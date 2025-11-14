Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi

Tâm sự 14/11/2025 05:00

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh.

Vợ tôi là một phụ nữ đẹp. Thời còn con gái, tôi phải chiến đấu với hơn chục thằng mới đưa được nàng về rinh. Mọi thứ của vợ đều hoàn hảo, từ gương mặt cho đến cách ăn mặc, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Hồi đó, nàng thường diện những bộ cánh ôm sát khiến cánh mày râu ai nhìn vào cũng phải khát thèm. Sự tự tin của em càng khiến tôi u mê tột độ.

Mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi em sinh con. Lúc mang bầu em tăng 20 kg. Cũng do tôi cứ ép em ăn uống thật nhiều cho con khỏe. Em nghe lời với lại cũng thương con nên cố ăn uống. Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh. Bụng ngấn mỡ thêm các vết rạn khiến em bất đầu mất tự tin vào cơ thể mình. Em không cho tôi đụng vào người mặc dù con đã 6 tháng. Theo ý kiến bác sĩ thì chúng tôi đã có thể quan hệ lại được. Thấy em cương quyết không cho, tôi nghĩ em mệt mỏi chăm con nên cắn răng chịu đựng.

 

 

Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một năm, em cai sữa con và lao vào tập luyện thể dục, ăn kiêng các kiểu. Cân nặng cũng xuống dần. Lúc này em mới cho tôi đến gần nhưng với điều kiện phải tắt điện khi vợ chồng gần gũi. Lúc trước em không như vậy. Em rất tự tin phô diễn những chiêu chiều chuộng khiến tôi vô cùng thích. Nhưng bây giờ thì khác, em không cho tôi khám phá cơ thể em, chỉ giục tôi nhanh lên cho xong chuyện. Đèn thì tắt ngúm, ngay cả bóng ngủ cũng không cho bật. Tôi biết ý vợ nên cố tình an ủi rằng, em còn đẹp lắm, bụng có mỡ tí ôm mới sướng. Đàn ông thích nhìn phụ nữ gầy nhưng lại thích vợ mình mũm mĩm một tí một thích. Nghe xong em quẳng cho tôi một câu xanh rờn “Đàn ông ai chẳng giống nhau. Anh không phải dẻo miệng". Xong xua tôi đi ngủ.

Nói thật, tôi thấy em có béo lên thật, da cũng có rạn vài chỗ, có không bằng vóc dáng nóng bỏng ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không thấy em xấu. So với những phụ nữ mới sinh khác, tôi thấy vợ mình còn hơn chán. Tôi cũng chưa từng chê vợ mình xấu hay sồ sề. Không hiểu sao trong đầu em lại đầy rẫy những ý nghĩ xấu về mình và cả chồng nữa. Chẳng lẽ phụ nữ đều như vậy cả sao? Nếu trước kia em tự tin bao nhiêu thì bây giờ em lại tự ti bấy nhiêu. Tôi khẳng định lại lần nữa, vợ tôi không hề xấu so với phần đông phụ nữ mới sinh khác. Tôi thấy em vẫn còn hấp dẫn dù không bằng thuở ban đầu. Tôi phải nói gì thì em mới chịu tin tôi đây?

Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi em sinh con. Lúc mang bầu em tăng 20 kg. Cũng do tôi cứ ép em ăn uống thật nhiều cho con khỏe. Em nghe lời với lại cũng thương con nên cố ăn uống. Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi

Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 14/11/2025, 3 con giáp 'như thỏi nam châm hút tài lộc', rũ sạch tai ương, sự nghiệp đầu tư sinh lãi to không ngờ

Sau hôm nay, thứ Sáu 14/11/2025, 3 con giáp 'như thỏi nam châm hút tài lộc', rũ sạch tai ương, sự nghiệp đầu tư sinh lãi to không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/11/2025), 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, công việc suôn sẻ, tài vận dồi dào, tài khoản tăng theo cấp số nhân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/11/2025), 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, công việc suôn sẻ, tài vận dồi dào, tài khoản tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'

Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/11/2025), quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (14/11/2025), quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Chồng nhất quyết không cho vợ đổi việc lương 30 triệu, cô vợ theo dõi và 'điếng người' khi phát hiện sự thật tàn nhẫn

Chồng nhất quyết không cho vợ đổi việc lương 30 triệu, cô vợ theo dõi và 'điếng người' khi phát hiện sự thật tàn nhẫn

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Tưởng lấy chồng nghèo, đêm tân hôn vợ trẻ choáng váng với bí mật chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Tưởng lấy chồng nghèo, đêm tân hôn vợ trẻ choáng váng với bí mật chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Tận mắt thấy chồng cuộn tròn bên người tình, người vợ 'sốc nặng' nhưng chấp nhận buông xuôi vì lý do không ngờ

Tận mắt thấy chồng cuộn tròn bên người tình, người vợ 'sốc nặng' nhưng chấp nhận buông xuôi vì lý do không ngờ

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Dâu mới ngỡ được lộc trời, choáng váng khi nghe chồng kể về nguồn gốc 3 cây vàng và phản ứng đòi hủy hôn không thể tin nổi

Dâu mới ngỡ được lộc trời, choáng váng khi nghe chồng kể về nguồn gốc 3 cây vàng và phản ứng đòi hủy hôn không thể tin nổi

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Phong cách 'thả rông' táo bạo của con dâu khiến mẹ chồng bức xúc và nảy sinh mâu thuẫn gia đình

Phong cách 'thả rông' táo bạo của con dâu khiến mẹ chồng bức xúc và nảy sinh mâu thuẫn gia đình

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'

Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'

Chồng nhất quyết không cho vợ đổi việc lương 30 triệu, cô vợ theo dõi và 'điếng người' khi phát hiện sự thật tàn nhẫn

Chồng nhất quyết không cho vợ đổi việc lương 30 triệu, cô vợ theo dõi và 'điếng người' khi phát hiện sự thật tàn nhẫn

Tưởng lấy chồng nghèo, đêm tân hôn vợ trẻ choáng váng với bí mật chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Tưởng lấy chồng nghèo, đêm tân hôn vợ trẻ choáng váng với bí mật chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Tận mắt thấy chồng cuộn tròn bên người tình, người vợ 'sốc nặng' nhưng chấp nhận buông xuôi vì lý do không ngờ

Tận mắt thấy chồng cuộn tròn bên người tình, người vợ 'sốc nặng' nhưng chấp nhận buông xuôi vì lý do không ngờ

Dâu mới ngỡ được lộc trời, choáng váng khi nghe chồng kể về nguồn gốc 3 cây vàng và phản ứng đòi hủy hôn không thể tin nổi

Dâu mới ngỡ được lộc trời, choáng váng khi nghe chồng kể về nguồn gốc 3 cây vàng và phản ứng đòi hủy hôn không thể tin nổi

Phong cách 'thả rông' táo bạo của con dâu khiến mẹ chồng bức xúc và nảy sinh mâu thuẫn gia đình

Phong cách 'thả rông' táo bạo của con dâu khiến mẹ chồng bức xúc và nảy sinh mâu thuẫn gia đình