lại với Mai. Sao anh có thể trơ trẽn đến vậy ? Sao anh lại lừa dối tình cảm của chị ? Chị quyết định lê thân xác mệt mỏi bắt xe đến lễ đường để vạch trần bộ mặt thật của vị hôn phu.

Chị nhìn chồng rồi nói.

- Anh vào viện thăm mẹ con cô ấy đi. Chúng ta kết thúc ở đây thôi, em không muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Anh hớt hải chạy đi, bỏ mặc chị ở lại lễ đường, hứng chịu những lời mỉa mai của mọi người. Mẹ ôm chị vào lòng. Chị bật khóc như một đứa trẻ, nỗi uất ức từ nãy giờ gắng gượng cũng vỡ òa trong đau đớn.

Trải qua đêm say tình với cô bồ trẻ nóng bỏng, choàng tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi nghe một đoạn ghi âm kinh hoàng

Trải qua đêm say tình với cô bồ trẻ nóng bỏng, choàng tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi nghe một đoạn ghi âm kinh hoàng

Sau màn ân ái nồng nàn thì tôi lăn ra ngủ vì quá say không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đến nửa đêm thấy khát nước, tôi vòng tay ôm người tình, định bụng bảo cô ấy đi lấy hộ cốc nước. Vậy nhưng cạnh chỗ tôi nằm trống không chẳng có ai cả.

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