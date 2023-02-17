Vợ bắt tắt đèn tôi om mới cho 'tân hôn', đang phút cao trào tôi giật thót tim khi tay vớ trúng một thứ kỳ lạ

Tâm sự 17/02/2023 06:59

Bây giờ sắp làm đám cưới thì Huy sung sướng vô cùng, cứ tưởng sắp làm vợ chồng thì sẽ được Liên ngoan ngoãn dâng hiến, thế nhưng cũng như lần trước gạ gẫm thì Huy lại bị Liên từ chối.

Yêu hơn 4 năm thì Liên quyết định giục Huy tính chuyện kết hôn, tất nhiên là Huy vui vẻ đồng ý vì cái ý định làm đám cưới anh cũng đã muốn từ lâu. Thêm cái lý do đó nữa là suốt 4 năm yêu Huy chỉ được phép nắm tay rồi ôm hôn Liên ở mức trong sáng. Nói như vậy không có nghĩa là Huy không gạ gẫm bạn gái vào nhà nghỉ mà lần nào anh có ý định muốn “vượt rào” thì y như rằng Liên từ chối bằng cách đến &’đèn đỏ”, khi thì bị đau bụng.

Chính vì vậy mà bây giờ sắp làm đám cưới thì Huy sung sướng vô cùng, cứ tưởng sắp làm vợ chồng thì sẽ được Liên ngoan ngoãn dâng hiến, thế nhưng cũng như lần trước gạ gẫm thì Huy lại bị Liên từ chối. Không còn cách nào khác nên Huy đành chờ cho đến đêm tân hôn rồi bắt vợ bù đắp.

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Liên và Huy diễn ra trong bầu không khí ấp áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Đi chúc rượu bị bạn bè trêu về đêm tân hôn mà Huy cứ nhìn vợ rồi thỏ thẻ.

Vợ bắt tắt đèn tôi om mới cho 'tân hôn', đang phút cao trào tôi giật thót tim khi tay vớ trúng một thứ kỳ lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Nghe mọi người nói thì đêm tân hôn thú vị lắm đó em ạ. Đêm nay em cấm em đưa ra mọi lý do để cấm triệt anh đấy nhé.

Sau khi khách khứa về hết thì ngay lập tức Huy kéo tay vợ lên phòng rồi đè ngửa vợ ra ôm hôn. Đang định cởi bỏ áo ngực của vợ thì Huy bị Liên hất ra.

- Anh tắt đèn đi được không?

- Em đùa anh đấy à? 

- Nhưng mà…em ngại lắm. Anh tắt đèn đi…nếu không em sẽ không tân hôn đâu đấy.

Nói rồi Huy với tay tắt đèn, cả căn phòng tối mịt không nhìn rõ gì. Huy lao đến ôm hôn cô vợ của mình, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng khi đến đoạn cao trào thì Huy vô tình sờ lên đầu vợ và thấy mái tóc dài lúc trước của vợ bay đi đâu mất thay vào đó là mái tóc ngắn lởm chởm. Quá sợ hãi Huy bật dậy bấm công tắc đèn lên thì anh hết hồn khi nhìn cô vợ của mình đang loay hoay đội tóc giả lại. Nhìn cảnh vợ làm như vậy Huy vội lao đến giật mớ tóc giả ra…trước mặt anh là cô vợ xinh đẹp nhưng mái tóc bị cắt ngắn và rụng gần hết.

- Em…em bị làm sao thế này hả vợ? Sao tóc em lại ngắn như thế này…

- Em…em…

- Xin em đừng giấu anh nữa. Mình là vợ chồng mà…em hãy nói đi. Em bị làm sao hả? Vì tóc em như này nên em mới cố tình bảo anh tắt đèn đúng không.

Vợ bắt tắt đèn tôi om mới cho 'tân hôn', đang phút cao trào tôi giật thót tim khi tay vớ trúng một thứ kỳ lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huy vừa nói vừa khóc ôm chầm lấy vợ, đến lúc này Liên cũng bật khóc nức nở.

- Em... em bị ung thư. Vì điều trị bằng phóng xạ nên tóc rụng….em xin lỗi . Em đã giấu anh chuyện này vì em sợ anh sẽ lo lắng và xa lánh em…bác sỹ nói rằng cơ hội sống của em là 50/50. Em đã rất sợ hãi..em sợ sẽ không có cơ hội được làm vợ anh …Chính vì vậy mà em mới giục anh cưới..Nếu anh muốn ly hôn thì…

- Không đời nào anh ly hôn. Cảm ơn em vì đã lấy anh. Em bị bệnh sao không nói chứ? Có biết anh lo lắng lắm không? Từ giờ anh sẽ bảo vệ em..Em nhất định sẽ sống…nhất định anh sẽ không để em c.hết đâu.

Đêm đó hai vợ chồng Huy và Liên ôm nhau khóc nức nở, và rồi họ tự hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua bệnh tật. Huy tin rằng bằng tình yêu thương Huy sẽ cứu được vợ mình…

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